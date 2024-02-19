Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 19 февруари

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

3 медицински сестри Висше образование

1 учител по биология и физика Висше образование

1 педиатър Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –85 МЕСТА

4 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование

3 шивачи,обувки Основно образование

2 продавач-консултанти Средно,основно образование

3 производител,обувки/ръчно Основно образование

2 детегледачи Средно образование

1 дистрибутор Средно образование

4 електромонтьори Средно образование

1 монтажник,дограма Средно образование

1 камериер/ка обект гр. Рила,хотел „Валдис”

1 работник,кухня обект гр. Рила,хотел „Валдис”

2 машинни оператори Средно,основно образование

2 диспечери, транспортни средства Средно образование

5 заварчици Средно образование

2 технически сътрудници Средно образование

1 чистач/хигиенист Средно образование

2 бармани Средно образование

1 шофьор, кат.”Д” Средно, основно образование

3 шивачи Основно образование

1 комисионер, заложна къща Средно образование

9 шивачи Средно,основно образование

1 чистач/хигиенист Средно образование

2 администратори,корпоративен център Средно образование

1 библиотекар Средно образование, обект с. Крайници

3 сервитьори Средно образование

1 касиер Средно образование

1 шофьор,лекотоварен автомобил Средно,основно образование

1 работник, кухня Средно образование

10 общи работници, промишленост Средно,основно обр-ие, с. Казичене

10 работници,товаро-разтоварна дейност Средно ,основно обр-ие с. казичене

2 санитари/операционна Средно образование

1 помощник, готвач Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

2 сервитьори Средно образование

2 спасители, басейн Средно образование

1 хигиенист Средно,основно образование

1 барман Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 камириер/ка Средно,основно образование

1 работник, кухня Средно,основно образование

1 пазач, невъоръжена охрана Средно,основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 27 МЕСТА

1 Автомонтьор Основно образование

5 Заварчик Средно образование

5 Оксиженист, газозаварчик Средно образование

1 Кофражист Средно образование

5 Шлосер-монтьор Средно образование

5 Заварчик –аргончик Средно образование

5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 МЕСТА

4 медицински сестри Професионален колеж,Полувисше / Здравни грижи

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 24 МЕСТА

5 шивачи Средно и по-ниско образование

2 продавач-консултанти Средно и по-ниско образование

2 Обслужващ работник,пром.производство Основно и по-ниско

1 заварчик Средно,основно образование

1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование

1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование

3 спедитори Средно,основно образование

4 работници, строителството Основно образование

3 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование,обект гр. Бобошево

1 общ работник Средно образование,обект гр. Бобошево

1 водач,мотокар Средно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

Работни места в други държави обявен в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)

Италия - 50 работни места-аниматор в Италия

Работни места обявени за сезонна заетост

10 сервитьори обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

6 готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

6 камериери/ки обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

2 помощник-готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас



Работни места обявени в други региони

1 Помощник-фармацевт обект гр. Вършец Висше образование

1 Фармацевт магистър обект гр. Вършец Висше образование

10 шофьори,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

10 машинисти пътно-строителни машини обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец

5 автомонтьори обект Автомагистрала „Хемус”,гр. Лясковец