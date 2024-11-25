Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 25-и ноември



ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 инженер, производство/проектов ръководител Висше образование

1 инженер,поддръжка Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –157 МЕСТА

10 шивачи, медицински принадлежности Средно,основно образование, обект гр. Благоевград

5 електромонтьори Средно образование

1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

5 Шивач,облекло Средно и по-ниско образование

1 Крояч,текстил Средно,основно образование

2 общ работник/работник,рибовъдно стопанство обект общ. Рила

6 продавач-консултант Средно образование

5 шивачи Средно и по-ниско образование

2 сладкари Без изискване,обект гр. Бобошево

2 сервитьори Средно образование

2 шофьор,лекотоварен автомобил Средно образование

1 помощник кухня Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

2 инсталатори/монтажници на климатици Средно образование

4 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование

4 работник, механично почистване на съоръжения Основно образование

5 разтоварачи, вагони Основно образование

2 техник,асансьорна техника Средно образование ПК „Асансьорна т-ка“

5 заварчици Средно образование ПК „Заваряване“

8 шлосер-монтьори Средно образование

2 шлосери Средно,основно образование

1 заварчик-МИГ-МАГ Средно,основно образование

1 машинен оператор-абкантист Средно,основно образование

1 машинен оператор, обувно производство Средно и по-ниско образование

1 крояч, кожа Средно,основно образование

10 гранульор Средно образование

2 техник,химия Средно образование

2 крояч, кожа Основно образование

5 производител,обувки/ръчно Основно образование

5 машинни оператори, обувно производство Основно образование

2 автомонтьори Основно образование

2 пласьор,стоки Средно образование

2 продавач-консултант Средно образование

2 работник,товаро-разтоварна дейност Начално образование

1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно образование ПК - кранист

1 продавач-консултант Средно,основно образование

15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование

2 работници,подготовка на заваръчни детайли Основно образование,обект гр. Рила

2 заварчици Основно образование,обект гр. Рила

1 счетоводител, оперативен Средно образование

5 чистачи, производствени помещения Основно образование

2 общи работници Основно и по-ниско образование,и лица с ТЕЛК

1 продавач-консултант Средно образование

1 монтажник,склобяване на мебели Средно образование и лица с ТЕЛК

1 машинен оператор, дървообработване Средно образование и лица с ТЕЛК

1 общ работник Средно,основно образование и лица с ТЕЛК

1 касиер, домакин Средно образование,обект гр. Бобошево

5 производител, обувки/ръчно Основно образование, обект Нови Искър

3 машинни оператори, кроене Средно образование, обект Нови Искър

5 шивачи обувки Основно образование,обект Нови Искър

1 чистач хигиенист Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1 шивач, мъжко/дамско облекло Средно,основно образование

1 сервитьор Средно образование, к.с. Паничище

1 сервитьор Средно образование

1 барман Средно образование

2 готвачи-топла и студена кухня Средно, основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА

1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование (Българска филология)

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 18 МЕСТА

1 огняр Средно,основно образованиеПК огнярство

2 електозаварчици Средно образование, /Заварчик - II степен – мин.)

4 шофьори,автобус Средно образование

2 автомонтьори Средно образование

2 хигиенисти Основно образование

2 бояджия, превозни средства Ср. образование /ПК бояджия/

2 общ работник, строителство на сгради Начално образование

2 техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование/автоелектротехник

1 старши счетоводител Средно образование ПК /Икономика

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 медицинска сестра Висше образование

1 учител в група за ЦОУД I-IV клас Висше образование гр. Рила

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

2 майстор, производство на тестени изделия Основно образование

4 шофьори,тежкотоварен автомобил Средно образование

1 шивач Средно/основно образование

1 обслужващ, бензиностанциягазастанция Средно/основно образование

1 камериер/ка Основно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 помощник кухня,заведение за бързо хранене Основно образование

1 счетоводител, оперативен Средно образование

1 чистач, производствени помещения Без изискване

1 снабдител,доставчик-заетост обект,с.Сапарево Основно образование

1 търговски помощник-заетост Средно образование

1 снабдител,доставчик-заетост Средно образование

1 счетоводител,доставчик-заетост Висше образование

1 продавач-консултант Без изискване



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА МЗ по ЗНЗ

1 оператор, преса чл.36, ал. 1 от МЗ по ЗНЗ Основно и по-ниско образование

1 опаковач ЧЛ.51,АЛ.2 от МЗ по ЗНЗ Средно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“

1 асистент-продавач Без изискване

1 продавач-консултант Средно образование

НП ЗОХТУ

2 опаковачи Средно образование

1 общ работник ПЗ по ЗНЗ ,Компонент 3 Без из