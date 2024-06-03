Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 3 юни

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 химик Висше образование,/ чл.38, ал.1 от ЗХУ



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –19 МЕСТА

1 чертожник /AUTO CAD/ Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

2 заварчик Средно,основно образование

1 магазинер-координатор Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 оператор,вземане на проби Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 общ работник Средно образование, лица с ТЕЛК

1 касиер/бензиностанция/ Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 работник товаро-разтоварна дейност Основно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

1 инкасатор,паркинги и гаражи Средно образование

2 пицари Средно и по-ниско образование

2 помощници,кухня Средно и по-ниско образование

2 сервитьори Средно и по-ниско образование

1 носач-товарач, стоки Средно образование







ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование

1 сервитьор Средно образование

2 Шивач, мъжко/дамско облекло Начално образование

2 Крояч, текстил Основно образование

2 Работник, спомагателни шивашки дейност Средно и по-ниско образование

1 камериер/ ка Основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 юрист/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

1 експерт финансово отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

1 ръководител звено за изпълнение за инвестиции по ПВУ/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

1 експерт тех.отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

1 помощник-готвач Основно образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

5 шофьор,автобус Средно образование

3 сервитьори Средно образование

2 личен асистент Средно,основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 19 МЕСТА

2 шивачи,кетел машина Основно образование,обект гр. Рила

1 работник,плетач Средно,основно образование

1 помощник,готвач Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

1 барман Средно и по-ниско образование

4 сервитьори Средно и по-ниско образование

2 хигиенисти Средно и по-ниско образование

1 градинар Средно и по-ниско образование

2 готвачи Средно и по-ниско образование

2 общи работници Средно и по-ниско образование

1 помощник,готвач Средно образование

1 чистач/хигиенист Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

2 обслужващ,бензиностанция/газостанция-заетост Средно образование

1 специалист-заетост Средно образовани

2 общ работник,промишленост-заетост Без образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа” Компонент 3 - „Заетост”

1 отчетник обект гр. Дупница

1 техник,озеленител обект гр. Дупница

1 сервитьор обект гр. Дупница



Работни места в други държави обявени в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)

Работни места обявени за сезонна заетост

10 сервитьори; 6 готвачи;6 камериери/ки;2 помощник-готвачи- работни места за сезонна заетост в ДБТ-Бургас

Работни места обявени в други региони