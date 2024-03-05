Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 5-и март
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
2 медицински сестри Висше образование
1 учител по биология и физика Висше образование
1 социален работник Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –75 МЕСТА
4 продавач-консултанти Средно,основно образование
1 дистрибутор Средно образование
4 електромонтьори Средно образование
1 монтажник,дограма Средно образование
1 камериер/ка обект гр. Рила,хотел „Валдис”
1 работник,кухня обект гр. Рила,хотел „Валдис”
5 заварчици Средно образование
2 технически сътрудници Средно образование
2 бармани Средно образование
13 шивачи Средно,основно образование
2 администратори,корпоративен център Средно образование
3 сервитьори Средно образование
1 касиер Средно образование
1 шофьор,лекотоварен автомобил Средно,основно образование
10 общи работници, промишленост Средно,основно обр-ие, с. Казичене
10 работници,товаро-разтоварна дейност Средно ,основно обр-ие с. Казичене
2 санитари/операционна Средно образование
4 работници,оранжерия/парник Средно образование
1 работник,поправка на джанти и гуми Средно,основно образование
2 арматуристи Средно образование
1 техник,електрообзавеждане на промишлени предприятия Средно образование
2 мебелисти/сглобяване на мебели Средно,основно образование
1 работник, разсадопроизводство Основно образование
2 охранители Средно образование
2 патрул,служба за сигурност Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 сервитьор Средно образование
2 спасители, басейн Средно образование
1 барман Основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 работник, кухня Средно,основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 27 МЕСТА
1 Автомонтьор Основно образование
5 Заварчик Средно образование
5 Оксиженист, газозаварчик Средно образование
1 Кофражист Средно образование
5 Шлосер-монтьор Средно образование
5 Заварчик –аргончик Средно образование
5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 МЕСТА
4 медицински сестри Професионален колеж,Полувисше / Здравни грижи
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 44 МЕСТА
5 шивачи Средно и по-ниско образование
2 продавач-консултанти Средно и по-ниско образование
2 Обслужващ работник,пром.производство Основно и по-ниско
1 заварчик Средно,основно образование
1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование
1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование
3 спедитори Средно,основно образование
4 работници, строителството Основно образование
2 Шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование,обект гр. Бобошево
1 общ работник Средно образование,обект гр. Бобошево
20 шивачи Основно образование,обект гр. Рила
1 работник,плетач Средно,основно образование
1 работник, разсадник Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
Работни места в други държави обявен в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)
Италия - 50 работни места-аниматор в Италия
Работни места обявени за сезонна заетост
10 сервитьори обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
6 готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
6 камериери/ки обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
2 помощник-готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
Работни места обявени в други региони
1 Помощник-фармацевт обект гр. Вършец Висше образование
1 Фармацевт магистър обект гр. Вършец Висше образование
10 шофьори,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец
10 машинисти пътно-строителни машини обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец
5 автомонтьори обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец
3 инженери/В и К, ОВК,пътно и гражданско строителство обект, гр. Петрич
3 технически ръководители обект, гр. Петрич