4 жертви и 5-ма в неизвестност след взрив в електроцентрала в Италия

Четирима души са загинали, а петима са в неизвестност при експлозия в италианска водноелектрическа централа, съобщиха аварийните служби.

Причината за инцидента се изяснява. Експлозията е станала на язовир Сувиана, разположен между Болоня и Флоренция.

❌#Bologna, #esplosione in centrale idroelettrica a Bargi: oltre 60 #vigilidelfuoco impegnati nelle complesse operazioni di ricerca dei 4 dispersi: squadre ordinarie e #sommozzatori in azione all’interno della struttura. Intervento in corso [#9aprile 20:00] pic.twitter.com/q3xfFBUJBS