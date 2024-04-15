Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 15-и април

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

„А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 химик Висше образование,/ чл.38, ал.1 от ЗХУ



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –64 МЕСТА

1 камериер/ка обект гр. Рила,хотел „Валдис”

1 работник,кухня обект гр. Рила,хотел „Валдис”

4 заварчици Средно образование

1 технически сътрудник Средно образование

2 бармани Средно образование

4 шивачи Средно,основно образование

2 администратори,корпоративен център Средно образование

3 сервитьори Средно образование

4 работници,оранжерия/парник Средно образование

2 охранители Средно образование

2 патрул,служба за сигурност Средно образование

4 монтажници,метални конструкции Средно,основно образование

1 административен секретар Средно образование

4 общи работници Средно и по-ниско образование

1 кредитен специалист Средно образование

1 камериерка Средно,основно образование

4 бармани Средно,основно образование

1 помощник,готвач Средно,основно образование

2 шивачи/кетел машина

Средно,основно образование,обект с. Бараково,общ. Кочериново

2 камериерки Основно образование

1 работник,поддръжка Средно образование

2 ръчници Средно и по-ниско образование

2 шивачи Средно и по-ниско образование

2 инкасатори,плащания Средно образование

2 касиери/бензиностанция/ Средно образование

1 чертожник /AUTO CAD/ Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

2 заварчик Средно,основно образование

1 техник-механик отоплителни и газови инсталации Средно образование

1 магазинер-координатор Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 оператор,вземане на проби Средно образование, чл.38,ал.1 от ЗХУ

2 общи работници Средно образование, лица с ТЕЛК

1 чистач/хигиенист Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 13 МЕСТА

2 сервитьор Средно образование

4 барман Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 готвач Средно образование

2 готвачи Средно образование

2 работници,кухня Основно образование

1 камериер/ка Начално образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 26 МЕСТА

1 Автомонтьор Основно образование

5 Заварчик Средно образование

5 Оксиженист, газозаварчик Средно образование

1 Кофражист Средно образование

5 Шлосер-монтьор Средно образование

5 Заварчик –аргончик Средно образование

4 Монтьор, котелно оборудване Основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 МЕСТА

4 медицински сестри Професионален колеж,Полувисше / Здравни грижи

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 33 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование

1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование

1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование

3 спедитори Средно,основно образование

1 работник, строителството Основно образование

2 Шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование,обект гр. Бобошево

20 шивачи Основно образование,обект гр. Рила

1 работник,плетач Средно,основно образование

1 помощник,готвач Средно образование

1 санитар Средно,основно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 технически сътрудник-заетост Средно образование

1 сервитьор-заетост Средно образование

1 готвач-заетост Средно образование

1 стажант-репортер-заетост Средно образование

1 камериер/ка -заетост обект гр.Рила, хотел „Валдис” Средно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа” Компонент 3 - „Заетост”

2 чистач/хигиенист обект Община Сапарева баня

1 оператор,въвеждане на данни обект гр. Дупница

1 отчетник,счетоводство обект гр. Дупница

1 асистент- продавач обект гр. Рила

1 отчетник обект гр. Рила

2 куриери обект гр. Сапарева баня Средно образование

1 бръснар Средно образование

1 счетоводител,оперативен

1 продавач,хранителни продукти обект с. Крайници

1 счетоводител,оперативен обект гр. Дупница

1 организатор,продажби и реклама

1 работник,извозване и доставка

2 отчетник,счетоводство обект гр. Дупница

1 шофьор,лекотоварен автомобил обект гр. Дупница

1 общ работник обект гр. Дупница

1 снабдител,доставчик

1 чистач/хигиенист

2 организатор,работа с клиенти обект гр. Сапарева баня Средно образование

2 работник,кухня обект гр.Сапарева баня Основно образование

1 технически секретар обект гр. Дупница

1 счетоводител,оперативен обект гр. Дупница

3 продавач-консултанти обект гр. Дупница

1 шофьор,автобус обект гр. Сапарева баня

1 продавач-консултант обект гр. Рила

1 автомеханик Средно образование

1 архивист обект гр. Дупница

1 общ работник обект гр. Дупница

4 общи работници обект гр.Дупница

1 счетоводител,оперативен обект гр. Сапарева баня

1 куриер обект гр. Дупница

1 стоковед обект гр. Бобошево

1 асистент –продавач обект гр. Рила

1 управител,отдих/почивна база обект с. Сапарево Висше образование

3 общ работник,промишленост обект с. Сапарево

1 опаковач обект с. Сапарево

6 общи работници обекти Община Кочериново

1 камериер/камериерка обект гр. Сапарева баня

1 общ работник обект гр.Сапарева баня

2 продавач-консултанти Средно образование

1 общ работник обект гр. Сапарева баня

2 общи работници,промишленост обект гр. Дупница

2 чистачи,производствени помещения обект гр. Дупница

2 шлосери обект гр. Дупница

4 общи работници,строителство на сгради обект гр. Сапарева баня

2 специалисти обект гр. Дупница

1 технически изпълнител обект гр. Дупница

1 мениджър,покупки/продажби обект гр. Бобошево

1 общ работник обект гр. Бобошево

1 снабдител,доставчик обект гр. Бобошево

6 технически сътрудници обект гр. Кюстендил Средно образование

Работни места в други държави обявен в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)

Работни места обявени за сезонна заетост

10 сервитьори обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

6 готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

6 камериери/ки обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

2 помощник-готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

И други обявени свободни работни места за сезонна заетост в ДБТ-Бургас

Работни места обявени в други региони

10 шофьори,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

10 машинисти пътно-строителни машини обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

5 автомонтьори обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

3 инженери/В и К, ОВК,пътно и гражданско строителство обект, гр. Петрич

3 технически ръководители обект, гр. Петрич

10 кондуктори Средно образование

10 стрелочник, маневрен Средно образование

10 техник-механик,ревизор вагони Средно образование