Елтън Джон сложи край на кариерата си с финала на световното си турне

Елтън Джон каза на милионите си фенове в събота вечер, че те ще останат в "главата, сърцето и душата му", завършвайки маратонското си прощално турне в Стокхолм с един от най-големите си хитове - Goodbye Yellow Brick Road.

76-годишният певец спечели пет награди Грами в грандиозна кариера, продължила 50 години и близо 4600 изпълнения по целия свят.

„Кръвта на живота ми беше да играя за вас, момчета, и вие бяхте абсолютно великолепни“, каза той на публиката в шведската Tele2 Arena.

"Те са наистина невероятни", каза той, "и са най-добрите, казвам ви, най-добрите."

Той стартира шоуто си с Bennie and the Jets и продължи да изпълнява много други хитове, включително Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Rocket Man и Candle in the Wind.

Неговото турне Farewell Yellow Brick Road започна в Северна Америка през 2018 г. и това беше втората му вечер в Стокхолм.

Турнето обхвана целия свят - той свири пред повече от шест милиона фенове, а един от акцентите беше участието му като хедлайнер на фестивала в Гластънбъри миналия месец.

Този концерт привлече една от най-големите тълпи в историята на фестивала и милионна британска телевизионна аудитория.

Неговият концерт в Стокхолм включваше видео послание от Coldplay, които по същото време свиреха в шведския град Гьотеборг.

Крис Мартин от групата каза на Елтън: „От всички групи и артисти, на които сте помогнали и вдъхновили, ние ви обичаме толкова много.

„Ние сме толкова благодарни за всичко, което сте направили за Фондацията за борба със СПИН, винаги когато сте били добри с някого“, каза той.

Това е едно от най-печелившите концертни турнета в историята: списание Billboard съобщава, че то е първото, което е достигнало продажби на билети от $900 милиона (£701 милиона).

Елтън размишлява върху живота си към края на този грандиозен финал, разказвайки на публиката за своите „52 години чиста радост от свиренето на музика“.

Той потвърди, че "никога повече няма да тръгне на турне", но може да направи "еднократно нещо" в бъдеще.

"Искам да оценя семейството си, синовете си, съпруга си, всичко. Заслужих го", каза той.

Той посвети песента си Don't Let The Sun Go Down On Me на своята група, екип и семейство. Концертът продължи повече от два часа.