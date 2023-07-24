Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 24 юли

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

1 счетоводител Висше образование

1 главен счетоводител Висше образование

1 заместник директор по учебната дейност Висше образование

1 ръководител направление информационни и комуникационни технологии Висше образование

1 заместник директор административна и стопанска дейност Висше образование

1 у-л по информатика и информационни технологии Висше образование

2 учители по биология и здравно образование Висше образование

2 учители по математика Висше образование

1 счетоводител,оперативен Висше образование

1 учител,детска градина Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 160 МЕСТА

7 общи работници Средно и по-ниско образование

24 шивачи/машинни оператори,шиене Средно,основно образование

1 машинен оператор,фармацевтични продукти Средно образование

2 опаковачи Средно образование

1 оператор,сигурност /видеонаблюдение Средно образование

1 патрул, служба сигурност Средно образование

10 работник, сортировачи обект гр. Костинброд

2 машинни оператори Средно, основно образование

5 продавач-консултанти Средно образование,обекти гр. Дупница и гр. Бобошево

1 рецепционист Ср.образование, обект Рилски манастир

2 работници,кухня Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

2 камериерки Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

1 помощник,готвач Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

1 готвач Ср.образование, обект Рилски манастир

2 сервитьори Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

2 заварчици Безсрочен договор,обект гр. Рила

1 камериерка Средно и по-ниско образование

1 сервитьор Средно образование,обект с. Дяково

2 помощник, готвачи/пицар Средно образование

1 общ работник/електроизграждане Средно образование

4 касиери Средно образование

1 машинен оператор,дървообработване Средно и по-ниско образование,обект гр. Бобошево

1 водач, открита платформа с повдигащо устройство Средно образование

1 техник-механик Средно образование,обект гр. Бобошево

2 инкасатори,плащания Средно образование

1 трудотерапевт/детегледач/ Средно образование

1 фадромист Средно,осн. образование,обект Бобошево

1 багирист Средно,осн. образование,обект Бобошево

2 шофьори,товарен автомобил Средно,осн. образование,обект Бобошево

1 шлосер Средно,основно образование

1 заварчик Средно,основно образование

2 технически сътрудници Средно образование

1 куриер Средно образование

4 електромонтьори Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

1 счетоводител,оперативен Средно образование

1 дистрибутор Средно,основно образование

2 обслужващи бензиностанция/газостанция Средно образование

1 главен специалист Средно образование,обект гр. Бобшево

1 работник,пералня Основно образование,обект гр. Сапарева баня

10 общи работници,промишлентта Средно, основно образование, с. Казичене

5 работници,товаро-разтоварна дейност Средно, основно образование, с. Казичене

1 месач Средно, основно образование, с. Казичене

1 ламинатор Средно, основно образование, с. Казичене

2 машинни оператори,опаковане Средно, основно образование, с. Казичене

10 склададжии Основно образование, с. Казичене

10 служители в производството Основно образование, с. Казичене

5 чистачи, производствено оборудване Средно, основно образование

1 шофьор,товарен автомобил Основно образование

3 косачи/ работник,сезонен Основно и по-ниско образование

5 машинни оператори, обувно производство Основно образование,м. Банковица

1 сервитьор Средно,основно обр-ие,обект с. Ресилово

1 касиер-счетоводител Средно образование

2 машинни оператори,обработка на метал/метални изделия Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА

1 барман Средно образование

5 сервитьори Средно,основно образование

2 администратори,хотел Средно образование

1 санитар Основно образование

2 работници,кухня Средно образование

1 водолечител Завършен курс/квалификация

2 помощници,кухня Средно и по-ниско образование

2 работници, формоване на хранителни продукти Средно,основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА

2 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование

4 работници, механично почистване на енергийни съоръжения Основно образование

2 домашни санитари Средно,основно образование

1 шофьор,автобус Средно образование

1 автомонтьор Средно образование

1 сервитьор Средно образование

1 чистач/хигиенист Средно и по-ниско образование

2 готвачи Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 тракторист Средно,основно образование

1 работник,производство на вино Средно, основно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - СЕЗОННА ЗЕАТОСТ

1 помощник,готвач обект с. Паничище Средно,основно образование

2 камериери/камериерки обект с. Паничище Средно,основно образование

1 рецепционист, хотел обект с. Паничище Средно образование

1 помощник,кухня обект с. Паничище Средно образование

1 камериер/ка обект гр. Рила комплекс „ Валдис” Средно,основно образование

1 готвач обект гр. Рила комплекс „ Валдис” Средно,основно образование

2 сервитьори обект общ. Рила, Рилски манастир Средно,основно образование

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Нидерландия- бране на зеленчуци-марули, целина, ендивия и зеле, 4-берачи на карфиол

Белгия /Антверпен/- Си Джей Съпорт Сървис ЕООД – 20 електротехници;10 монтажници,скеле;15 подкранови работници;15 тръбопроводчици;

Германия- Marx & Sohn GmbH & Co. KG -3-4 строителни работници за скеле

Испания - Naturf Develop S.L.- 1 склададжия и 3 строителни работници

Австрия- Kremsmüller Anlagenbau GmbH 5 -ръководители механични инсталации;15 -монтажници на хидравлични свръзки тип „ERMETO” - тръбопровод с малък отвор;5-ръководители електрически инсталации; 5 -ръководители изграждане и ремонт на резервоари; 15 индустриални електротехници;15 монтажници на контролни табла;15 монтажници на тръбни конструкции за топлофикационни тръби; 15 заварчици газово заваряване AUTOGEN (311); 15 машинисти, монтьори, индустриални механици за поддръжка на завод; 15 заварчици TIG/MAG (141/135) за изграждане и ремонт на резервоари; 5 ръководители тръбопроводи; 5 строители на тръби в съответствие с ISO;15

Финландия NJ Rebar-10 арматуристи

Германия- Proseat Schwarzheide GmbH-6 техници по мехатроника; 6 техници по качество/автомобилна индустрия/6 ръководители на смяна; 6 оператори; 6 обслужващ, персонал/поддръжка/

заварчици TIG/E (141/111) на тръбопроводи; 15 заварчици TIG (141) на тръбопроводи (FM1,2,3,5,6)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

5 камериери обект гр. Варна Срочен договор

1 общ работник обект гр. Варна Срочен договор

5 машинни оператори,фармацевтични продукти„Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 техник-механици „Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор

10 общи работници,строителството обекти Франция, Холандия, Полша

4 сервитьори; 5 машинни оператори пералня/перачница; 5 общи работници; 20 камериери/ки; 15 сервитьори; 10 помощник-сервитьори; 2 администратори,хотел; 10 пикола; 10 работници,кухня; 5 готвачи; 5 сладкари; 5 помощник-готвачи и 6 перачи –обект к.к. Златни пясъци, област Варна

17 шлосери;7 стругари;5 заварчици;19 електромонтьори; 8 монтьори ел. оборудване; 7 монтьори, ремонт на машини и оборудване; 3 монтажници; 1 работник,озеленяване;

5 тенекеджии; 1 експерт,качество;

5 работници,топлоизолация гр. Козлодуй, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД