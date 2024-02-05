Търсят се 3 медицински сестри чрез Бюрото по труда в Дупница





Информация за свободните работни места от 5-и февруари

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

3 медицински сестри Висше образование

1 учител по биология и физика Висше образование

1 педиатър Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –53 МЕСТА

5 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование

3 общи работници Основно образование

4 шивачи,обувки Основно образование

1 продавач-консултант Средно,основно образование

5 производител,обувки/ръчно Основно образование

2 детегледачи Средно образование

1 дистрибутор Средно образование

4 електромонтьори Средно образование

1 монтажник,дограма Средно образование

1 камериер/ка обект гр. Рила,хотел „Валдис”

1 работник,кухня обект гр. Рила,хотел „Валдис”

4 машинни оператори Средно,основно образование

2 диспечери, транспортни средства Средно образование

5 заварчици Средно образование

2 технически сътрудници Средно образование

1 огняр и поддръжка детска градина Средно образование

1 чистач/хигиенист Средно образование

1 барман Средно образование

1 шофьор, кат.”Д” Средно, основно образование

3 шивачи Основно образование

1 комисионер,заложна къща Средно образование

4 шивачи Средно,основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 сервитьор Средно образование

2 спасители, басейн Средно образование

1 хигиенист Средно,основно образование

1 барман Основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 28 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование

1 Автомонтьор Основно образование

5 Заварчик Средно образование

5 Оксиженист, газозаварчик Средно образование

1 Кофражист Средно образование

5 Шлосер-монтьор Средно образование

5 Заварчик –аргончик Средно образование

5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 6 МЕСТА

4 медицински сестри Професионален колеж,Полувисше / Здравни грижи

1 учител в група за целодневна организация на

учебния ден I-IV клас Висше образование

1 Учител на деца с езиково-говорни нарушения Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 19 МЕСТА

5 шивачи Средно и по-ниско образование

1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование

2 Обслужващ работник,пром.производство Основно и по-ниско

1 заварчик Средно,основно образование

1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование

1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование

1 санитар Средно образование

3 спедитори Средно,основно образование

4 работници, строителството Основно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 общ работник,поддържане на сгради-заетост Срочен договор

1 отчетник счетоводство гр.Благоевград Срочен договор

1 експерт маркетинг-стажуване гр.Благоевград Срочен договор

Работни места в други държави обявен в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)

Италия - 50 работни места-аниматор в Италия

Работни места обявени за сезонна заетост

10 сервитьори обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

6 готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

6 камериери/ки обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

2 помощник-готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

Работни места обявени в други региони

1 Помощник-фармацевт обект гр. Вършец Висше образование

1 Фармацевт магистър обект гр. Вършец Висше образование