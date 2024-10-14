Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 14 октомври

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 учител, детска градина Висше образование

1 главен счетоводител Висше образование, обект гр. Бобов дол

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –108 МЕСТА

5 касиер /бензиностанция Средно образование

4 монтажници Средно образование

1 шивач Основно образование, обект гр. Кочериново

1 работник,плетачна машина Средно образование, обект гр. Кочериново

2 заварчик Основно образование

2 арматурист Основно образование

1 машинен оператор, бетон помпа Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

10 шивачи Средно,основно образование

2 заварчик Средно образование

4 общи работници Средно образование

8 общ работник Средно образование

1 санитар Основно образование

4 общи работници Средно образование,лица с ТЕЛК

5 електромонтьори Средно образование

1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

5 Шивач,облекло Средно и по-ниско образование

1 Крояч,текстил Средно,основно образование

10 общи работници Основно образование

1 Машинин оператор металорежещи машини Основно образование

6 оператор полиуретаново производство Средно образование

6 оператор карбоново производство Средно образование

1 шлосер Средно,основно образование

10 шивачи Средно и по-ниско образование

2 общ работник/работник,рибовъдно стопанство обект общ. Рила

6 продавач-консултант Средно образование

1 общ работник Средно образование

2 сладкари Без изискване,обект гр. Бобошево

2 сервитьори Средно образование

2 шофьор,лекотоварен автомобил Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 помощник кухня Основно образование

1 огняр Средно,основно образование

1 пазач Средно,основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

1 готвач Средно образование

2 производител, обувки/ръчно Средно, основно образование

1 медицинска сестра Средно образование

1 рехабилитатор Средно образование

1 шивач, мъжко/дамско облекло Средно,основно образование

3 Чистач, производствени помещения Средно,основно образование,обект Италия

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

3 шофьор, самосвал Средно образование

2 монтьор,електрооборудване Средно обр-ие ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и ситеми)

3 Оператор, главно електротабло/електроцентрала ПК(Ел. обзавеждане на пром. предприятия Ел.мрежи, централи и истеми.),Ср.образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 медицинска сестра Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

3 охранители Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно и по-ниско образование

2 майстор, производство на тестени изделия Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 сервитьор Без изискване

1 камериер-заетост обект гр. Сапарева баня Средно образование

1 организатор,работа с клиенти обект общ. Бобов дол Без изискване

1 пазач,невъоръжена охрана обект с. Ресилово Основно образование

1 месач обект с. Големо село Средно образование

1 счетоводител, оперативен Средно оБразование

2 общи работници Без изискване

1 шивач обект с. Бараково Основно образование

1 работник, плетачна машина обект с. Бараково Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 пазач, невъоръжена охрана чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ

1 работник,кухня чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ, обект гр. Сапарева баня Ср. Образование

1 оператор,сигурност чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ, обект с. СапаревоСредно образование

2 работник, кухня чл.36, ал.1 от МЗ по ЗНЗ Средно,основно образование

Работни места в други държави обявени в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)