



Кирил Милов ще спори за бронзов медал на европейското по борба, класически стил в Букурещ, Румъния.

Милов се справи с бронзовия медалист от световно и европейско първенство Тамаш Левай (Унгария) - технически туш 11:0 в категория до 97 кг. И за отличието ще излезе срещу финландеца Арви Саволейнен, европейски вицешампион от 2022-а.

Кирил Милов загуби на четвъртфиналите на европейското по борба, класически стил в Букурещ. Дупничанинът започна с категорична победа над бронзовия олимпийски медалист Тадеуш Михалик (Полша) – с технически туш с 8:0 за 4,27 мин в категория до 97 кг, Но на четъртфиналите бе спрян от руснака Махомед.