Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 28-и октомври

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 главен счетоводител Висше образование, обект гр. Бобов дол

1 инженер, производство/проектов ръководител Висше образование

1 инженер,поддръжка Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –163 МЕСТА

5 касиер /бензиностанция Средно образование

4 монтажници Средно образование

2 заварчик Основно образование

2 арматурист Основно образование

1 машинен оператор, бетон помпа Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

10 шивачи, медицински принадлежности Средно,основно образование, обект гр. Благоевград

6 оператор полиуретаново производство Средно образование, обект гр. Благоевград

6 оператор карбоново производство Средно образование, обект гр. Благоевград

2 заварчик Средно образование

4 общи работници Средно образование

1 санитар Основно образование

4 общи работници Средно образование,лица с ТЕЛК

5 електромонтьори Средно образование

1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

5 Шивач,облекло Средно и по-ниско образование

1 Крояч,текстил Средно,основно образование

10 общи работници Основно образование

1 Машинин оператор металорежещи машини Основно образование

2 общ работник/работник,рибовъдно стопанство обект общ. Рила

6 продавач-консултант Средно образование

5 шивачи Средно и по-ниско образование

1 общ работник Средно образование

2 сладкари Без изискване,обект гр. Бобошево

2 сервитьори Средно образование

2 шофьор,лекотоварен автомобил Средно образование

1 помощник кухня Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

2 инсталатори/монтажници на климатици Средно образование

4 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование

4 работник, механично почистване на съоръжения Основно образование

5 разтоварачи, вагони Основно образование

2 техник,асансьорна техника Средно образование ПК „Асансьорна т-ка“

5 заварчици Средно образование ПК „Заваряване“

8 шлосер-монтьори Средно образование

2 шлосери Средно,основно образование

1 заварчик-МИГ-МАГ Средно,основно образование

1 машинен оператор-абкантист Средно,основно образование

1 машинен оператор, обувно производство Средно и по-ниско образование

1 крояч, кожа Средно,основно образование

10 гранульор Средно образование

3 техник,химия Средно образование

2 крояч, кожа Основно образование

5 производител,обувки/ръчно Основно образование

5 машинни оператори, обувно производство Основно образование

2 автомонтьори Основно образование

2 пласьор,стоки Средно образование

2 продавач-консултант Средно образование

2 работник,товаро-разтоварна дейност Начално образование

1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно образование ПК - кранист

1 трудотерапевт Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

1 готвач Средно образование

2 производител, обувки/ръчно Средно, основно образование

1 медицинска сестра Средно образование

1 рехабилитатор Средно образование

1 шивач, мъжко/дамско облекло Средно,основно образование

2 сервитьори Средно образование, к.с. Паничище

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител по БЕЛ Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 4 МЕСТА

3 шофьор, самосвал Средно образование

1 огняр Средно образование, ПК“Огнярство“

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЯСТО

1 медицинска сестра Висше образование

2 шивач Средно/основно образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА

3 охранители Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно и по-ниско образование

2 майстор, производство на тестени изделия Основно образование

5 шофьори,тежкотоварен автомобил Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 камериер-заетост обект гр. Сапарева баня Средно образование

1 организатор,работа с клиенти обект общ. Бобов дол Без изискване

1 шивач обект с. Бараково Основно образование

1 работник, плетачна машина обект с. Бараково Основно образование

1 техник, поддръжка на сгради и машини Висше, средно образование

1 счетоводител, оперативен Средно образование

1 общ работник в промишлеността Без изискване

1 чистач, производствени помещения Без изискване

1 счетоводител, оперативен-заетост Висше образование

1 технически сътрудник-заетост Без изискване

1 снабдител,доставчик-заетост обект,с.Сапарево Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, Компонент 3 - Аварийни групи

3 общи работници обект Община Рила

4 общи работници обект Община Кочериново

10 общи работници обект Община Дупница

Работни места в други държави обявени в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)