Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 10 юни
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 химик Висше образование,/ чл.38, ал.1 от ЗХУ
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –36 МЕСТА
1 чертожник /AUTO CAD/ Средно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
2 заварчик Средно, основно ПК "ЗАВАРЯВАНЕ"
1 магазинер-координатор Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 оператор,вземане на проби Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 общ работник Средно образование, лица с ТЕЛК
1 касиер/бензиностанция/ Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
10 общи работници, бояджии Средно и по-ниско образование, обект в ЕС, Италия
1 работник товаро-разтоварна дейност Основно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
1 инкасатор,паркинги и гаражи Средно образование
2 пицари Средно и по-ниско образование
2 помощници,кухня Средно и по-ниско образование
2 сервитьори Средно и по-ниско образование
1 административен секретар Средно образование
1 деловодител,архивар
Средно образование
5 производител/обувки,ръчно Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно образование
1 сервитьор Средно образование
2 Шивач, мъжко/дамско облекло Начално образование
2 Крояч, текстил Основно образование
2 Работник, спомагателни шивашки дейност Средно и по-ниско образование
1 камериер/ ка Основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 юрист/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 експерт финансово отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 ръководител звено за изпълнение за инвестиции по ПВУ/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 експерт тех.отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 40 МЕСТА
5 шофьор,автобус Средно образование
3 сервитьори Средно образование
1 помощник-готвач Основно образование
5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование
5 заварчик Средно образование
5 заварчик-аргончик Средно,ПК заваряване с аргон и телоподаващо
5 шлосер-монтьор Средно образование
5 Оксиженист, газозаварчик ПК „Заварчик на газокислородно рязане“
4 маш.оператор, пр-во на изкуствени торове Средно образование-ПК /машинен оператор
2 водач, мотокар Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 20 МЕСТА
2 шивачи,кетел машина Основно образование,обект гр. Рила
1 работник,плетач Средно,основно образование
1 помощник,готвач Средно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
1 барман Средно и по-ниско образование
4 сервитьори Средно и по-ниско образование
2 хигиенисти Средно и по-ниско образование
1 градинар Средно и по-ниско образование
2 готвачи Средно и по-ниско образование
2 общи работници Средно и по-ниско образование
1 помощник,готвач Средно образование
2 месачи Средно, основно ,обект Рилски манастир
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
2 обслужващ,бензиностанция/газостанция-заетост Средно образование
1 специалист-заетост Средно образовани
2 общ работник,промишленост-заетост Без образование
2 работник,бар-заетост обект гр. Сапарева баня
1 техничести сътрудник-заетост Средно образование
Работни места в други държави обявени в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)
Работни места обявени за сезонна заетост
10 сервитьори; 6 готвачи;6 камериери/ки;2 помощник-готвачи- работни места за сезонна заетост в ДБТ-Бургас