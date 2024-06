Градушка потроши по време на полет самолет на Австрийските авиолинии

Самолет на Австрийски авиолинии "Еърбъс" A320-200, изпълняващ полет OS434 от Палма де Майорка, Испания до Виена, Австрия, попадна в градоносни облаци на около 60 км югозападно от Виена. Инцидентът се случи по време на снижаването на самолета, на височина около 6000 метра. Въпреки силната буря, самолетът успешно кацна на летището във Виена около 20 минути по-късно, съобщава специализираното издание Aviation Herald, цитирана от News.bg

Stunning visuals of the Nose Radome and Weather Radar damage of Austrian Airbus A320-214 aircraft (OE-LBM) that passed through a severe hail storm while operating flight OS434 from Palma de Mallorca (PMI) to Vienna (VIE) earlier Today (09 June). No injuries reported.



