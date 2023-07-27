Почина уважаваният свещеник от Дупница отец Илия Дичев





Софийска света митрополия с прискърбие съобщава, че днес, на 27 юли, протойерей Илия Дичев се престави в Господа на 74-годишна възраст.

Отец Илия бе ревностен свещенослужител и предстоятел на дупнишкия храм „Покров Богородичен“.

Протойерей Илия Николов Дичев е роден на 20 ноември 1948 г. в с. Михалково, Смолянско.

Основно и начално образование завършва в родното си село Михалково, средно образование в Икономически техникум в гр. Смолян, полувисше образование в Институт за културно-просветни кадри в гр. Хасково и духовно образование в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ – паралелен курс