Пилот загина по време на парти за разкриване на пола в Мексико

Пилот загина, след като самолетът, с който той управляваше като част от бебешко парти за разкриване на пола в Мексико, се разби.

Видео, публикувано онлайн, показва как самолетът изпуска розов дим, докато лети над двойка, чакаща пред табела, която гласи „О, скъпа“, заобиколена от розови и сини балони.

Записът улавя момента, в който лявото крило на самолета изглежда се отделя от фюзелажа, докато той прелита над групата хора отдолу.

