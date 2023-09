Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 18 септември

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 психолог Висше образование

1 счетоводител Висше образование

1 юрисконсулт Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 146 МЕСТА

18 шивачи/машинни оператори,шиене; машинни оператори, мъжко/дамско облекло Средно,основно образование

2 машинни оператори, обработка на метал Средно, основно образование

3 продавач-консултанти Средно образование,обекти гр. Дупница

1 водач, открита платформа с повдигащо устройство Средно образование

1 техник-механик Средно образование,обект гр. Бобошево

1 инкасатор,плащания Средно образование

1 шлосер Средно,основно образование

1 заварчик Средно,основно образование

1 куриер Средно образование

4 електромонтьори Средно образование

2 обслужващи бензиностанция/газостанция Средно образование

1 работник,пералня Основно образование,обект гр. Сапарева баня

10 общи работници,промишлентта Средно, основно образование, с. Казичене

5 работници,товаро-разтоварна дейност Средно, основно образование, с. Казичене

1 месач Средно, основно образование, с. Казичене

1 ламинатор Средно, основно образование, с. Казичене

2 машинни оператори,опаковане Средно, основно образование, с. Казичене

10 склададжии Основно образование, с. Казичене

9 служители в производството Основно образование, с. Казичене

5 чистачи, производствено оборудване Средно, основно образование

3 косачи/ работник,сезонен Основно и по-ниско образование

4 машинни оператори, обувно производство Основно образование,м. Банковица

1 шофьор,товарен автомобил Средно,основно образование

5 шивач,обувки Средно,основно образование

5 кроячи,кожа Средно,основно образование

5 производител,обувки/ръчно Средно и по-ниско образование

2 сервитьори Средно образование,обект с. Паничище

2 бармани Средно образование,обект с. Паничище

2 служители гише, той и пощенски раздавач междуселищен Средно образование, обекти с. Усойка и с. Мурсалево

2 технически сътрудници Средно образование

1 мияч,съдове Средно и по-ниско образование

2 работници, кухня Средно образование

5 касиер-продавачи Средно образование, обекти гр. София

2 работници,товаро-разтоварна дейност Основно образование

3 чистач/хигиенисти Средно и по – ниско образование

1 машинен оператор, металорежещи машини Средно образование

1 бояджия, промишлени изделия Средно образование

2 водопроводчици (външно ВиК) Средно образование

1 каналджия Основно образование

3 продавачи,павилион Средно образование

3 помощници,кухня Средно,основно образование

1 инструктор,диетично хранене Средно образование

1 готвач Средно образование

1 трудотерапевт Средно образование

1 завеждащ,административна служба Средно образование

4 пласьори, стоки Средно образование

2 автомонтьори Средно образование

3 бармани Средно образование

1 готвач Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 помощник,кухня Средно и по-ниско образование

1 камериерка/ка Средно,основно образование

2 готвачи,топла и студена кухня Основно и по-ниско образование

1 помощник-готвач Основно образование



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

1 шофьор,автобус Средно образование

1 автомонтьор Средно образование

1 сервитьор Средно образование

2 чистач/хигиенисти Средно и по-ниско образование

2 готвачи Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 13 МЕСТА

2 пекари Средно и по-ниско образование

2 опаковачи Средно и по-ниско образование

2 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

1 шивач Средно и по-ниско образование

1 мияч,съдове/ръчно Средно и по-ниско образование, обект Рилски манастир

2 работници,кухня Средно и по-ниско образование, обект Рилски манастир

3 машинни оператори,производство на хляб Средно образование,обект гр.Рила

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - СЕЗОННА ЗЕАТОСТ

1 помощник,кухня обект с. Паничище Средно,основно образование

1 камериер/камериерка обект с. Паничище Средно,основно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 продавач – консултант – заетост Срочен договор

4 пакетировачи-заетост обект с Баланово Срочен договор

1 технически изпълнител-заетост Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

5 машинни оператори,фармацевтични продукти„Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 техник-механици „Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Нидерландия- 4-берачи на карфиол

Германия- Marx & Sohn GmbH & Co. KG -3-4 строителни работници за скеле

Испания - Naturf Develop S.L.- 1 склададжия и 3 строителни работници

Германия- Proseat Schwarzheide GmbH-6 техници по мехатроника; 6 техници по качество/автомобилна индустрия/6 ръководители на смяна; 6 оператори; 6 обслужващ, персонал/поддръжка/

Испания- Клуб по художествена гимнастика АНДУХАР-1 треньор по художествена гимнастика

Австрия -Alpin Gastronomie GmbH- 2 Сервитьори

TELUS International България-10 Специалист по поддръжка на клиенти на Fitbit с финландски и английски език; фрински и английски;10 Френскоговорящ и немскоговорящ консултант за пътуване за Airbnb;10 Представител за поддръжка на игри с немски и английски език;10 Съветник за поддръжка при пътуване с немски и английски език;10 Консултант по технически решения с италиански и английски език;60 Специалист по обслужване на клиенти с немски, датски, английски,чешки,норвежки и финландски език;10 Бек офис специалист с датски и английски език;10 Специалист по обслужване на клиенти с италиански и английски език;10 Специалист по поддръжка на клиенти с испански и английски език;10 Специалист по поддръжка на клиенти срумънскии английски; 10 Специалист по поддръжка на клиенти с полски и английски език; 10 Специалист по поддръжка на клиенти с норвежки и английски език; 10 Специалист по поддръжка на клиенти с френски и английски език

Кипър- Cyprus Public Transport Operations and Services Ltd- 100 ШОФЬОР НА АВТОБУС

Полша Get Answer Rafał Litwińsk i- 2 Шофьор на тежкотоварен камион C+E

Норвегия- SalMar As, Avd Slakteri- og Bearbeiding-40 работник в производството

Германия F.-O. Lürssen Baumschulen GmbH & Co. KG-12-24 Служители (м/ж/д) в областта на засаждане на дървета, изграждане на огради, косене