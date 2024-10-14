Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 14 октомври
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1 учител, детска градина Висше образование
1 главен счетоводител Висше образование, обект гр. Бобов дол
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –108 МЕСТА
5 касиер /бензиностанция Средно образование
4 монтажници Средно образование
1 шивач Основно образование, обект гр. Кочериново
1 работник,плетачна машина Средно образование, обект гр. Кочериново
2 заварчик Основно образование
2 арматурист Основно образование
1 машинен оператор, бетон помпа Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
10 шивачи Средно,основно образование
2 заварчик Средно образование
4 общи работници Средно образование
8 общ работник Средно образование
1 санитар Основно образование
4 общи работници Средно образование,лица с ТЕЛК
5 електромонтьори Средно образование
1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
5 Шивач,облекло Средно и по-ниско образование
1 Крояч,текстил Средно,основно образование
10 общи работници Основно образование
1 Машинин оператор металорежещи машини Основно образование
6 оператор полиуретаново производство Средно образование
6 оператор карбоново производство Средно образование
1 шлосер Средно,основно образование
10 шивачи Средно и по-ниско образование
2 общ работник/работник,рибовъдно стопанство обект общ. Рила
6 продавач-консултант Средно образование
1 общ работник Средно образование
2 сладкари Без изискване,обект гр. Бобошево
2 сервитьори Средно образование
2 шофьор,лекотоварен автомобил Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 помощник кухня Основно образование
1 огняр Средно,основно образование
1 пазач Средно,основно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
1 готвач Средно образование
2 производител, обувки/ръчно Средно, основно образование
1 медицинска сестра Средно образование
1 рехабилитатор Средно образование
1 шивач, мъжко/дамско облекло Средно,основно образование
3 Чистач, производствени помещения Средно,основно образование,обект Италия
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА
3 шофьор, самосвал Средно образование
2 монтьор,електрооборудване Средно обр-ие ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и ситеми)
3 Оператор, главно електротабло/електроцентрала ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и истеми.),Ср.образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 медицинска сестра Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
3 охранители Средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно и по-ниско образование
2 майстор, производство на тестени изделия Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 сервитьор Без изискване
1 камериер-заетост обект гр. Сапарева баня Средно образование
1 организатор,работа с клиенти обект общ. Бобов дол Без изискване
1 пазач,невъоръжена охрана обект с. Ресилово Основно образование
1 месач обект с. Големо село Средно образование
1 счетоводител, оперативен Средно оБразование
2 общи работници Без изискване
1 шивач обект с. Бараково Основно образование
1 работник, плетачна машина обект с. Бараково Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 пазач, невъоръжена охрана чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ
1 работник,кухня чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ, обект гр. Сапарева баня Ср. Образование
1 оператор,сигурност чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ, обект с. СапаревоСредно образование
2 работник, кухня чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ Средно,основно образование
Работни места в други държави обявени в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)