Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места към 22-и април
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1 химик Висше образование,/ чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 учител по английски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –90 МЕСТА
1 камериер/ка обект гр. Рила,хотел „Валдис”
1 работник,кухня обект гр. Рила,хотел „Валдис”
4 заварчици Средно образование
1 технически сътрудник Средно образование
2 бармани Средно образование
4 шивачи Средно,основно образование
2 администратори,корпоративен център Средно образование
3 сервитьори Средно образование
4 работници,оранжерия/парник Средно образование
2 охранители Средно образование
2 патрул,служба за сигурност Средно образование
4 монтажници,метални конструкции Средно,основно образование
1 административен секретар Средно образование
4 общи работници Средно и по-ниско образование
1 кредитен специалист Средно образование
1 камериерка Средно,основно образование
4 бармани Средно,основно образование
1 помощник,готвач Средно,основно образование
2 шивачи/кетел машина
Средно,основно образование,обект с. Бараково,общ. Кочериново
2 камериерки Основно образование
1 работник,поддръжка Средно образование
2 ръчници Средно и по-ниско образование
2 шивачи Средно и по-ниско образование
1 инкасатор,плащания Средно образование
1 касиер/бензиностанция/ Средно образование
1 чертожник /AUTO CAD/ Средно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
2 заварчик Средно,основно образование
1 техник-механик отоплителни и газови инсталации Средно образование
1 магазинер-координатор Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 оператор,вземане на проби Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ
2 общи работници Средно образование, лица с ТЕЛК
1 готвач Основно образование
2 помощник-готвач Основно образование
2 пакетировачи Основно образование
10 сортировачи Средно образование
2 готвачи/скара Основно образование
1 касиер-продавач Средно образование
10 общи работници, бояджии Средно и по-носко образование, обекти в ЕС ;Италия
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА
2 сервитьор Средно образование
4 барман Основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
2 готвачи Средно образование
2 работници,кухня Основно образование
1 камериер/ка Начално образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 юрист/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 експерт финансово отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 ръководител звено за изпълнение за инвестиции по ПВУ/Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
1 експерт тех.отчитане/ Сътрудник по управление на европейски проекти и програми Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА
5 шофьор,автобус Средно образование
3 сервитьори Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 МЕСТА
4 медицински сестри Професионален колеж,Полувисше / Здравни грижи
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 34 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование
1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование
1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование
3 спедитори Средно,основно образование
1 работник, строителството Основно образование
2 Шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование,обект гр. Бобошево
20 шивачи Основно образование,обект гр. Рила
1 работник,плетач Средно,основно образование
1 помощник,готвач Средно образование
1 санитар Средно,основно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
1 продавач-консултант Средно образование, обект гр. Рила
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 технически сътрудник-заетост Средно образование
1 сервитьор-заетост Средно образование
1 готвач-заетост Средно образование
1 стажант-репортер-заетост Средно образование
1 камериер/ка -заетост обект гр.Рила Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа” Компонент 3 - „Заетост”
1 счетоводител,оперативен
1 продавач,хранителни продукти обект с. Крайници
2 отчетник,счетоводство обект гр. Дупница
1 шофьор,лекотоварен автомобил обект гр. Дупница
1 общ работник обект гр. Дупница
1 снабдител,доставчик
1 чистач/хигиенист
1 организатор,работа с клиенти обект гр. Сапарева баня Средно образование
2 работник,кухня обект гр.Сапарева баня Основно образование
1 технически секретар обект гр. Дупница
1 счетоводител,оперативен обект гр. Дупница
2 продавач-консултанти обект гр. Дупница
1 автомеханик Средно образование
1 архивист обект гр. Дупница
1 общ работник обект гр. Дупница
4 общи работници обект гр.Дупница
1 счетоводител,оперативен обект гр. Сапарева баня
1 куриер обект гр. Дупница
1 управител,отдих/почивна база обект с. Сапарево Висше образование
3 общ работник,промишленост обект с. Сапарево
1 опаковач обект с. Сапарево
1 камериер/камериерка обект гр. Сапарева баня
1 общ работник обект гр.Сапарева баня
2 продавач-консултанти Средно образование
1 общ работник обект гр. Сапарева баня
2 общи работници,промишленост обект гр. Дупница
2 чистачи,производствени помещения обект гр. Дупница
1 шлосер обект гр. Дупница
4 общи работници,строителство на сгради обект гр. Сапарева баня
2 специалисти обект гр. Дупница
1 технически изпълнител обект гр. Дупница
1 мениджър,покупки/продажби обект гр. Бобошево
1 общ работник обект гр. Бобошево
1 снабдител,доставчик обект гр. Бобошево
2 общи работници обект гр. Бобов дол
1 камериер/камериерка обект гр. Сапарева баня
1 продавач-консултант обект гр. Сапарева баня
1 шофьор,лек автомобил до 9 места обект Община Бобошево
3 продавач-консултанти Средно образование
4 шивач, мъжко/дамско облекло обект с. Крайници Средно образование
1 зидаромазач обект гр. Дупница
1 организатор, дейности обект гр. Дупница
1 снабдител,доставчик обект гр. Дупница
1 деловодител обект гр. Дупница
1 общ работник обект Община Дупница, с Овчарци
1 обслужващ,магазин обект гр. Дупница
2 отчетник,счетоводство обект гр.Дупница
1 пазач,невъоръжена охрана обект с. Слатино
1 продавач-консултант обект гр. Дупница
1 работник,кухня обект гр. Дупница
1 технически секретар обект с. Яхиново
1 оператор,въвеждане на данни обект с. Яхиново
1 сервитьор обект гр. Дупница
2 общи работници обект с. Баланово
3 работник,кухня обект гр. Бобов дол
Работни места в други държави обявен в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)
Работни места обявени за сезонна заетост
10 сервитьори обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
6 готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
6 камериери/ки обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
2 помощник-готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
И други обявени свободни работни места за сезонна заетост в ДБТ-Бургас
Работни места обявени в други региони
5 шофьори,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец
5 машинисти пътно-строителни машини обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец
2 автомонтьори обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец
3 инженери/В и К, ОВК,пътно и гражданско строителство обект, гр. Петрич
3 технически ръководители обект, гр. Петрич
10 кондуктори Средно образование
10 стрелочник, маневрен Средно образование
10 техник-механик,ревизор вагони Средно образование