Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 3 юни
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 химик Висше образование,/ чл.38, ал.1 от ЗХУ
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –19 МЕСТА
1 чертожник /AUTO CAD/ Средно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
2 заварчик Средно,основно образование
1 магазинер-координатор Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 оператор,вземане на проби Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 общ работник Средно образование, лица с ТЕЛК
1 касиер/бензиностанция/ Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 работник товаро-разтоварна дейност Основно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
1 инкасатор,паркинги и гаражи Средно образование
2 пицари Средно и по-ниско образование
2 помощници,кухня Средно и по-ниско образование
2 сервитьори Средно и по-ниско образование
1 носач-товарач, стоки Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно образование
1 сервитьор Средно образование
2 Шивач, мъжко/дамско облекло Начално образование
2 Крояч, текстил Основно образование
2 Работник, спомагателни шивашки дейност Средно и по-ниско образование
1 камериер/ ка Основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
1 юрист/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 експерт финансово отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 ръководител звено за изпълнение за инвестиции по ПВУ/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 експерт тех.отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 помощник-готвач Основно образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
5 шофьор,автобус Средно образование
3 сервитьори Средно образование
2 личен асистент Средно,основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 19 МЕСТА
2 шивачи,кетел машина Основно образование,обект гр. Рила
1 работник,плетач Средно,основно образование
1 помощник,готвач Средно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
1 барман Средно и по-ниско образование
4 сервитьори Средно и по-ниско образование
2 хигиенисти Средно и по-ниско образование
1 градинар Средно и по-ниско образование
2 готвачи Средно и по-ниско образование
2 общи работници Средно и по-ниско образование
1 помощник,готвач Средно образование
1 чистач/хигиенист Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
2 обслужващ,бензиностанция/газостанция-заетост Средно образование
1 специалист-заетост Средно образовани
2 общ работник,промишленост-заетост Без образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа” Компонент 3 - „Заетост”
1 отчетник обект гр. Дупница
1 техник,озеленител обект гр. Дупница
1 сервитьор обект гр. Дупница
Работни места в други държави обявени в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)
Работни места обявени за сезонна заетост
10 сервитьори; 6 готвачи;6 камериери/ки;2 помощник-готвачи- работни места за сезонна заетост в ДБТ-Бургас
Работни места обявени в други региони