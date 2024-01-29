Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 29 януари

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 медицинска сестра Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –78МЕСТА

3 касиери Средно образование

6 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование

4 общи работници Основно образование

4 продавач-консултанти Средно,основно образование

1 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование

1 месач Средно,основно образование

1 пласьор,стоки Основно образование

3 кроячи,кожа Основно образование

7 производител,обувки/ръчно Основно образование

5 гранульори Средно образование

1 пълнач Средно,основно образование

1 машинен оператор, банциг Средно образование

1 технолог Средно образование

1 специалист,контрол приходи Средно образование

1 помощник-готвач Средно образование,обект гр. Сапарева баня

1 машинен оператор обувно производство Средно и по-ниско образование

1 машинен опаретор,вулканизиране на гуми Средно и по-ниско образование

1 чистач/хигиенист Средно образование

2 администратори, корпоративен център Средно образование

1 главен камериер Средно образование

2 детегледачи Средно образование

4 серивитьори Средно и по-ниско образование

1 дистрибутор Средно образование

4 електромонтьори Средно образование

4 шивачи,обувки Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 образователен медиатор Средно образование

1 монтажник,дограма Средно образование

1 камериер/ка обект гр. Рила,хотел „Валдис”

1 работник,кухня обект гр. Рила,хотел „Валдис”

5 машинни оператори Средно,основно образование

2 диспечери, транспортни средства Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 сервитьор Средно образование

2 спасители, басейн Средно образование

1 хигиенист Средно,основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 28 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование

1 Автомонтьор Основно образование

5 Заварчик Средно образование

5 Оксиженист, газозаварчик Средно образование

1 Кофражист Средно образование

5 Шлосер-монтьор Средно образование

5 Заварчик –аргончик Средно образование

5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 МЕСТА

4 медицински сестри Професионален колеж,Полувисше / Здравни грижи

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

5 шивачи Средно и по-ниско образование

1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование

2 Обслужващ работник,пром.производство Основно и по-ниско

1 заварчик Средно,основно образование

1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование

1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование

1 санитар Средно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 общ работник,поддържане на сгради-заетост Срочен договор

2 продавач-консултанти-заетост Срочен договор

1 чистач/хигиенист-заетост Срочен договор

1 мияч,превозни средства-заетост Срочен договор

1 отчетник счетоводство гр.Благоевград Срочен договор

1 експерт маркетинг-стажуване гр.Благоевград Срочен договор

Работни места в други държави обявен в EURES мрежата

Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)

Италия - 50 работни места-аниматор в Италия

Работни места обявени за сезонна заетост

10 сервитьори обект гр. СВЕТИ ВЛАС,област Бургас

6 готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

6 камериери/ки обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас

2 помощник-готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС,област Бургас

Работни места обявени в други региони

1 Помощник-фармацевт обект гр. Вършец Висше образование

1 Фармацевт магистър обект гр. Вършец Висше образован