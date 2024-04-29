Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 29-и април
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 химик Висше образование,/ чл.38, ал.1 от ЗХУ
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –90 МЕСТА
1 камериер/ка обект гр. Рила,хотел „Валдис”
1 работник,кухня обект гр. Рила,хотел „Валдис”
4 заварчици Средно образование
1 технически сътрудник Средно образование
2 бармани Средно образование
4 шивачи Средно,основно образование
2 администратори,корпоративен център Средно образование
3 сервитьори Средно образование
4 работници,оранжерия/парник Средно образование
2 охранители Средно образование
2 патрул,служба за сигурност Средно образование
4 монтажници,метални конструкции Средно,основно образование
1 административен секретар Средно образование
4 общи работници Средно и по-ниско образование
1 кредитен специалист Средно образование
1 камериерка Средно,основно образование
4 бармани Средно,основно образование
1 помощник,готвач Средно,основно образование
2 шивачи/кетел машина
Средно,основно образование,обект с. Бараково,общ. Кочериново
2 камериерки Основно образование
1 работник,поддръжка Средно образование
2 ръчници Средно и по-ниско образование
2 шивачи Средно и по-ниско образование
1 касиер/бензиностанция/ Средно образование
1 чертожник /AUTO CAD/ Средно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
2 заварчик Средно,основно образование
1 техник-механик отоплителни и газови инсталации Средно образование
1 магазинер-координатор Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 оператор,вземане на проби Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ
2 общи работници Средно образование, лица с ТЕЛК
1 готвач Основно образование
2 помощник-готвач Основно образование
2 пакетировачи Основно образование
10 сортировачи Средно образование, обект гр. София
2 готвачи/скара Основно образование
1 касиер-продавач Средно образование
10 общи работници, бояджии Средно и по-носко образование, обекти в ЕС ;Италия
1 трудов посредник/ромски медиатор Средно образование, обект ДБТ-Дупница
1 шофьор,доставчик на пици Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА
2 сервитьор Средно образование
4 барман Основно образование
2 готвачи Средно образование
2 работници,кухня Основно образование
1 камериер/ка Начално образование
1 шофьор,автобус Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 юрист/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 експерт финансово отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 ръководител звено за изпълнение за инвестиции по ПВУ/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 експерт тех.отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА
5 шофьор,автобус Средно образование
3 сервитьори Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 МЕСТА
4 медицински сестри Професионален колеж,Полувисше / Здравни грижи
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 33 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование
1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование
1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование
3 спедитори Средно,основно образование
1 работник, строителството Основно образование
1 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование,обект гр. Бобошево
20 шивачи Основно образование,обект гр. Рила
1 работник,плетач Средно,основно образование
1 помощник,готвач Средно образование
1 санитар Средно,основно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
1 продавач-консултант Средно образование, обект гр. Рила
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 технически сътрудник-заетост Средно образование
1 сервитьор-заетост Средно образование
1 готвач-заетост Средно образование
1 стажант-репортер-заетост Средно образование
1 специалист-заетост Средно образовани
2 общ работник,промишленост-заетост Без образование
1 чистач,производствени помещения Без образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа” Компонент 3 - „Заетост”
1 счетоводител,оперативен обект гр. Сапарева баня
1 управител,отдих/почивна база обект с. Сапарево Висше образование
1 камериер/камериерка обект гр. Сапарева баня
1 общ работник обект гр.Сапарева баня
2 продавач-консултанти Средно образование
1 общ работник обект гр. Сапарева баня
1 общи работници,промишленост обект гр. Дупница
1 чистач,производствени помещения обект гр. Дупница
2 общи работници,строителство на сгради обект гр. Сапарева баня
2 специалисти обект гр. Дупница
1 снабдител,доставчик обект гр. Бобошево
2 общи работници обект гр. Бобов дол
1 камериер/камериерка обект гр. Сапарева баня
4 шивач, мъжко/дамско облекло обект с. Крайници Средно образование
1 зидаромазач обект гр. Дупница
1 организатор, дейности обект гр. Дупница
1 общ работник обект Община Дупница, с Овчарци
2 отчетник,счетоводство обект гр.Дупница
1 пазач,невъоръжена охрана обект с. Слатино
1 работник,кухня обект гр. Дупница
1 сервитьор обект гр. Дупница
3 работник,кухня обект гр. Бобов дол
1 продавач-консултант обект гр. Дупница
2 работник,извозване и доставка обект гр. Дупница
1 перач/ръчно обект гр. Дупница
1 мияч,превозни средства/ръчно обект гр. Дупница
1 консултант/промотьор/продажби обект гр. Дупница
1 снабдител,доставчик обект гр. Дупница
1 барман обект гр. Дупница
1 компютърен аналитик,поддръжка на софтуер обект гр. Дупница
1 чистач/хигиенист обект гр. Дупница
1 екскурзовод обект гр. Дупница
1 уредник,музей обект гр. Дупница
1 общ работник обект гр. Дупница
1 автомонтьор обект гр. Дупница
1 помощник,готвач Средно образование
1 готвач обект гр. Дупница
1 търговски помощник Средно образование
4 камериер/ка хотел обект гр. Дупница
2 работник,кухня обект гр. Дупница
1 шофьор,лекотоварен автомобил обект гр. Дупница
2 общ работник обект гр. Бобов дол
1 тапицер обект гр. Дупница
1 продавач-консултант обект с. Джерман
1 снабдител,доставчик обект с. Джерман
1 продавач-консултант обект гр. Дупница
1 снабдител,доставчик обект с. Пиперево
5 продавач-консултант обект гр.Дупница
1 общ работник обект гр.Дупница
1 общ работник обект общ. Бобов дол
1 орг.експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност
1 снабдител,доставчик обект гр. Дупница
1 организатор,дейности обект гр. Дупница
1 чистач,хигиенист обект гр. Дупница
1 фактурист обект гр. Дупница
Работни места в други държави обявен в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)
Работни места обявени за сезонна заетост
10 сервитьори обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
6 готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
6 камериери/ки обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
2 помощник-готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
И други обявени свободни работни места за сезонна заетост в ДБТ-Бургас
Работни места обявени в други региони
5 шофьори,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец
5 машинисти пътно-строителни машини обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец
2 автомонтьори обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец
3 инженери/В и К, ОВК,пътно и гражданско строителство обект, гр. Петрич
3 технически ръководители обект, гр. Петрич
10 кондуктори Средно образование
10 стрелочник, маневрен Средно образование
10 техник-механик,ревизор вагони Средно образование
8 работник,строителството обект гр. София, с. Казичене
4 монтажник,електрооборудване обект гр. София, с. Казичене
1 технически ръководител,строителството обект гр. София, с. Казичене
2 шофьор,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона обект гр. София, с. Казичене