Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 18-и ноември
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1 инженер, производство/проектов ръководител Висше образование
1 инженер,поддръжка Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –169 МЕСТА
10 шивачи, медицински принадлежности Средно,основно образование, обект гр. Благоевград
6 оператор полиуретаново производство Средно образование, обект гр. Благоевград
6 оператор карбоново производство Средно образование, обект гр. Благоевград
5 електромонтьори Средно образование
1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
5 Шивач,облекло Средно и по-ниско образование
1 Крояч,текстил Средно,основно образование
2 общ работник/работник,рибовъдно стопанство обект общ. Рила
6 продавач-консултант Средно образование
5 шивачи Средно и по-ниско образование
2 сладкари Без изискване,обект гр. Бобошево
2 сервитьори Средно образование
2 шофьор,лекотоварен автомобил Средно образование
1 помощник кухня Основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
2 инсталатори/монтажници на климатици Средно образование
4 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование
4 работник, механично почистване на съоръжения Основно образование
5 разтоварачи, вагони Основно образование
2 техник,асансьорна техника Средно образование ПК „Асансьорна т-ка“
5 заварчици Средно образование ПК „Заваряване“
8 шлосер-монтьори Средно образование
2 шлосери Средно,основно образование
1 заварчик-МИГ-МАГ Средно,основно образование
1 машинен оператор-абкантист Средно,основно образование
1 машинен оператор, обувно производство Средно и по-ниско образование
1 крояч, кожа Средно,основно образование
10 гранульор Средно образование
3 техник,химия Средно образование
2 крояч, кожа Основно образование
5 производител,обувки/ръчно Основно образование
5 машинни оператори, обувно производство Основно образование
2 автомонтьори Основно образование
2 пласьор,стоки Средно образование
2 продавач-консултант Средно образование
2 работник,товаро-разтоварна дейност Начално образование
1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно образование ПК - кранист
1 продавач-консултант Средно,основно образование
1 трудотерапевт Средно образование
15 шивачи,мъжко/ дамско облекло Основно образование
2 работници,подготовка на заваръчни детайли Основно образование,обект гр. Рила
2 заварчици Основно образование,обект гр. Рила
1 счетоводител, оперативен Средно образование
5 чистачи, производствени помещения Основно образование
2 общи работници Основно и по-ниско образование,и лица с ТЕЛК
1 продавач-консултант Средно образование
1 монтажник,склобяване на мебели Средно образование и лица с ТЕЛК
1 машинен оператор, дървообработване Средно образование и лица с ТЕЛК
1 общ работник Средно,основно образование и лица с ТЕЛК
1 касиер, домакин Средно образование,обект гр. Бобошево
5 производител, обувки/ръчно Основно образование, обект Нови Искър
3 машинни оператори, кроене Средно образование, обект Нови Искър
5 шивачи обувки Основно образование,обект Нови Искър
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА
1 готвач Средно образование
1 шивач, мъжко/дамско облекло Средно,основно образование
1 сервитьор Средно образование, к.с. Паничище
1 сервитьор Средно образование
1 барман Средно образование
2 готвачи-топла и студена кухня Средно, основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - 18 МЕСТА
1 огняр Средно,основно образованиеПК огнярство
2 електозаварчици Средно образование, /Заварчик - II степен – мин.)
4 шофьори,автобус Средно образование
2 автомонтьори Средно образование
2 хигиенисти Основно образование
2 бояджия, превозни средства Ср. образование /ПК бояджия/
2 общ работник, строителство на сгради Начално образование
2 техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно образование/автоелектротехник
1 старши счетоводител Средно образование ПК /Икономика
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 медицинска сестра Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
2 майстор, производство на тестени изделия Основно образование
4 шофьори,тежкотоварен автомобил Средно образование
1 шивач Средно/основно образование
1 обслужващ, бензиностанциягазастанция Средно/основно образование
1 камериер/ка Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 помощник кухня,заведение за бързо хранене Основно образование
1 счетоводител, оперативен Средно образование
1 чистач, производствени помещения Без изискване
1 технически сътрудник-заетост Без изискване
1 снабдител,доставчик-заетост обект,с.Сапарево Основно образование
1 търговски помощник-заетост Средно образование
1 снабдител,доставчик-заетост Средно образование
1 счетоводител,доставчик-заетост Висше образование
1 деловодител Без изискване
1 продавач-консултант Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА МЗ по ЗНЗ
1 оператор, преса чл.36, ал. 1 от МЗ по ЗНЗ Основно и по-ниско образование
1 опаковач ЧЛ.51,АЛ.2 от МЗ по ЗНЗ Средно образование
1 КАМЕРИЕР/КА ЧЛ.51,АЛ.1 от МЗ по ЗНЗ Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект Започвам работа, Компонент 3“Заетост“
1 асистент-продавач Без изискване
1 продавач-консултант Средно образование
НП ЗОХТУ
2 опаковачи Средно образование