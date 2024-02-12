Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 12-и февруари
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА
3 медицински сестри Висше образование
1 учител по биология и физика Висше образование
1 педиатър Висше образование
1 учител по математика Висше образование
1 заместник директор, учебна дейност Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –48 МЕСТА
5 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование
4 шивачи,обувки Основно образование
1 продавач-консултант Средно,основно образование
3 производител,обувки/ръчно Основно образование
2 детегледачи Средно образование
1 дистрибутор Средно образование
4 електромонтьори Средно образование
1 монтажник,дограма Средно образование
1 камериер/ка обект гр. Рила,хотел „Валдис”
1 работник,кухня обект гр. Рила,хотел „Валдис”
3 машинни оператори Средно,основно образование
2 диспечери, транспортни средства Средно образование
5 заварчици Средно образование
2 технически сътрудници Средно образование
1 огняр и поддръжка детска градина Средно образование
1 чистач/хигиенист Средно образование
1 барман Средно образование
1 шофьор, кат.”Д” Средно, основно образование
3 шивачи Основно образование
1 комисионер,заложна къща Средно образование
4 шивачи Средно,основно образование
1 чистач/хигиенист Средно образование
2 администратори,корпоративен център
Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –1 МЯСТО
1 Учител по английски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
2 сервитьори Средно образование
2 спасители, басейн Средно образование
1 хигиенист Средно,основно образование
1 барман Основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 камириер/ка Средно,основно образование
1 работник, кухня Средно,основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 28 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно образование
1 Автомонтьор Основно образование
5 Заварчик Средно образование
5 Оксиженист, газозаварчик Средно образование
1 Кофражист Средно образование
5 Шлосер-монтьор Средно образование
5 Заварчик –аргончик Средно образование
5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 МЕСТА
4 медицински сестри Професионален колеж,Полувисше / Здравни грижи
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 23 МЕСТА
5 шивачи Средно и по-ниско образование
1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование
2 Обслужващ работник,пром.производство Основно и по-ниско
1 заварчик Средно,основно образование
1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование
1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование
1 санитар Средно образование
3 спедитори Средно,основно образование
4 работници, строителството Основно образование
3 шофьори, лек автомобил до 9 места Средно образование,обект гр. Бобошево
1 общ работник Средно образование,обект гр. Бобошево
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 общ работник,поддържане на сгради-заетост Срочен договор
Работни места в други държави обявен в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)
Италия - 50 работни места-аниматор в Италия
Работни места обявени за сезонна заетост
10 сервитьори обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
6 готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
6 камериери/ки обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
2 помощник-готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
Работни места обявени в други региони
1 Помощник-фармацевт обект гр. Вършец Висше образование
1 Фармацевт магистър обект гр. Вършец Висше образование