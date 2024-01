Протестите на фермерите в Германия: Крайнодесните искат сваляне на правителството

Крайнодесни групи обсъдиха свалянето на германското правителство, докато се опитват да овладеят гнева на продължаващите протести на фермерите срещу съкращаване на субсидиите.

В Берлин се провежда протест на фона на предупрежденията, че земеделското движение е инфилтрирано от екстремисти.

Докато крайната десница се замесва в спора, наративът „Германия на първо място“ изглежда набира все по-голяма популярност.

Докато фермерите блокират пътища заради планираните съкращения на субсидиите, има многобройни съобщения за неонацистки или монархически групи, които се появяват на митинги.

Каналите в Telegram разкриват пламенни публикации за надежди за възникваща масова съпротива, която може да помогне за „демонтирането“ на правителството.

Малки маргинални крайнодесни групи като Free Saxons, The Third Way и The Homeland имат много разнообразен брой онлайн последователи.

Но канцлерът Олаф Шолц предупреди този уикенд, че екстремистите използват социалните медии, за да „тровят“ демократичния дебат, като описа всяко говорене за въстания като опасна „глупост“.

Въпреки че много фермери и основният земеделски съюз на Германия са нетърпеливи да се дистанцират от екстремизма, крайнодесни образи продължават да се появяват.

Старши организатор на демонстрацията в Котбус каза пред Би Би Си, че по-късно са научили, че известни крайнодесни фигури са останали в тълпата от стотици, която е съставена от различни хора извън фермерската общност.

Профсъюзите настояват министрите да отменят плановете за постепенно премахване на субсидиите за гориво, които могат да струват до 3000 евро (3300 долара; 2600 британски лири) годишно за среден бизнес.

Земеделските стопани също говорят за много по-отдавнашни оплаквания относно "обременяващите" правила и разпоредби.

Подкрепата на страни като Украйна може да е правилното нещо, което трябва да направите, казва Силвио – земеделски работник в източната провинция Бранденбург: „Но… не можем да похарчим всичко и нищо не остава за родната страна, за фермерите.“

„Цените се сринаха и украинското зърно подбива още повече нашите цени“, добавя той.