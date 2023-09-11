5 дни до първия училищен звънец: Търсят се 10 учители за общините Дупница, Бобов дол и Кочериново

Остават точно 5 дни до първия училищен звънец, а в Бюро по труда в Дупница все още се търсят 9 учители за общините Дупница и Бобов дол. Ето какви са свободните работни места за педагози:
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
1 психолог Висше образование
1 у-л по история и цивилизация, география и икономика, и технологии Висше образование
1 учител по биология, химия и география Висше образование
1 учител по музика Висше образование
1 учител по математика Висше образование
1 учител по италиански език Висше образование
1 помощник директор по учебна дейност Висше образование
1 учител по български език и литература Висше образование
1 учител,ЦОУД 1-4 клас Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 135 МЕСТА
3 общи работници Средно и по-ниско образование
10 шивачи/машинни оператори,шиене Средно,основно образование
2 машинни оператори Средно, основно образование
4 продавач-консултанти Средно образование,обекти гр. Дупница
3 помощник, готвач/пицар Средно образование
1 водач, открита платформа с повдигащо устройство Средно образование
1 техник-механик Средно образование,обект гр. Бобошево
2 инкасатори,плащания Средно образование
1 трудотерапевт/детегледач/ Средно образование
1 шлосер Средно,основно образование
1 заварчик Средно,основно образование
1 куриер Средно образование
4 електромонтьори Средно образование
1 счетоводител,оперативен Средно образование
1 дистрибутор Средно,основно образование
2 обслужващи бензиностанция/газостанция Средно образование
1 работник,пералня Основно образование,обект гр. Сапарева баня
10 общи работници,промишлентта Средно, основно образование, с. Казичене
5 работници,товаро-разтоварна дейност Средно, основно образование, с. Казичене
1 месач Средно, основно образование, с. Казичене
1 ламинатор Средно, основно образование, с. Казичене
2 машинни оператори,опаковане Средно, основно образование, с. Казичене
10 склададжии Основно образование, с. Казичене
9 служители в производството Основно образование, с. Казичене
5 чистачи, производствено оборудване Средно, основно образование
3 косачи/ работник,сезонен Основно и по-ниско образование
4 машинни оператори, обувно производство Основно образование,м. Банковица
1 шофьор,товарен автомобил Средно,основно образование
5 шивач,обувки Средно,основно образование
5 кроячи,кожа Средно,основно образование
5 производител,обувки/ръчно Средно и по-ниско образование
2 сервитьори Средно образование,обект с. Паничище
2 бармани Средно образование,обект с. Паничище
2 служители гише, той и пощенски раздавач междуселищен Средно образование, обекти с. Усойка и с. Мурсалево
3 общи работници Средно и по-ниско образование,обект с. Блажиево
1 технически сътрудник Средно образование
1 мияч,съдове Средно и по-ниско образование
1 помощник,готвач Основно образование
5 касиер-продавачи Средно образование, обекти гр. София
1 барман Средно образование
2 работници,товаро-разтоварна дейност Основно образование
1 експерт, кредитиране и застраховане Средно образование
3 чистач/хигиенист Средно и по – ниско образование
1 технически сътрудник Средно образование
1 машинен оператор, металорежещи машини Средно образование
1 бояджия, промишлени изделия Средно образование
2 водопроводчици (външно ВиК) Средно образование
1 каналджия Основно образование
1 помощник-възпитател Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
2 помощници,кухня Средно и по-ниско образование
2 работник, формоване на хранителни продукти Средно,основно образование
1 камериерка/ка Средно,основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЕСТА
1 учител, детска градина, Висше обраозование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА
1 шофьор,автобус Средно образование
1 автомонтьор Средно образование
1 сервитьор Средно образование
1 чистач/хигиенист Средно и по-ниско образование
2 готвачи Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 1 МЕСТА
1 учител, детска градина, Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
2 пекари Средно и по-ниско образование
2 опаковачи Средно и по-ниско образование
1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
1 шивач Средно и по-ниско образование
1 мияч,съдове/ръчно Средно и по-ниско образование, обект Рилски манастир
2 работници,кухня Средно и по-ниско образование, обект Рилски манастир
3 машинни оператори,производство на хляб Средно образование,обект гр.Рила
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - СЕЗОННА ЗЕАТОСТ
1 помощник,готвач обект с. Паничище Средно,основно образование
2 камериери/камериерки обект с. Паничище Средно,основно образование
1 рецепционист, хотел обект с. Паничище Средно образование
1 помощник,кухня обект с. Паничище Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 продавач – консултант – заетост Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Нидерландия- 4-берачи на карфиол
Германия- Marx & Sohn GmbH & Co. KG -3-4 строителни работници за скеле
Испания - Naturf Develop S.L.- 1 склададжия и 3 строителни работници
Германия- Proseat Schwarzheide GmbH-6 техници по мехатроника; 6 техници по качество/автомобилна индустрия/6 ръководители на смяна; 6 оператори; 6 обслужващ, персонал/поддръжка/
Испания- Клуб по художествена гимнастика АНДУХАР-1 треньор по художествена гимнастика
Австрия -Alpin Gastronomie GmbH- 2 Сервитьори
TELUS International България-10 Специалист по поддръжка на клиенти на Fitbit с финландски и английски език; фрински и английски;10 Френскоговорящ и немскоговорящ консултант за пътуване за Airbnb;10 Представител за поддръжка на игри с немски и английски език;10 Съветник за поддръжка при пътуване с немски и английски език;10 Консултант по технически решения с италиански и английски език;60 Специалист по обслужване на клиенти с немски, датски, английски,чешки,норвежки и финландски език;10 Бек офис специалист с датски и английски език;10 Специалист по обслужване на клиенти с италиански и английски език;10 Специалист по поддръжка на клиенти с испански и английски език;10 Специалист по поддръжка на клиенти срумънскии английски; 10 Специалист по поддръжка на клиенти с полски и английски език; 10 Специалист по поддръжка на клиенти с норвежки и английски език; 10 Специалист по поддръжка на клиенти с френски и английски език
Кипър- Cyprus Public Transport Operations and Services Ltd- 100 ШОФЬОР НА АВТОБУС
Полша Get Answer Rafał Litwińsk i- 2 Шофьор на тежкотоварен камион C+E
Норвегия- SalMar As, Avd Slakteri- og Bearbeiding-40 работник в производството
Германия F.-O. Lürssen Baumschulen GmbH & Co. KG-12-24 Служители (м/ж/д) в областта на засаждане на дървета, изграждане на огради, косене
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони
5 машинни оператори,фармацевтични продукти„Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 техник-механици „Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор