Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 7-и август
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА
1 главен счетоводител Висше образование
1 заместник директор административна и стопанска дейност Висше образование
2 у-ли по информатика и информационни технологии Висше образование
2 учители по биология и здравно образование Висше образование
2 учители по математика Висше образование
1 счетоводител,оперативен Висше образование
1 учител по философия Висше образование
1 учител в група за целодневна организация
на учебния ден I-IV клас Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 134 МЕСТА
5 общи работници Средно и по-ниско образование
13 шивачи/машинни оператори,шиене Средно,основно образование
1 оператор,сигурност /видеонаблюдение Средно образование
2 машинни оператори Средно, основно образование
3 продавач-консултанти Средно образование,обекти гр. Дупница и гр. Бобошево
2 заварчици Безсрочен договор,обект гр. Рила
1 помощник, готвач/пицар Средно образование
1 общ работник/електроизграждане Средно образование
1 водач, открита платформа с повдигащо устройство Средно образование
1 техник-механик Средно образование,обект гр. Бобошево
2 инкасатори,плащания Средно образование
1 трудотерапевт/детегледач/ Средно образование
1 фадромист Средно,осн. образование,обект Бобошево
1 багирист Средно,осн. образование,обект Бобошево
2 шофьори,товарен автомобил Средно,осн. образование,обект Бобошево
1 шлосер Средно,основно образование
1 заварчик Средно,основно образование
1 технически сътрудник Средно образование
1 куриер Средно образование
4 електромонтьори Средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
1 счетоводител,оперативен Средно образование
2 дистрибутори Средно,основно образование
2 обслужващи бензиностанция/газостанция Средно образование
1 работник,пералня Основно образование,обект гр. Сапарева баня
10 общи работници,промишлентта Средно, основно образование, с. Казичене
5 работници,товаро-разтоварна дейност Средно, основно образование, с. Казичене
1 месач Средно, основно образование, с. Казичене
1 ламинатор Средно, основно образование, с. Казичене
2 машинни оператори,опаковане Средно, основно образование, с. Казичене
10 склададжии Основно образование, с. Казичене
10 служители в производството Основно образование, с. Казичене
5 чистачи, производствено оборудване Средно, основно образование
1 шофьор,товарен автомобил Основно образование
3 косачи/ работник,сезонен Основно и по-ниско образование
5 машинни оператори, обувно производство Основно образование,м. Банковица
1 касиер-счетоводител Средно образование
1 шофьор,товарен автомобил Средно,основно образование
5 шивач,обувки Средно,основно образование
5 кроячи,кожа Средно,основно образование
5 производител,обувки/ръчно Средно и по-ниско образование
2 сервитьори Средно образование,обект с. Паничище
2 бармани Средно образование,обект с. Паничище
2 служители гише, той и пощенски раздавач междуселищен Средно образование, обекти с. Усойка и с. Мурсалево
3 общи работници Средно и по-ниско образование,обект с. Блажиево
1 трудотерапевт Средно образование
1 детегледач Средно образование
1 мияч,съдове Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА
3 сервитьори Средно,основно образование
1 администратор,хотел Средно образование
1 санитар Основно образование
2 работници,кухня Средно образование
1 водолечител Завършен курс/квалификация
2 помощници,кухня Средно и по-ниско образование
2 работници, формоване на хранителни продукти Средно,основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА
2 домашни санитари Средно,основно образование
1 шофьор,автобус Средно образование
1 автомонтьор Средно образование
1 сервитьор Средно образование
1 чистач/хигиенист Средно и по-ниско образование
2 готвачи Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
2 пекари Средно и по-ниско образование
2 опаковачи Средно и по-ниско образование
1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
1 шивач Средно и по-ниско образование
1 мияч,съдове/ръчно Средно и по-ниско образование, обект Рилски манастир
2 работници,кухня Средно и по-ниско образование, обект Рилски манастир
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - СЕЗОННА ЗЕАТОСТ
1 помощник,готвач обект с. Паничище Средно,основно образование
2 камериери/камериерки обект с. Паничище Средно,основно образование
1 рецепционист, хотел обект с. Паничище Средно образование
1 помощник,кухня обект с. Паничище Средно образование
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Нидерландия- бране на зеленчуци-марули, целина, ендивия и зеле, 4-берачи на карфиол
Белгия /Антверпен/- Си Джей Съпорт Сървис ЕООД – 20 електротехници;10 монтажници,скеле;15 подкранови работници;15 тръбопроводчици;
Германия- Marx & Sohn GmbH & Co. KG -3-4 строителни работници за скеле
Испания - Naturf Develop S.L.- 1 склададжия и 3 строителни работници
Австрия- Kremsmüller Anlagenbau GmbH 5 -ръководители механични инсталации;15 -монтажници на хидравлични свръзки тип „ERMETO” - тръбопровод с малък отвор;5-ръководители електрически инсталации; 5 -ръководители изграждане и ремонт на резервоари; 15 индустриални електротехници;15 монтажници на контролни табла;15 монтажници на тръбни конструкции за топлофикационни тръби; 15 заварчици газово заваряване AUTOGEN (311); 15 машинисти, монтьори, индустриални механици за поддръжка на завод; 15 заварчици TIG/MAG (141/135) за изграждане и ремонт на резервоари; 5 ръководители тръбопроводи; 5 строители на тръби в съответствие с ISO;15 заварчици TIG/E (141/111) на тръбопроводи; 15 заварчици TIG (141) на тръбопроводи (FM1,2,3,5,6)
Финландия NJ Rebar-10 арматуристи
Германия- Proseat Schwarzheide GmbH-6 техници по мехатроника; 6 техници по качество/автомобилна индустрия/6 ръководители на смяна; 6 оператори; 6 обслужващ, персонал/поддръжка/
Испания- Клуб по художествена гимнастика АНДУХАР-1 треньор по художествена гимнастика
Финландия-Kuopion Pinnoitekolmio- 2 майстор- покривачи / битумни покриви/
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони
1 общ работник обект гр. Варна Срочен договор
5 машинни оператори,фармацевтични продукти„Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 техник-механици „Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор
10 общи работници,строителството обекти Франция, Холандия, Полша
4 сервитьори; 5 машинни оператори пералня/перачница; 5 общи работници; 20 камериери/ки; 15 сервитьори; 10 помощник-сервитьори; 2 администратори,хотел; 10 пикола; 10 работници,кухня; 5 готвачи; 5 сладкари; 5 помощник-готвачи и 6 перачи –обект к.к. Златни пясъци, област Варна
17 шлосери;7 стругари;5 заварчици;19 електромонтьори; 8 монтьори ел. оборудване; 7 монтьори, ремонт на машини и оборудване; 3 монтажници; 1 работник,озеленяване;
5 тенекеджии; 1 експерт,качество;
5 работници,топлоизолация гр. Козлодуй, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД