Бюро по труда-Дупница набира строителни работници за АЕЦ "Козлодуй"

Информация за свободните работни места от 5-и юни
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 старши химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 счетоводител,оперативен Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 131 МЕСТА
10 общи работници Средно и по-ниско образование
8 пласьори,стоки Средно,основно образование
2 водачи, мотокар Средно,основно образование
2 шофьори,автобус Средно образование
1 технически сътрудник Средно образование
24 шивачи/машинни оператори,шиене Средно,основно образование
10 работници,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
3 машинни оператори,фармацевтични продукти Средно образование
4 опаковачи Средно образование
1 оператор,сигурност /видеонаблюдение Средно образование
1 патрул, служба сигурност Средно образование
10 работник, сортировачи обект гр. Костинброд
10 шивачи, обувки обект гр. София Средно, основно образование
2 машинни оператори Средно, основно образование
13 продавач-консултанти Средно образование,обекти гр. Дупница и гр. Бобошево
1 чистач/домашен Средно образование
1 рецепционист Ср.образование, обект Рилски манастир
2 работници,кухня Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
2 камериерки Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
1 помощник,готвач Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
1 готвач Ср.образование, обект Рилски манастир
2 сервитьори Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
2 заварчици Безсрочен договор,обект гр. Рила
1 експедитор, стоки и товари/хлебозавод Средно образование,обект Нови Искър
1 работник,сглобяване на детайли Средно и по-ниско образование
1 камериерка Средно и по-ниско образование
1 управител,магазин Средно образование
2 заместник,управители магазин Средно образование
3 общ работник,промишлеността Средно,основно образование
1 сервитьор Средно образование,обект с. Дяково
1 работнки,кухня Средно образование
1 помощник, готвач/пицар Средно образование
1 общ работник/електроизграждане Средно образование
5 касиери Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 17 МЕСТА
1 барман Средно образование
6 сервитьори Средно,основно образование
1 камериер/ка Основно образование
1 шофьор, товарен автомобил Средно образование/шоф.книжка, кат. „С”
2 администратори,хотел Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
4 домашни помощници Основно образование
1 работник,кухня Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА
3 пробовземачи Средно образование
1 търговски посредник Средно образование
2 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование
4 работници, механично почистване на енергийни съоръжения Основно образование
5 домашни санитари Средно,основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
1 сервитьор Средно,основно образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”
1 общ работник Ср.и по-ниско образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”
1 готвач Средно,основно образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно,основно образование обект гр. Рила
5 работници, спомагателни шивашки дейност Ср. и по-ниско образование,обект гр.Рила
5 шивачи Ср. и по-ниско образование,обект гр. РИЛА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - СЕЗОННА ЗЕАТОСТ
2 сервитьори „РИНГ 51”ООД, обект община Бургас с. Равда Средно образование
1 камериер/ка хотел „РИНГ 51”ООД, обект община Бургас с. Равда Средно образование
1 продавач-консултант „РИНГ 51”ООД, обект община Бургас с. Равда Средно образование
1 готвач „РИНГ 51”ООД, обект община Бургас с. Равда Средно образование
1 майстор,пр-ство на тестени изделия/пицар„РИНГ 51”ООД, обект община Бургас с. Равда
1 сервитьор „РИЛЕНА”ООД, обект гр. Китен Средно образование
1 мияч,съдове/ръчно „РИЛЕНА”ООД, обект гр. Китен Средно и по-ниско образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 работник,кухня - осиг.на з-т /Благоевград/обект Дупница Срочен договор
1 продавач-консултант - осиг.на з-т обект гр. Благоевград Срочен договор
1 деловодител- осиг.на з-т Срочен договор
10 машинни оператори,шиене на облекла - осиг.на з-т Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
5 машинни оператори,шиене обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 машинен оператор,преса за гладене обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 обслужващ работник, промишлено производство обект гр. Кюстендил Срочен договор
5 обслужващ,бензиностанция/газостанция обект гр. Кюстендил Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Нидерландия- бране на зеленчуци-марули, целина, ендивия и зеле, 4-берачи на карфиол
Австрия- 15 монтажници на хидравлични свръзки тип „ERMETO; 10 ръководители на механични и електрически инсталации, 5 ръководители изграждане и ремонт на резервоари; 5 индустриални електротехници; 15 монтажници на контролни табла;15 монтажници на тръбни конструкции за топлофикационни тръби; 15 заварчици на газово заваряване;15 машинисти; монтьори и индустриални механици за поддръжка на предприятия;45 заварчици TIG/ MAG/ E … за изграждане и ремонт на резервоари;5 ръководители на тръбопроводи; 15 строители на тръби в съответствие с ISO;
България -60 специалисти по поддръжка на клиенти с френски език-ниво С1, испански език-ниво С1, немски език-нивоС1, румънски език-ниво С1, полски език-ниво С1, норвежки език-ниво С1 и английски език-ниво В2, и владеене на функциите на iOS и Android OS.
10 консултанти за пътуване с френски език-ниво С1 и английски език ниво –В2
10 представители за поддръжка на игри с немски език-ниво С1 и английски език-ниво В2.
10 съветници за поддръжка при пътуване с немски език-ниво С1 и английски език-ниво В2.
10 консултанти по технически решения с италиански език-ниво С1 и английски език-ниво В2.
40 специалисти по поддръжка на клиенти с финландски език-ниво С1; датски език-ниво С1; чешки език –ниво С1; норвежки език-ниво С1 и английски език-ниво В2.
10 бек офис специалисти с датски език-ниво С1 и английски език-ниво В2
10 специалисти по обслужване на клиенти с италиански език –ниво С1 и английски език-ниво В2
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони
15 камериери обект гр. Варна Срочен договор
6 общи работници обект гр. Варна Срочен договор
10 машинни оператори,фармацевтични продукти обект гр. Радомир Безсрочен договор
1 началник смяна обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 химик-аналитици обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 биолози обект гр. Радомир Безсрочен договор
3 лаборанти обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 техник-механици обект гр. Радомир Безсрочен договор
10 общи работници,строителството обекти Франция, Холандия, Полша
4 сервитьори; 5 машинни оператори пералня/перачница; 5 общи работници; 20 камериери/ки; 15 сервитьори; 10 помощник-сервитьори; 2 администратори,хотел; 10 пикола; 10 работници,кухня; 5 готвачи; 5 сладкари; 5 помощник-готвачи и 6 перачи –обект к.к. Златни пясъци, област Варна
17 шлосери;7 стругари;5 заварчици;19 електромонтьори; 8 монтьори ел. оборудване; 7 монтьори, ремонт на машини и оборудване; 3 монтажници; 1 работник,озеленяване;
5 тенекеджии; 1 експерт,качество;
5 работници,топлоизолация гр. Козлодуй, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД