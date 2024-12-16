Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 16-и декември

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА:

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 инженер,поддръжка Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –123 МЕСТА

10 шивачи, медицински принадлежности Средно,основно образование, обект гр. Благоевград

5 електромонтьори Средно образование

5 шивачи Средно и по-ниско образование

4 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование

4 работник, механично почистване на съоръжения Основно образование

5 разтоварачи, вагони Основно образование

2 техник,асансьорна техника Средно образование ПК „Асансьорна т-ка“

5 заварчици Средно образование ПК „Заваряване“

8 шлосер-монтьори Средно образование

10 гранульор Средно образование

2 техник,химия Средно образование

2 крояч, кожа Основно образование

5 производител,обувки/ръчно Основно образование

5 машинни оператори, обувно производство Основно образование

2 автомонтьори Основно образование

2 продавач-консултант Средно образование

2 работник,товаро-разтоварна дейност Начално образование

1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно образование ПК - кранист

15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование

2 работници,подготовка на заваръчни детайли Основно образование,обект гр. Рила

2 заварчици Основно образование,обект гр. Рила

2 общи работници Основно и по-ниско образование,и лица с ТЕЛК

1 продавач-консултант Средно образование

1 монтажник,сглобяване на мебели Средно образование и лица с ТЕЛК

1 машинен оператор, дървообработване Средно образование и лица с ТЕЛК

1 общ работник Средно,основно образование и лица с ТЕЛК

5 производител, обувки/ръчно Основно образование, обект Нови Искър

3 машинни оператори, кроене Средно образование, обект Нови Искър

5 шивачи обувки Основно образование,обект Нови Искър

1 отчетник Средно образование

3 работници, склад Средно и по-ниско образование

2 общи работници

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –1 МЯСТО

1 учител в група за ЦОУД I-IV клас Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 сервитьор Средно образование

1 барман Средно образование

2 готвачи-топла и студена кухня Средно, основно образование



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 16 МЕСТА

2 електозаварчици Средно образование, /Заварчик - II степен – мин.)

4 шофьори,автобус Средно образование

2 автомонтьори Средно образование

2 хигиенисти Основно образование

2 бояджия, превозни средства Ср. образование /ПК бояджия/

2 общ работник, строителство на сгради Начално образование

2 техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование/автоелектротехник



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 медицинска сестра Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1 шивач Средно/основно образование

1 камериер/ка Основно образование

1 общ работник Основно образование

2 майстори производство на тестени изделия Основно образование

1 чистач/хигиенист Средно,основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 чистач, производствени помещения Без изискване

1 търговски помощник-заетост Средно образование

1 чистач-хигиенист Без изискване

1 монтажник, кабели Без изискване

2 продавач ,автомобили Без изискване

1 администратор, уебсайт Средно образование

1 помощник-готвач обект общ. Кюстендил, с. Жиленци Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“

1 продавач-консултант Средно образование

1 чистач, производствени помещения