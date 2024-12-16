Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 16-и декември
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА:
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 инженер,поддръжка Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –123 МЕСТА
10 шивачи, медицински принадлежности Средно,основно образование, обект гр. Благоевград
5 електромонтьори Средно образование
5 шивачи Средно и по-ниско образование
4 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование
4 работник, механично почистване на съоръжения Основно образование
5 разтоварачи, вагони Основно образование
2 техник,асансьорна техника Средно образование ПК „Асансьорна т-ка“
5 заварчици Средно образование ПК „Заваряване“
8 шлосер-монтьори Средно образование
10 гранульор Средно образование
2 техник,химия Средно образование
2 крояч, кожа Основно образование
5 производител,обувки/ръчно Основно образование
5 машинни оператори, обувно производство Основно образование
2 автомонтьори Основно образование
2 продавач-консултант Средно образование
2 работник,товаро-разтоварна дейност Начално образование
1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно образование ПК - кранист
15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование
2 работници,подготовка на заваръчни детайли Основно образование,обект гр. Рила
2 заварчици Основно образование,обект гр. Рила
2 общи работници Основно и по-ниско образование,и лица с ТЕЛК
1 продавач-консултант Средно образование
1 монтажник,сглобяване на мебели Средно образование и лица с ТЕЛК
1 машинен оператор, дървообработване Средно образование и лица с ТЕЛК
1 общ работник Средно,основно образование и лица с ТЕЛК
5 производител, обувки/ръчно Основно образование, обект Нови Искър
3 машинни оператори, кроене Средно образование, обект Нови Искър
5 шивачи обувки Основно образование,обект Нови Искър
1 отчетник Средно образование
3 работници, склад Средно и по-ниско образование
2 общи работници
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –1 МЯСТО
1 учител в група за ЦОУД I-IV клас Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 сервитьор Средно образование
1 барман Средно образование
2 готвачи-топла и студена кухня Средно, основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 16 МЕСТА
2 електозаварчици Средно образование, /Заварчик - II степен – мин.)
4 шофьори,автобус Средно образование
2 автомонтьори Средно образование
2 хигиенисти Основно образование
2 бояджия, превозни средства Ср. образование /ПК бояджия/
2 общ работник, строителство на сгради Начално образование
2 техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование/автоелектротехник
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 медицинска сестра Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 шивач Средно/основно образование
1 камериер/ка Основно образование
1 общ работник Основно образование
2 майстори производство на тестени изделия Основно образование
1 чистач/хигиенист Средно,основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 чистач, производствени помещения Без изискване
1 търговски помощник-заетост Средно образование
1 чистач-хигиенист Без изискване
1 монтажник, кабели Без изискване
2 продавач ,автомобили Без изискване
1 администратор, уебсайт Средно образование
1 помощник-готвач обект общ. Кюстендил, с. Жиленци Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“
1 продавач-консултант Средно образование
1 чистач, производствени помещения