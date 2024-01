Подсъдим скочи върху съдия по време на дело в САЩ

Мъж прескочи пейката в съдебната зала на САЩ, за да атакува съдия



Кадри от сигурността показват мъж, който се нахвърля срещу съдия в съдебна зала в Невада.

Според изявление, съдия Мери Кей Холтус е „претърпяла някои наранявания“, след като е паднала от мястото си.

Притекъл се на помощ съдебен заседател е откаран в болница за лечение.

Обвиняемият, Деобра Делоне Редън, беше осъден по дело за престъпление. Срещу него са повдигнати нови обвинения.

