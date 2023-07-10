Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни местаот 10-и юли

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 счетоводител Висше образование

1 главен счетоводител Висше образование

1 учител по математика V-VII клас Висше образование

1 главен експерт

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 121 МЕСТА

11 общи работници Средно и по-ниско образование

1 шофьор,автобус Средно образование

22 шивачи/машинни оператори,шиене Средно,основно образование

2 машинни оператори,фармацевтични продукти Средно образование

2 опаковачи Средно образование

1 оператор,сигурност /видеонаблюдение Средно образование

1 патрул, служба сигурност Средно образование

10 работник, сортировачи обект гр. Костинброд

2 машинни оператори Средно, основно образование

9 продавач-консултанти Средно образование,обекти гр. Дупница и гр. Бобошево

1 рецепционист Ср.образование, обект Рилски манастир

2 работници,кухня Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

2 камериерки Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

1 помощник,готвач Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

1 готвач Ср.образование, обект Рилски манастир

2 сервитьори Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

2 заварчици Безсрочен договор,обект гр. Рила

1 камериерка Средно и по-ниско образование

2 общи работник,промишлеността Средно,основно образование

1 сервитьор Средно образование,обект с. Дяково

2 помощник, готвачи/пицар Средно образование

1 общ работник/електроизграждане Средно образование

4 касиери Средно образование

1 машинен оператор,дървообработване Средно и по-ниско образование,обект гр. Бобошево

1 работник,формовчик на бетонни изделия Ср. и по-ниско образование,обект с Усойка

1 мениджър,екип Средно образование

1 кредитен консултант Средно образование

1 водач, открита платформа с повдигащо устройство Средно образование

1 техник-механик Средно образование,обект гр. Бобошево

2 инкасатори,плащания Средно образование

2 трудотерапевти/детегледачи/ Средно образование

3 детегледачи Средно образование

1 фадромист Средно,основно образование

1 багирист Средно,основно образование

2 шофьори,товарен автомобил Средно,основно образование

1 шлосер Средно,основно образование

1 заварчик Средно,основно образование

1 технически сътрудник Средно образование

1 куриер Средно образование

4 електромонтьори Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

1 счетоводител,оперативен Средно образование

1 дистрибутор Средно,основно образование

1 чистач/хигиенист Средно,основно образование

2 обслужващи бензиностанция/газостанция Средно образование

1 главен специалист Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –2 МЕСТА

2 медицински сестри Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА

1 барман Средно образование

5 сервитьори Средно,основно образование

1 камериерка Основно образование

2 администратори,хотел Средно образование

1 домашен помощник Основно образование

2 работници,кухня Средно образование

1 водолечител Завършен курс/квалификация

1 санитар Средно,основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 помощник,кухня Средно и по-ниско образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА

2 пробовземачи Средно образование

1 търговски посредник Средно образование

2 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование

4 работници, механично почистване на енергийни съоръжения Основно образование

2 домашни санитари Средно,основно образование

1 шофьор,автобус Средно образование

1автомонтьор Средно образование

1 сервитьор Средно образование

1 чистач/хигиенист Средно и по-ниско образование

1 готвач Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

2 общи работници, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство Средно и по-ниско образование

1 тракторист Средно,основно образование

1 работник,производство на вино Средно, основно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - СЕЗОННА ЗЕАТОСТ

1 сервитьор обект гр. Бобошево Средно образование

1 спасител,басейн обект гр. Бобошево Средно образование

1 помощник,готвач обект с. Паничище Средно,основно образование

2 камериери/камериерки обект с. Паничище Средно,основно образование

1 сервитьор обект с. Паничище Средно,основно образование

1 рецепционист, хотел обект с. Паничище Средно образование

1 помощник,кухня обект с. Паничище Средно образование

1 камериер/ка обект гр. Рила комплекс „ Валдис” Средно,основно образование

1 готвач обект гр. Рила комплекс „ Валдис” Средно,основно образование

2 сервитьори обект общ. Рила, Рилски манастир Средно,основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Нидерландия- бране на зеленчуци-марули, целина, ендивия и зеле, 4-берачи на карфиол

Белгия /Антверпен/- Си Джей Съпорт Сървис ЕООД – 20 електротехници;10 монтажници,скеле;15 подкранови работници;15 тръбопроводчици;

Германия- Marx & Sohn GmbH & Co. KG -3-4 строителни работници за скеле

Испания - Naturf Develop S.L.- 1 склададжия и 3 строителни работници

Австрия- Kremsmüller Anlagenbau GmbH 5 -ръководители механични инсталации;15 -монтажници на хидравлични свръзки тип „ERMETO” - тръбопровод с малък отвор;5-ръководители електрически инсталации; 5 -ръководители изграждане и ремонт на резервоари; 15 индустриални електротехници;15 монтажници на контролни табла;15 монтажници на тръбни конструкции за топлофикационни тръби; 15 заварчици газово заваряване AUTOGEN (311); 15 машинисти, монтьори, индустриални механици за поддръжка на завод; 15 заварчици TIG/MAG (141/135) за изграждане и ремонт на резервоари; 5 ръководители тръбопроводи; 5 строители на тръби в съответствие с ISO;15 заварчици TIG/E (141/111) на тръбопроводи; 15 заварчици TIG (141) на тръбопроводи (FM1,2,3,5,6)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

15 камериери обект гр. Варна Срочен договор

6 общи работници обект гр. Варна Срочен договор

8 машинни оператори,фармацевтични продукти„Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 техник-механици „Ветпром” АД,обект гр. Радомир Безсрочен договор

10 общи работници,строителството обекти Франция, Холандия, Полша

4 сервитьори; 5 машинни оператори пералня/перачница; 5 общи работници; 20 камериери/ки; 15 сервитьори; 10 помощник-сервитьори; 2 администратори,хотел; 10 пикола; 10 работници,кухня; 5 готвачи; 5 сладкари; 5 помощник-готвачи и 6 перачи –обект к.к. Златни пясъци, област Варна

17 шлосери;7 стругари;5 заварчици;19 електромонтьори; 8 монтьори ел. оборудване; 7 монтьори, ремонт на машини и оборудване; 3 монтажници; 1 работник,озеленяване;

5 тенекеджии; 1 експерт,качество;

5 работници,топлоизолация гр. Козлодуй, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД