Александър Везенков и Олимпиакос разбиха Реал Мадрид

Александър Везенков продължава с отличното си представяне в Евролигата с Олимпиакос. Българинът и гръцкият тим записаха страхотна победа през изминалата вечер срещу Реал Мадрид със 79 на 69, а Саша бе топ реализаторът в целия мач с впечатляващите 23 точки и 8 борби на сметката си.

Везенков в края на двубоя при резултат 72 на 67 за Олимпиакос и при оставащи малко над минута и половина до края на мача получи добра топка и не се поколеба да стреля от далечна дистанция за три точки, а изпълнението му бе перфектно и това направо взриви залата в Пирея, като феновете полудяха.

Това може и да се счита за изпълнението, прекършило тотално Реал Мадрид в мача. Вижте повече във видеото!

That win meant a LOT to @Olympiacos_BC ????



The team celebrate in front of a PACKED arena ????️ ???? #RivalrySeries | #EveryGameMatters pic.twitter.com/mulkM4SYGp