Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 1 април
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –57 МЕСТА
1 дистрибутор Средно образование
1 камериер/ка обект гр. Рила,хотел „Валдис”
1 работник,кухня обект гр. Рила,хотел „Валдис”
4 заварчици Средно образование
1 технически сътрудник Средно образование
2 бармани Средно образование
4 шивачи Средно,основно образование
2 администратори,корпоративен център Средно образование
3 сервитьори Средно образование
4 работници,оранжерия/парник Средно образование
2 охранители Средно образование
2 патрул,служба за сигурност Средно образование
4 монтажници,метални конструкции Средно,основно образование
1 административен секретар Средно образование
4 общи работници Средно и по-ниско образование
1 кредитен специалист Средно образование
1 камериерка Средно,основно образование
4 бармани Средно,основно образование
1 помощник,готвач Средно,основно образование
1 технически сътрудник Средно образование, обект с. Друган,общ. Радомир
1 склададжия Средно образование, обект с. Друган,общ. Радомир
3 шивачи, облекло Средно образование, обект с. Друган,общ. Радомир
6 работници,озеленяване Начално образование, обект гр. София
2 шивачи/кетел машина
Средно,основно образование,обект с. Бараково,общ. Кочериново
1 чистач/хигиенист Средно образование
2 камериерки Основно образование
1 работник,поддръжка Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА
2 сервитьор Средно образование
5 барман Основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 готвач Средно образование
2 готвачи Средно образование
2 работници,кухня Основно образование
1 камериер/ка Начално образование
1 камериер/ка
Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 учител по български език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 27 МЕСТА
1 Автомонтьор Основно образование
5 Заварчик Средно образование
5 Оксиженист, газозаварчик Средно образование
1 Кофражист Средно образование
5 Шлосер-монтьор Средно образование
5 Заварчик –аргончик Средно образование
5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 МЕСТА
4 медицински сестри Професионален колеж,Полувисше / Здравни грижи
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 32 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование
1 заварчик Средно,основно образование
1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование
1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование
3 спедитори Средно,основно образование
1 работник, строителството Основно образование
2 Шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование,обект гр. Бобошево
20 шивачи Основно образование,обект гр. Рила
1 работник,плетач Средно,основно образование
1 помощник,готвач Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 технически сътрудник-заетост Средно образование
1 сервитьор-заетост Средно образование
1 готвач-заетост Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа” Компонент 3 - „Заетост”
1 пакетировач обект с. Баланово
1 чистач/хигиенист
1 оператор,въвеждане на данни
3 оператори, въвеждане на данни Висше, средно образование
1 общ работник обект Община Сапарева баня
3 чистач/хигиенист обект Община Сапарева баня
4 продавачи,интернет търговия обект с. Бистрица
1 продавач-консултант обект гр. Дупница
1 куриер обект гр. Дупница
1 оператор,въвеждане на данни обект гр. Дупница
1 отчетник,счетоводство обект гр. Дупница
2 общи работници обект Община Бобов дол
1 деловодител обект Община Бобов дол
1 чистач/хигиенист обект Община Бобов дол
2 портиери обект Община Бобов дол
1 асистент- продавач обект гр. Рила
1 отчетник обект гр. Рила
2 бояджия,превозни средства обект гр. Дупница
2 общ работник обект гр. Дупница
2 автомонтьор Средно образование
2 продавач,автомобили Средно образование
2 куриери обект гр. Сапарева баня Средно образование
1 бръснар Средно образование
1 счетоводител,оперативен
1 технически сътрудник
1 куриер
1 общ работник
1 продавач-консултант обект с. Самораново
1 снабдител,доставчик обект с. Самораново
1 продавач,хранителни продукти обект с. Крайници
1 счетоводител,оперативен обект гр. Дупница
1 организатор,продажби и реклама
1 работник,извозване и доставка
2 отчетник,счетоводство обект гр. Дупница
1 шофьор,лекотоварен автомобил обект гр. Дупница
1 общ работник обект гр. Дупница
1 снабдител,доставчик
3 чистач/хигиенист
2 работник,ресторант
2 организатор,работа с клиенти обект гр. Сапарева баня Средно образование
1 чистач/хигиенист обект гр.Сапарева баня Средно,основно образование
2 работник,кухня обект гр.Сапарева баня Основно образование
1 технически секретар обект гр. Дупница
1 счетоводител,оперативен обект гр. Дупница
1 продавач-консултант обект гр. Дупница
2 продавач-консултанти обект гр. Дупница
1 шофьор,автобус обект гр. Сапарева баня
1 продавач-консултант обект гр. Рила
Работни места в други държави обявен в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)
Италия - 50 работни места-аниматор в Италия
Работни места обявени за сезонна заетост
10 сервитьори обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
6 готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
6 камериери/ки обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
2 помощник-готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
Работни места обявени в други региони
10 шофьори,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец
10 машинисти пътно-строителни машини обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец
5 автомонтьори обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец
3 инженери/В и К, ОВК,пътно и гражданско строителство обект, гр. Петрич
3 технически ръководители обект, гр. Петрич