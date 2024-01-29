Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 29 януари
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 медицинска сестра Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –78МЕСТА
3 касиери Средно образование
6 машинни оператори, обувно производство Средно и по-ниско образование
4 общи работници Основно образование
4 продавач-консултанти Средно,основно образование
1 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование
1 месач Средно,основно образование
1 пласьор,стоки Основно образование
3 кроячи,кожа Основно образование
7 производител,обувки/ръчно Основно образование
5 гранульори Средно образование
1 пълнач Средно,основно образование
1 машинен оператор, банциг Средно образование
1 технолог Средно образование
1 специалист,контрол приходи Средно образование
1 помощник-готвач Средно образование,обект гр. Сапарева баня
1 машинен оператор обувно производство Средно и по-ниско образование
1 машинен опаретор,вулканизиране на гуми Средно и по-ниско образование
1 чистач/хигиенист Средно образование
2 администратори, корпоративен център Средно образование
1 главен камериер Средно образование
2 детегледачи Средно образование
4 серивитьори Средно и по-ниско образование
1 дистрибутор Средно образование
4 електромонтьори Средно образование
4 шивачи,обувки Основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 образователен медиатор Средно образование
1 монтажник,дограма Средно образование
1 камериер/ка обект гр. Рила,хотел „Валдис”
1 работник,кухня обект гр. Рила,хотел „Валдис”
5 машинни оператори Средно,основно образование
2 диспечери, транспортни средства Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 сервитьор Средно образование
2 спасители, басейн Средно образование
1 хигиенист Средно,основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 28 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно образование
1 Автомонтьор Основно образование
5 Заварчик Средно образование
5 Оксиженист, газозаварчик Средно образование
1 Кофражист Средно образование
5 Шлосер-монтьор Средно образование
5 Заварчик –аргончик Средно образование
5 Монтьор, котелно оборудване Основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 МЕСТА
4 медицински сестри Професионален колеж,Полувисше / Здравни грижи
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА
5 шивачи Средно и по-ниско образование
1 продавач-консултант Средно и по-ниско образование
2 Обслужващ работник,пром.производство Основно и по-ниско
1 заварчик Средно,основно образование
1 Работник, подготовка на заваръчни детайли Средно,основно образование
1 Техник, телекомуникации Средно,основно образование
1 санитар Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 общ работник,поддържане на сгради-заетост Срочен договор
2 продавач-консултанти-заетост Срочен договор
1 чистач/хигиенист-заетост Срочен договор
1 мияч,превозни средства-заетост Срочен договор
1 отчетник счетоводство гр.Благоевград Срочен договор
1 експерт маркетинг-стажуване гр.Благоевград Срочен договор
Работни места в други държави обявен в EURES мрежата
Германия-Hundepension Maur-работа с животни(работа с кучета в кучкарника,почистване на помещенията и даване на храна)
Италия - 50 работни места-аниматор в Италия
Работни места обявени за сезонна заетост
10 сервитьори обект гр. СВЕТИ ВЛАС,област Бургас
6 готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
6 камериери/ки обект гр. СВЕТИ ВЛАС, област Бургас
2 помощник-готвачи обект гр. СВЕТИ ВЛАС,област Бургас
Работни места обявени в други региони
1 Помощник-фармацевт обект гр. Вършец Висше образование
1 Фармацевт магистър обект гр. Вършец Висше образован