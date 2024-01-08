Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 8 януари
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
2 медицински сестра Висше образование
1 учител по български език и литература Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –60 МЕСТА
3 касиери Средно образование
1 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование
4 общи работници Основно образование
4 продавач-консултанти Средно,основно образование
1 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование
1 месач Средно,основно образование
1 пласьор,стоки Основно образование
3 кроячи,кожа Основно образование
2 производител,обувки/ръчно Основно образование
5 гранульори Средно образование
1 пълнач Средно,основно образование
1 машинен оператор, банциг Средно образование
1 технолог Средно образование
1 специалист,контрол приходи Средно образование
1 помощник-готвач Средно образование,обект гр. Сапарева баня
1 машинен оператор обувно производство Средно и по-ниско образование
1 машинен опаретор,вулканизиране на гуми Средно и по-ниско образование
1 общ работник, промишлеността Средно образование
1 чистач/хигиенист Средно образование
2 администратори, корпоративен център Средно образование
1 главен камериер Средно образование
1 детегледач Средно образование
1 помощник-готвач Средно и по-ниско образование
1 готвач Средно образование
1 барман Средно и по-ниско образование
4 серивитьори Средно и по-ниско образование
1 младши експерт/местни данъци и такси Средно образование, обект гр. Бобошево
1 дистрибутор Средно образование
4 електромонтьори Средно образование
1 технически сътрудник Средно образование
4 шивачи,обувки Основно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –2 МЕСТА
2 кинезитерапевти Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно образование
1 сервитьор Средно образование
2 спасители, басейн Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
1 шофьор,автобус Средно образование
2 монтьори, двигатели на моторни превозни средства Средно образование
2 бояджии,превозни средства Средно образование
2 общи работници Основно образование
1 готвач Средно образование
1 сервитьор Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА
5 шивачи Средно и по-ниско образование
1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование
2 Обслужващ работник,пром.производство Основно и по-ниско
1 заварчик Средно,основно образование
1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование
1 общ работник Средно,основно образование
1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
2 обслужващ, бензиностанция/газостанция/-заетост Срочен договор
1 общ работник Срочен договор
1 общ работник,поддържане на сгради-заетост Срочен договор
2 продавач-консултанти-заетост Срочен договор
1 чистач/хигиенист-заетост Срочен договор
1 мияч,превозни средства-заетост Срочен договор
1 отчетник счетоводство гр.Благоевград Срочен договор
1 експерт маркетинг-стажуване гр.Благоевград Срочен договор
Работни места в други държави обявен в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)
Италия - 50 работни места-аниматор в Италия