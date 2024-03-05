Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 5-и март

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

2 медицински сестри Висше образование

1 учител по биология и физика Висше образование

1 социален работник Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –75 МЕСТА

4 продавач-консултанти Средно,основно образование

1 дистрибутор Средно образование

4 електромонтьори Средно образование

1 монтажник,дограма Средно образование

1 камериер/ка обект гр. Рила,хотел „Валдис”

1 работник,кухня обект гр. Рила,хотел „Валдис”

5 заварчици Средно образование

2 технически сътрудници Средно образование

2 бармани Средно образование

13 шивачи Средно,основно образование

2 администратори,корпоративен център Средно образование

3 сервитьори Средно образование

1 касиер Средно образование

1 шофьор,лекотоварен автомобил Средно,основно образование

10 общи работници, промишленост Средно,основно обр-ие, с. Казичене

10 работници,товаро-разтоварна дейност Средно ,основно обр-ие с. Казичене

2 санитари/операционна Средно образование

4 работници,оранжерия/парник Средно образование

1 работник,поправка на джанти и гуми Средно,основно образование

2 арматуристи Средно образование

1 техник,електрообзавеждане на промишлени предприятия Средно образование

2 мебелисти/сглобяване на мебели Средно,основно образование

1 работник, разсадопроизводство Основно образование

2 охранители Средно образование

2 патрул,служба за сигурност Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1 сервитьор Средно образование

2 спасители, басейн Средно образование

1 барман Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 работник, кухня Средно,основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 27 МЕСТА

1 Автомонтьор Основно образование

5 Заварчик Средно образование

5 Оксиженист, газозаварчик Средно образование

1 Кофражист Средно образование

5 Шлосер-монтьор Средно образование

5 Заварчик –аргончик Средно образование

5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 МЕСТА

4 медицински сестри Професионален колеж,Полувисше / Здравни грижи

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 44 МЕСТА

5 шивачи Средно и по-ниско образование

2 продавач-консултанти Средно и по-ниско образование

2 Обслужващ работник,пром.производство Основно и по-ниско

1 заварчик Средно,основно образование

1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование

1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование

3 спедитори Средно,основно образование

4 работници, строителството Основно образование

2 Шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование,обект гр. Бобошево

1 общ работник Средно образование,обект гр. Бобошево

20 шивачи Основно образование,обект гр. Рила

1 работник,плетач Средно,основно образование

1 работник, разсадник Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

Работни места в други държави обявен в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)

Италия - 50 работни места-аниматор в Италия

Работни места обявени за сезонна заетост

10 сервитьори обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

6 готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

6 камериери/ки обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

2 помощник-готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас



Работни места обявени в други региони

1 Помощник-фармацевт обект гр. Вършец Висше образование

1 Фармацевт магистър обект гр. Вършец Висше образование

10 шофьори,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

10 машинисти пътно-строителни машини обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

5 автомонтьори обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

3 инженери/В и К, ОВК,пътно и гражданско строителство обект, гр. Петрич

3 технически ръководители обект, гр. Петрич