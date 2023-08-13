Месец преди старта на новата учебна година: Бюро по труда-Дупница обяви 5 свободни места за учители





Информация за свободните работни места от 13-и август

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

1 главен счетоводител Висше образование

1 заместник директор административна и стопанска дейност Висше образование

2 у-ли по информатика и информационни технологии Висше образование

2 учители по биология и здравно образование Висше образование

2 учители по математика Висше образование

1 учител по философия Висше образование

1 психолог Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 138 МЕСТА

5 общи работници Средно и по-ниско образование

13 шивачи/машинни оператори,шиене Средно,основно образование

1 оператор,сигурност /видеонаблюдение Средно образование

2 машинни оператори Средно, основно образование

4 продавач-консултанти Средно образование,обекти гр. Дупница

3 помощник, готвач/пицар Средно образование

1 общ работник/електроизграждане Средно образование

1 водач, открита платформа с повдигащо устройство Средно образование

1 техник-механик Средно образование,обект гр. Бобошево

2 инкасатори,плащания Средно образование

1 трудотерапевт/детегледач/ Средно образование

1 фадромист Средно,осн. образование,обект Бобошево

1 багирист Средно,осн. образование,обект Бобошево

2 шофьори,товарен автомобил Средно,осн. образование,обект Бобошево

1 шлосер Средно,основно образование

1 заварчик Средно,основно образование

1 куриер Средно образование

4 електромонтьори Средно образование

2 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

1 счетоводител,оперативен Средно образование

2 дистрибутори Средно,основно образование

2 обслужващи бензиностанция/газостанция Средно образование

1 работник,пералня Основно образование,обект гр. Сапарева баня

10 общи работници,промишлентта Средно, основно образование, с. Казичене

5 работници,товаро-разтоварна дейност Средно, основно образование, с. Казичене

1 месач Средно, основно образование, с. Казичене

1 ламинатор Средно, основно образование, с. Казичене

2 машинни оператори,опаковане Средно, основно образование, с. Казичене

10 склададжии Основно образование, с. Казичене

10 служители в производството Основно образование, с. Казичене

5 чистачи, производствено оборудване Средно, основно образование

1 шофьор,товарен автомобил Основно образование

3 косачи/ работник,сезонен Основно и по-ниско образование

5 машинни оператори, обувно производство Основно образование,м. Банковица

1 шофьор,товарен автомобил Средно,основно образование

5 шивач,обувки Средно,основно образование

5 кроячи,кожа Средно,основно образование

5 производител,обувки/ръчно Средно и по-ниско образование

2 сервитьори Средно образование,обект с. Паничище

2 бармани Средно образование,обект с. Паничище

2 служители гише, той и пощенски раздавач междуселищен Средно образование, обекти с. Усойка и с. Мурсалево

3 общи работници Средно и по-ниско образование,обект с. Блажиево

1 технически сътрудник Средно образование

1 трудотерапевт Средно образование

1 мияч,съдове Средно и по-ниско образование

2 касиер Средно образование

1 помощник,готвач Основно образование

5 касиер-продавачи Средно образование, обекти гр. София

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА

3 сервитьори Средно,основно образование

1 администратор,хотел Средно образование

1 санитар Основно образование

2 работници,кухня Средно образование

1 водолечител Завършен курс/квалификация

2 помощници,кухня Средно и по-ниско образование

1 работник, формоване на хранителни продукти Средно,основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 МЕСТА

2 домашни санитари Средно,основно образование

1 шофьор,автобус Средно образование

1 автомонтьор Средно образование

1 сервитьор Средно образование

1 чистач/хигиенист Средно и по-ниско образование

2 готвачи Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

2 пекари Средно и по-ниско образование

2 опаковачи Средно и по-ниско образование

1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

1 работник,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

1 шивач Средно и по-ниско образование

1 мияч,съдове/ръчно Средно и по-ниско образование, обект Рилски манастир

2 работници,кухня Средно и по-ниско образование, обект Рилски манастир



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - СЕЗОННА ЗЕАТОСТ

1 помощник,готвач обект с. Паничище Средно,основно образование

2 камериери/камериерки обект с. Паничище Средно,основно образование

1 рецепционист, хотел обект с. Паничище Средно образование

1 помощник,кухня обект с. Паничище Средно образование

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Нидерландия- бране на зеленчуци-марули, целина, ендивия и зеле, 4-берачи на карфиол

Белгия /Антверпен/-– 20 електротехници;10 монтажници,скеле;15 подкранови работници;15 тръбопроводчици;

Германия- -3-4 строителни работници за скеле

Испания - - 1 склададжия и 3 строителни работници

Австрия- 5 -ръководители механични инсталации;15 -монтажници на хидравлични свръзки тип „ERMETO” - тръбопровод с малък отвор;5-ръководители електрически инсталации; 5 -ръководители изграждане и ремонт на резервоари; 15 индустриални електротехници;15 монтажници на контролни табла;15 монтажници на тръбни конструкции за топлофикационни тръби; 15 заварчици газово заваряване AUTOGEN (311); 15 машинисти, монтьори, индустриални механици за поддръжка на завод; 15 заварчици TIG/MAG (141/135) за изграждане и ремонт на резервоари; 5 ръководители тръбопроводи; 5 строители на тръби в съответствие с ISO;15 заварчици TIG/E (141/111) на тръбопроводи; 15 заварчици TIG (141) на тръбопроводи (FM1,2,3,5,6)

Германия- -6 техници по мехатроника; 6 техници по качество/автомобилна индустрия/6 ръководители на смяна; 6 оператори; 6 обслужващ, персонал/поддръжка/

Испания- -1 треньор по художествена гимнастика

Финландия- - 2 майстор- покривачи / битумни покриви/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

1 общ работник обект гр. Варна Срочен договор

5 машинни оператори,фармацевтични продукти„Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 техник-механици „Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор

10 общи работници,строителството обекти Франция, Холандия, Полша

4 сервитьори; 5 машинни оператори пералня/перачница; 5 общи работници; 20 камериери/ки; 15 сервитьори; 10 помощник-сервитьори; 2 администратори,хотел; 10 пикола; 10 работници,кухня; 5 готвачи; 5 сладкари; 5 помощник-готвачи и 6 перачи –обект к.к. Златни пясъци, област Варна

17 шлосери;7 стругари;5 заварчици;19 електромонтьори; 8 монтьори ел. оборудване; 7 монтьори, ремонт на машини и оборудване; 3 монтажници; 1 работник,озеленяване;

5 тенекеджии; 1 експерт,качество;

5 работници,топлоизолация гр. Козлодуй, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД