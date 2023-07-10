Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни местаот 10-и юли
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 счетоводител Висше образование
1 главен счетоводител Висше образование
1 учител по математика V-VII клас Висше образование
1 главен експерт
Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 121 МЕСТА
11 общи работници Средно и по-ниско образование
1 шофьор,автобус Средно образование
22 шивачи/машинни оператори,шиене Средно,основно образование
2 машинни оператори,фармацевтични продукти Средно образование
2 опаковачи Средно образование
1 оператор,сигурност /видеонаблюдение Средно образование
1 патрул, служба сигурност Средно образование
10 работник, сортировачи обект гр. Костинброд
2 машинни оператори Средно, основно образование
9 продавач-консултанти Средно образование,обекти гр. Дупница и гр. Бобошево
1 рецепционист Ср.образование, обект Рилски манастир
2 работници,кухня Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
2 камериерки Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
1 помощник,готвач Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
1 готвач Ср.образование, обект Рилски манастир
2 сервитьори Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
2 заварчици Безсрочен договор,обект гр. Рила
1 камериерка Средно и по-ниско образование
2 общи работник,промишлеността Средно,основно образование
1 сервитьор Средно образование,обект с. Дяково
2 помощник, готвачи/пицар Средно образование
1 общ работник/електроизграждане Средно образование
4 касиери Средно образование
1 машинен оператор,дървообработване Средно и по-ниско образование,обект гр. Бобошево
1 работник,формовчик на бетонни изделия Ср. и по-ниско образование,обект с Усойка
1 мениджър,екип Средно образование
1 кредитен консултант Средно образование
1 водач, открита платформа с повдигащо устройство Средно образование
1 техник-механик Средно образование,обект гр. Бобошево
2 инкасатори,плащания Средно образование
2 трудотерапевти/детегледачи/ Средно образование
3 детегледачи Средно образование
1 фадромист Средно,основно образование
1 багирист Средно,основно образование
2 шофьори,товарен автомобил Средно,основно образование
1 шлосер Средно,основно образование
1 заварчик Средно,основно образование
1 технически сътрудник Средно образование
1 куриер Средно образование
4 електромонтьори Средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
1 счетоводител,оперативен Средно образование
1 дистрибутор Средно,основно образование
1 чистач/хигиенист Средно,основно образование
2 обслужващи бензиностанция/газостанция Средно образование
1 главен специалист Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –2 МЕСТА
2 медицински сестри Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА
1 барман Средно образование
5 сервитьори Средно,основно образование
1 камериерка Основно образование
2 администратори,хотел Средно образование
1 домашен помощник Основно образование
2 работници,кухня Средно образование
1 водолечител Завършен курс/квалификация
1 санитар Средно,основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 помощник,кухня Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА
2 пробовземачи Средно образование
1 търговски посредник Средно образование
2 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование
4 работници, механично почистване на енергийни съоръжения Основно образование
2 домашни санитари Средно,основно образование
1 шофьор,автобус Средно образование
1автомонтьор Средно образование
1 сервитьор Средно образование
1 чистач/хигиенист Средно и по-ниско образование
1 готвач Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА
2 общи работници, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство Средно и по-ниско образование
1 тракторист Средно,основно образование
1 работник,производство на вино Средно, основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - СЕЗОННА ЗЕАТОСТ
1 сервитьор обект гр. Бобошево Средно образование
1 спасител,басейн обект гр. Бобошево Средно образование
1 помощник,готвач обект с. Паничище Средно,основно образование
2 камериери/камериерки обект с. Паничище Средно,основно образование
1 сервитьор обект с. Паничище Средно,основно образование
1 рецепционист, хотел обект с. Паничище Средно образование
1 помощник,кухня обект с. Паничище Средно образование
1 камериер/ка обект гр. Рила комплекс „ Валдис” Средно,основно образование
1 готвач обект гр. Рила комплекс „ Валдис” Средно,основно образование
2 сервитьори обект общ. Рила, Рилски манастир Средно,основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Нидерландия- бране на зеленчуци-марули, целина, ендивия и зеле, 4-берачи на карфиол
Белгия /Антверпен/- Си Джей Съпорт Сървис ЕООД – 20 електротехници;10 монтажници,скеле;15 подкранови работници;15 тръбопроводчици;
Германия- Marx & Sohn GmbH & Co. KG -3-4 строителни работници за скеле
Испания - Naturf Develop S.L.- 1 склададжия и 3 строителни работници
Австрия- Kremsmüller Anlagenbau GmbH 5 -ръководители механични инсталации;15 -монтажници на хидравлични свръзки тип „ERMETO” - тръбопровод с малък отвор;5-ръководители електрически инсталации; 5 -ръководители изграждане и ремонт на резервоари; 15 индустриални електротехници;15 монтажници на контролни табла;15 монтажници на тръбни конструкции за топлофикационни тръби; 15 заварчици газово заваряване AUTOGEN (311); 15 машинисти, монтьори, индустриални механици за поддръжка на завод; 15 заварчици TIG/MAG (141/135) за изграждане и ремонт на резервоари; 5 ръководители тръбопроводи; 5 строители на тръби в съответствие с ISO;15 заварчици TIG/E (141/111) на тръбопроводи; 15 заварчици TIG (141) на тръбопроводи (FM1,2,3,5,6)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони
15 камериери обект гр. Варна Срочен договор
6 общи работници обект гр. Варна Срочен договор
8 машинни оператори,фармацевтични продукти„Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 техник-механици „Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор
10 общи работници,строителството обекти Франция, Холандия, Полша
4 сервитьори; 5 машинни оператори пералня/перачница; 5 общи работници; 20 камериери/ки; 15 сервитьори; 10 помощник-сервитьори; 2 администратори,хотел; 10 пикола; 10 работници,кухня; 5 готвачи; 5 сладкари; 5 помощник-готвачи и 6 перачи –обект к.к. Златни пясъци, област Варна
17 шлосери;7 стругари;5 заварчици;19 електромонтьори; 8 монтьори ел. оборудване; 7 монтьори, ремонт на машини и оборудване; 3 монтажници; 1 работник,озеленяване;
5 тенекеджии; 1 експерт,качество;
5 работници,топлоизолация гр. Козлодуй, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД