Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 4-и септември

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

1 главен счетоводител Висше образование

1 психолог Висше образование

1 учител в група за ЦОУД 1-4 клас Висше образование

1 учител теоретично обучение – икономика Висше образование

2 учител в ГЦО в прогимназиален етап 5-7 клас Висше образование

1 учител 1-4 клас Висше образование

1 у-л по история и цивилизация, география и икономика, и технологии Висше образование

1 учител по биология и здравно образование,

химия и опазване на околната среда, и човекът и природа

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 144 МЕСТА

3 общи работници Средно и по-ниско образование

13 шивачи/машинни оператори,шиене Средно,основно образование

2 машинни оператори Средно, основно образование

4 продавач-консултанти Средно образование,обекти гр. Дупница

3 помощник, готвач/пицар Средно образование

1 водач, открита платформа с повдигащо устройство Средно образование

1 техник-механик Средно образование,обект гр. Бобошево

2 инкасатори,плащания Средно образование

1 трудотерапевт/детегледач/ Средно образование

1 шлосер Средно,основно образование

1 заварчик Средно,основно образование

1 куриер Средно образование

4 електромонтьори Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

1 счетоводител,оперативен Средно образование

1 дистрибутор Средно,основно образование

2 обслужващи бензиностанция/газостанция Средно образование

1 работник,пералня Основно образование,обект гр. Сапарева баня

10 общи работници,промишлентта Средно, основно образование, с. Казичене

5 работници,товаро-разтоварна дейност Средно, основно образование, с. Казичене

1 месач Средно, основно образование, с. Казичене

1 ламинатор Средно, основно образование, с. Казичене

2 машинни оператори,опаковане Средно, основно образование, с. Казичене

10 склададжии Основно образование, с. Казичене

9 служители в производството Основно образование, с. Казичене

5 чистачи, производствено оборудване Средно, основно образование

3 косачи/ работник,сезонен Основно и по-ниско образование

4 машинни оператори, обувно производство Основно образование,м. Банковица

1 шофьор,товарен автомобил Средно,основно образование

5 шивач,обувки Средно,основно образование

5 кроячи,кожа Средно,основно образование

5 производител,обувки/ръчно Средно и по-ниско образование

2 сервитьори Средно образование,обект с. Паничище

2 бармани Средно образование,обект с. Паничище

2 служители гише, той и пощенски раздавач междуселищен Средно образование, обекти с. Усойка и с. Мурсалево

3 общи работници Средно и по-ниско образование,обект с. Блажиево

1 технически сътрудник Средно образование

1 мияч,съдове Средно и по-ниско образование

2 касиер Средно образование

1 помощник,готвач Основно образование

5 касиер-продавачи Средно образование, обекти гр. София

1 барман Средно образование

2 работници,товаро-разтоварна дейност Основно образование

1 експерт, кредитиране и застраховане Средно образование

5 чистач/хигиенист Средно и по – ниско образование

1 технически сътрудник Средно образование

2 работници, кухня Средно образование

1 машинен оператор, металорежещи машини Средно образование

1 бояджия, промишлени изделия Средно образование

2 водопроводчици (външно ВиК) Средно образование

1 каналджия Основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –4 МЕСТА

1 учител теоретично обучение Висше образование /туризъм/

1 учител ЦДО 1-4 клас Висше образование

1 учител по Български език и литература Висше образование

1 учител ЦДО в прогимназиален етап Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

1 санитар Основно образование

1 работници,кухня Средно образование

2 помощници,кухня Средно и по-ниско образование

2 работник, формоване на хранителни продукти Средно,основно образование

1 камериерка/ка Средно,основно образование

1 спасител, басейн Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител по инфоп.рмационни технологии Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1 шофьор,автобус Средно образование

1 автомонтьор Средно образование

1 сервитьор Средно образование

1 чистач/хигиенист Средно и по-ниско образование

2 готвачи Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

2 пекари Средно и по-ниско образование

2 опаковачи Средно и по-ниско образование

1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

1 шивач Средно и по-ниско образование

1 мияч,съдове/ръчно Средно и по-ниско образование, обект Рилски манастир

2 работници,кухня Средно и по-ниско образование, обект Рилски манастир



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - СЕЗОННА ЗЕАТОСТ

1 помощник,готвач обект с. Паничище Средно,основно образование

2 камериери/камериерки обект с. Паничище Средно,основно образование

1 рецепционист, хотел обект с. Паничище Средно образование

1 помощник,кухня обект с. Паничище Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 мениджър екип – заетост Срочен договор

1 продавач – консултант – заетост Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Нидерландия- 4-берачи на карфиол

Германия- Marx & Sohn GmbH & Co. KG -3-4 строителни работници за скеле

Испания - Naturf Develop S.L.- 1 склададжия и 3 строителни работници

Германия- Proseat Schwarzheide GmbH-6 техници по мехатроника; 6 техници по качество/автомобилна индустрия/6 ръководители на смяна; 6 оператори; 6 обслужващ, персонал/поддръжка/

Испания- Клуб по художествена гимнастика АНДУХАР-1 треньор по художествена гимнастика

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

5 машинни оператори,фармацевтични продукти„Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 техник-механици „Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор

5 работници,топлоизолация „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ”АД, гр. Козлодуй, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД