Ирландската певица и активистка Шиниъд О'Конър почина на 56-годишна възраст

Ирландската певица и активистка Шинейд О'Конър почина на 56-годишна възраст.

В изявление семейството на певицата каза: „С голяма тъга съобщаваме за смъртта на нашата любима Шиниъд.

„Семейството и приятелите й са съсипани и поискаха уединение в този много труден момент.“

Тя беше най-известна със сингъла си Nothing Compares 2 U, издаден през 1990 г., който стана хит номер едно в света.

Премиерът на Ирландия Лео Варадкар й отдаде почит, като каза, че музиката й „е обичана по целия свят и талантът й е несравним“.

Ирландският президент Майкъл Д. Хигинс похвали "автентичността" на О'Конър, както и нейния "красив, уникален глас".

„Това, което Ирландия загуби на такава сравнително млада възраст, е един от нашите най-велики и надарени композитори, автори на песни и изпълнители от последните десетилетия, който имаше уникален талант и изключителна връзка с публиката си, всички от които хранеха такава любов и топлина към нея", каза той.

Родена през декември 1966 г., певицата има трудно детство.

Като тийнейджър тя е била настанена в Дъблинския център за обучение An Grianan, някога една от прословутите перални на Magdalene, първоначално създадена за затваряне на млади момичета, смятани за безразборни.

Една монахиня й купува китара и й назначиавас учител по музика - което слага началото на музикалната кариера на О'Конър.

Тя издава първия си албум The Lion And The Cobra, получил одобрение от критиката през 1987 г., който влиза в топ 40 в Обединеното кралство и САЩ.

Нейното продължение I Do Not Want What I Haven't Got, което включваше Nothing Compares 2 U.

Написана от Принс, песента достигна номер едно в света, включително в САЩ и Обединеното кралство.



О'Конър, която беше откровена в своите социални и политически възгледи, издаде 10 студийни албума между 1987 и 2014 г.

През 1992 г. едно от най-забележителните събития в нейната кариера се случи, когато тя разкъса снимка на папа Йоан Павел II в американското телевизионно шоу Saturday Night Live

След акапелно изпълнение на "Войната" на Боб Марли тя погледна към камерата и каза „борба с истинския враг“, в знак на протест срещу католическата църква.

Нейното действие доведе до забрана за цял живот от телевизионния оператор NBC и протести срещу нея в САЩ, които видяха копия от нейните записи, унищожени на Таймс Скуеър в Ню Йорк.

„Не съжалявам, че го направих. Беше брилянтно“, каза тя в интервю за New York Times през 2021 г.



Журналистката Кейтлин Моран каза, че О'Конър е била "десетилетия преди времето си"

Приемийки исляма през 2018 г., певицата от Дъблин промени името си на Шухада, но продължи да свири под рожденото си име.

17-годишният син на О'Конър, Шейн, почина миналата година, дни след като беше обявен за изчезнал.

Пишейки в социалните медии след смъртта му, тя каза, че той е "решил да прекрати земната си борба" и поиска "никой да не следва примера му".

По-късно певицата отмени всички изпълнения на живо до края на 2022 г. поради „продължаващата скръб“ след смъртта на сина си.

О'Конър отдаде почит на Шейн в един от последните си туитове, наричайки го „любовта на живота ми, лампата на душата ми, ние бяхме една душа в две половини“.

Ирландският комик Дара О'Брайън каза за смъртта й: "Това е просто много тъжна новина. Горката. Надявам се, че е осъзнала колко много любов е имало към нея."

Музикантът Тим Бърджис от Charlatans каза: "Шинейд беше истинското въплъщение на пънк духа. Тя не правеше компромиси и това превърна живота й в по-голяма борба. Надявайки се, че е намерила мир."

Ирландската писателка Мариан Кийс описа смъртта на О'Конър като "сърцераздирателна".

„Как страдаше. Бедната, горката Шинейд. Почивай в мир, ти невероятно, смело, красиво, уникално чудо.“