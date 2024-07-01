Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 1-и юли
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 химик Висше образование,/ чл.38, ал.1 от ЗХУ
2 мениджър покупки/продажби Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –54 МЕСТА
1 чертожник /AUTO CAD/ Средно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
2 заварчик Средно, основно ПК "ЗАВАРЯВАНЕ"
1 магазинер-координатор Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 оператор,вземане на проби Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 касиер/бензиностанция/ Средно образование
10 общи работници, бояджии Средно и по-ниско образование, обект в ЕС, Италия
2 пицари Средно и по-ниско образование
2 помощници,кухня Средно и по-ниско образование
2 сервитьори Средно и по-ниско образование
1 административен секретар Средно образование
5 производител/обувки,ръчно Средно и по-ниско образование
2 санитар Средно,основно образование
2 общ работник Основно,начално образование
2 работник в строителството Средно образование
2 общ работник Средно и по-ниско образование
2 работник в строителството Средно, основно и начално образование
1 работник, бетонобъркачка Средно, основно образование, 1г.опит
1 общ работник Средно, основно образование, 1г.опит
1 чистач/хигиенист Средно,основно образование
1 помощник, готвач Средно,основно образование
2 пълначи/бензиностанция/ Средно образование
1 пълнач/бензиностанция Средно,основно образование
1 работник, поддръжка Средно образование
2 Машинен оператор, метални прахове и смеси Средно,основно образование
2 общи работници Средно,основно образование
2 автомонтьори Средно,основно образование
1 автобояджия Средно,основно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно образование
1 сервитьор Средно образование
2 Шивач, мъжко/дамско облекло Начално образование
2 Крояч, текстил Основно образование
2 Работник, спомагателни шивашки дейност Средно и по-ниско образование
1 камериер/ ка Основно образование
2 работник,кухня Средно,основно образование
1 продавач,консултант Средно,основно образование
1 работник,кухня Средно,основно образование
1 калолечител Основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 юрист/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 експерт финансово отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 ръководител звено за изпълнение за инвестиции по ПВУ/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 експерт тех.отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 39 МЕСТА
5 шофьор,автобус Средно образование
3 сервитьори Средно образование
5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование
5 заварчик Средно образование
5 заварчик-аргончик Средно,ПК заваряване с аргон и телоподаващо
5 шлосер-монтьор Средно образование
5 Оксиженист, газозаварчик ПК „Заварчик на газокислородно рязане“
4 маш.оператор, пр-во на изкуствени торове Средно образование-ПК /машинен оператор
2 водач, мотокар Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 17 МЕСТА
1 барман Средно и по-ниско образование
2 сервитьори Средно и по-ниско образование
2 хигиенисти Средно и по-ниско образование
1 готвач Средно и по-ниско образование
2 общи работници Средно и по-ниско образование
1 производител, ръчно на хляб Средно,основно образование
3 охранител Средно образование
1 готвач Средно образование, местност „Жабокрек“
1 общ работник Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
2 работник,бар-заетост обект гр. Сапарева баня
1 продавач-консултант- заетост Без изискване
2 технически секретар-заетост без изискване, обект гр. Дупница
2 търговски пълномощник Средно образование, обект гр. Дупница
1 снабдител,доставчик Средно образование, обект гр. Дупница
1 фактурист обект гр. Кюстендил Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Регионална програма
16 общи работници Без образование
Работни места в други държави обявени в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)
Работни места обявени за сезонна заетост
10 сервитьори; 6 готвачи;6 камериери/ки;2 помощник-готвачи- работни места за сезонна заетост в ДБТ-Бургас