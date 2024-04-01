Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 1 април

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –57 МЕСТА

1 дистрибутор Средно образование

1 камериер/ка обект гр. Рила,хотел „Валдис”

1 работник,кухня обект гр. Рила,хотел „Валдис”

4 заварчици Средно образование

1 технически сътрудник Средно образование

2 бармани Средно образование

4 шивачи Средно,основно образование

2 администратори,корпоративен център Средно образование

3 сервитьори Средно образование

4 работници,оранжерия/парник Средно образование

2 охранители Средно образование

2 патрул,служба за сигурност Средно образование

4 монтажници,метални конструкции Средно,основно образование

1 административен секретар Средно образование

4 общи работници Средно и по-ниско образование

1 кредитен специалист Средно образование

1 камериерка Средно,основно образование

4 бармани Средно,основно образование

1 помощник,готвач Средно,основно образование

1 технически сътрудник Средно образование, обект с. Друган,общ. Радомир

1 склададжия Средно образование, обект с. Друган,общ. Радомир

3 шивачи, облекло Средно образование, обект с. Друган,общ. Радомир

6 работници,озеленяване Начално образование, обект гр. София

2 шивачи/кетел машина

Средно,основно образование,обект с. Бараково,общ. Кочериново

1 чистач/хигиенист Средно образование

2 камериерки Основно образование

1 работник,поддръжка Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА

2 сервитьор Средно образование

5 барман Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 готвач Средно образование

2 готвачи Средно образование

2 работници,кухня Основно образование

1 камериер/ка Начално образование

1 камериер/ка

Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител по български език Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 27 МЕСТА

1 Автомонтьор Основно образование

5 Заварчик Средно образование

5 Оксиженист, газозаварчик Средно образование

1 Кофражист Средно образование

5 Шлосер-монтьор Средно образование

5 Заварчик –аргончик Средно образование

5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 МЕСТА

4 медицински сестри Професионален колеж,Полувисше / Здравни грижи

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 32 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование

1 заварчик Средно,основно образование

1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование

1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование

3 спедитори Средно,основно образование

1 работник, строителството Основно образование

2 Шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование,обект гр. Бобошево

20 шивачи Основно образование,обект гр. Рила

1 работник,плетач Средно,основно образование

1 помощник,готвач Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 технически сътрудник-заетост Средно образование

1 сервитьор-заетост Средно образование

1 готвач-заетост Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа” Компонент 3 - „Заетост”

1 пакетировач обект с. Баланово

1 чистач/хигиенист

1 оператор,въвеждане на данни

3 оператори, въвеждане на данни Висше, средно образование

1 общ работник обект Община Сапарева баня

3 чистач/хигиенист обект Община Сапарева баня

4 продавачи,интернет търговия обект с. Бистрица

1 продавач-консултант обект гр. Дупница

1 куриер обект гр. Дупница

1 оператор,въвеждане на данни обект гр. Дупница

1 отчетник,счетоводство обект гр. Дупница

2 общи работници обект Община Бобов дол

1 деловодител обект Община Бобов дол

1 чистач/хигиенист обект Община Бобов дол

2 портиери обект Община Бобов дол

1 асистент- продавач обект гр. Рила

1 отчетник обект гр. Рила

2 бояджия,превозни средства обект гр. Дупница

2 общ работник обект гр. Дупница

2 автомонтьор Средно образование

2 продавач,автомобили Средно образование

2 куриери обект гр. Сапарева баня Средно образование

1 бръснар Средно образование

1 счетоводител,оперативен

1 технически сътрудник

1 куриер

1 общ работник

1 продавач-консултант обект с. Самораново

1 снабдител,доставчик обект с. Самораново

1 продавач,хранителни продукти обект с. Крайници

1 счетоводител,оперативен обект гр. Дупница

1 организатор,продажби и реклама

1 работник,извозване и доставка

2 отчетник,счетоводство обект гр. Дупница

1 шофьор,лекотоварен автомобил обект гр. Дупница

1 общ работник обект гр. Дупница

1 снабдител,доставчик

3 чистач/хигиенист

2 работник,ресторант

2 организатор,работа с клиенти обект гр. Сапарева баня Средно образование

1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Средно,основно образование

2 работник,кухня обект гр.Сапарева баня Основно образование

1 технически секретар обект гр. Дупница

1 счетоводител,оперативен обект гр. Дупница

1 продавач-консултант обект гр. Дупница

2 продавач-консултанти обект гр. Дупница

1 шофьор,автобус обект гр. Сапарева баня

1 продавач-консултант обект гр. Рила

Работни места в други държави обявен в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)

Италия - 50 работни места-аниматор в Италия

Работни места обявени за сезонна заетост

10 сервитьори обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

6 готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

6 камериери/ки обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

2 помощник-готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

Работни места обявени в други региони

10 шофьори,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

10 машинисти пътно-строителни машини обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

5 автомонтьори обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

3 инженери/В и К, ОВК,пътно и гражданско строителство обект, гр. Петрич

3 технически ръководители обект, гр. Петрич