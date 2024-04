Жертви и ранени след трус от 7,4 по Рихтер в Тайван

В Тайван се провеждат спасителни операции след мощно земетресение край източното му крайбрежие в сряда, което уби най-малко четирима души, информира Би Би Си.

Земетресението с магнитуд 7,4 причини срутването на множество сгради в Хуалиен, градът, който е най-близо до епицентъра.

Най-силният трус, ударил острова от 25 години, беше усетен и до планинската вътрешност на Тайван, която беше разтърсена от огромни свлачища.

В столицата Тайпе кадри показват как сградите се тресат силно.

"Земетресението е близо до сушата и е плитко. Усеща се в цял Тайван и крайбрежните острови... Това е най-силното от 25 години", каза У Чиен Фу, директор на Сеизмологичния център в Тайпе.

Повече от 50 души са ранени, като някои са блокирани в сгради и тунели около града, допълва агенцията.

Тайванският гигант за производство на чипове TSMC заяви, че е евакуирал някои от своите фабрики в Хсинчу и Южен Тайван за безопасността на своя персонал, но добави, че системите му за безопасност работят нормално. TSMC е основен производител на полупроводници за технологични фирми, включително Apple и Nvidia.

По-рано земетресението предизвика предупреждения за цунами на острова и съседните му страни.

Земетресението отприщи свлачища в много планинската вътрешност на Тайван

В Тайпе кадри в местни медии показват срутени жилищни сгради и хора, които се евакуират от домовете и училищата.

