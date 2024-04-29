Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 29-и април

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 химик Висше образование,/ чл.38, ал.1 от ЗХУ

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –90 МЕСТА

1 камериер/ка обект гр. Рила,хотел „Валдис”

1 работник,кухня обект гр. Рила,хотел „Валдис”

4 заварчици Средно образование

1 технически сътрудник Средно образование

2 бармани Средно образование

4 шивачи Средно,основно образование

2 администратори,корпоративен център Средно образование

3 сервитьори Средно образование

4 работници,оранжерия/парник Средно образование

2 охранители Средно образование

2 патрул,служба за сигурност Средно образование

4 монтажници,метални конструкции Средно,основно образование

1 административен секретар Средно образование

4 общи работници Средно и по-ниско образование

1 кредитен специалист Средно образование

1 камериерка Средно,основно образование

4 бармани Средно,основно образование

1 помощник,готвач Средно,основно образование

2 шивачи/кетел машина

Средно,основно образование,обект с. Бараково,общ. Кочериново

2 камериерки Основно образование

1 работник,поддръжка Средно образование

2 ръчници Средно и по-ниско образование

2 шивачи Средно и по-ниско образование

1 касиер/бензиностанция/ Средно образование

1 чертожник /AUTO CAD/ Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

2 заварчик Средно,основно образование

1 техник-механик отоплителни и газови инсталации Средно образование

1 магазинер-координатор Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 оператор,вземане на проби Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ

2 общи работници Средно образование, лица с ТЕЛК

1 готвач Основно образование

2 помощник-готвач Основно образование

2 пакетировачи Основно образование

10 сортировачи Средно образование, обект гр. София

2 готвачи/скара Основно образование

1 касиер-продавач Средно образование

10 общи работници, бояджии Средно и по-носко образование, обекти в ЕС ;Италия

1 трудов посредник/ромски медиатор Средно образование, обект ДБТ-Дупница

1 шофьор,доставчик на пици Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

2 сервитьор Средно образование

4 барман Основно образование

2 готвачи Средно образование

2 работници,кухня Основно образование

1 камериер/ка Начално образование

1 шофьор,автобус Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 юрист/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

1 експерт финансово отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

1 ръководител звено за изпълнение за инвестиции по ПВУ/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

1 експерт тех.отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

5 шофьор,автобус Средно образование

3 сервитьори Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 МЕСТА

4 медицински сестри Професионален колеж,Полувисше / Здравни грижи

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 33 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование

1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование

1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование

3 спедитори Средно,основно образование

1 работник, строителството Основно образование

1 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование,обект гр. Бобошево

20 шивачи Основно образование,обект гр. Рила

1 работник,плетач Средно,основно образование

1 помощник,готвач Средно образование

1 санитар Средно,основно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

1 продавач-консултант Средно образование, обект гр. Рила

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 технически сътрудник-заетост Средно образование

1 сервитьор-заетост Средно образование

1 готвач-заетост Средно образование

1 стажант-репортер-заетост Средно образование

1 специалист-заетост Средно образовани

2 общ работник,промишленост-заетост Без образование

1 чистач,производствени помещения Без образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа” Компонент 3 - „Заетост”

1 счетоводител,оперативен обект гр. Сапарева баня

1 управител,отдих/почивна база обект с. Сапарево Висше образование

1 камериер/камериерка обект гр. Сапарева баня

1 общ работник обект гр.Сапарева баня

2 продавач-консултанти Средно образование

1 общ работник обект гр. Сапарева баня

1 общи работници,промишленост обект гр. Дупница

1 чистач,производствени помещения обект гр. Дупница

2 общи работници,строителство на сгради обект гр. Сапарева баня

2 специалисти обект гр. Дупница

1 снабдител,доставчик обект гр. Бобошево

2 общи работници обект гр. Бобов дол

1 камериер/камериерка обект гр. Сапарева баня

4 шивач, мъжко/дамско облекло обект с. Крайници Средно образование

1 зидаромазач обект гр. Дупница

1 организатор, дейности обект гр. Дупница

1 общ работник обект Община Дупница, с Овчарци

2 отчетник,счетоводство обект гр.Дупница

1 пазач,невъоръжена охрана обект с. Слатино

1 работник,кухня обект гр. Дупница

1 сервитьор обект гр. Дупница

3 работник,кухня обект гр. Бобов дол

1 продавач-консултант обект гр. Дупница

2 работник,извозване и доставка обект гр. Дупница

1 перач/ръчно обект гр. Дупница

1 мияч,превозни средства/ръчно обект гр. Дупница

1 консултант/промотьор/продажби обект гр. Дупница

1 снабдител,доставчик обект гр. Дупница

1 барман обект гр. Дупница

1 компютърен аналитик,поддръжка на софтуер обект гр. Дупница

1 чистач/хигиенист обект гр. Дупница

1 екскурзовод обект гр. Дупница

1 уредник,музей обект гр. Дупница

1 общ работник обект гр. Дупница

1 автомонтьор обект гр. Дупница

1 помощник,готвач Средно образование

1 готвач обект гр. Дупница

1 търговски помощник Средно образование

4 камериер/ка хотел обект гр. Дупница

2 работник,кухня обект гр. Дупница

1 шофьор,лекотоварен автомобил обект гр. Дупница

2 общ работник обект гр. Бобов дол

1 тапицер обект гр. Дупница

1 продавач-консултант обект с. Джерман

1 снабдител,доставчик обект с. Джерман

1 продавач-консултант обект гр. Дупница

1 снабдител,доставчик обект с. Пиперево

5 продавач-консултант обект гр.Дупница

1 общ работник обект гр.Дупница

1 общ работник обект общ. Бобов дол

1 орг.експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност

1 снабдител,доставчик обект гр. Дупница

1 организатор,дейности обект гр. Дупница

1 чистач,хигиенист обект гр. Дупница

1 фактурист обект гр. Дупница



Работни места в други държави обявен в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)

Работни места обявени за сезонна заетост

10 сервитьори обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

6 готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

6 камериери/ки обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

2 помощник-готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

И други обявени свободни работни места за сезонна заетост в ДБТ-Бургас

Работни места обявени в други региони

5 шофьори,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

5 машинисти пътно-строителни машини обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

2 автомонтьори обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

3 инженери/В и К, ОВК,пътно и гражданско строителство обект, гр. Петрич

3 технически ръководители обект, гр. Петрич

10 кондуктори Средно образование

10 стрелочник, маневрен Средно образование

10 техник-механик,ревизор вагони Средно образование

8 работник,строителството обект гр. София, с. Казичене

4 монтажник,електрооборудване обект гр. София, с. Казичене

1 технически ръководител,строителството обект гр. София, с. Казичене

2 шофьор,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона обект гр. София, с. Казичене