Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 26-и юни
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
1 старши химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 социален работник Висше образование
1 счетоводител Висше образование
1 главен счетоводител Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 147 МЕСТА
12 общи работници Средно и по-ниско образование
2 шофьори,автобус Средно образование
27 шивачи/машинни оператори,шиене Средно,основно образование
10 работници,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
3 машинни оператори,фармацевтични продукти Средно образование
4 опаковачи Средно образование
1 оператор,сигурност /видеонаблюдение Средно образование
1 патрул, служба сигурност Средно образование
10 работник, сортировачи обект гр. Костинброд
10 шивачи, обувки обект гр. София Средно, основно образование
2 машинни оператори Средно, основно образование
16 продавач-консултанти Средно образование,обекти гр. Дупница и гр. Бобошево
1 чистач/домашен Средно образование
1 рецепционист Ср.образование, обект Рилски манастир
2 работници,кухня Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
2 камериерки Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
1 помощник,готвач Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
1 готвач Ср.образование, обект Рилски манастир
2 сервитьори Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
2 заварчици Безсрочен договор,обект гр. Рила
1 експедитор, стоки и товари/хлебозавод Средно образование,обект Нови Искър
1 камериерка Средно и по-ниско образование
3 общ работник,промишлеността Средно,основно образование
1 сервитьор Средно образование,обект с. Дяково
1 работнки,кухня Средно образование
2 помощник, готвач/пицар Средно образование
1 общ работник/електроизграждане Средно образование
4 касиери Средно образование
1 подготвител,горница на обувки Средно,основно образование
1 машинен оператор,дървообработване Средно и по-ниско образование,обект гр. Бобошево
1 работник,формовчик на бетонни изделия Ср. и по-ниско образование,обект с Усойка
1 мениджър,екип Средно образование
1 кредитен консултант Средно образование
1 водач, открита платформа с повдигащо устройство Средно образование
1 техник-механик Средно образование,обект гр. Бобошево
2 инкасатори,плащания Средно образование
1 санитар Средно образование
2 трудотерапевти/детегледачи/ Средно образование
3 детегледачи Средно образование
1 готвач Средно образование, обект с. Паничище
1 фадромист Средно,основно образование
1 багирист Средно,основно образование
2 шофьори,товарен автомобил Средно,основно образование
1 шлосер Средно,основно образование
1 заварчик Средно,основно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –2 МЕСТА
2 медицински сестри Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 17 МЕСТА
1 барман Средно образование
5 сервитьори Средно,основно образование
2 камериери/ки Основно образование
2 администратори,хотел Средно образование
1 домашен помощник Основно образование
2 работници,кухня Средно образование
1 водолечител Завършен курс/квалификация
1 санитар Средно,основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 помощник,кухня Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА
2 пробовземачи Средно образование
1 търговски посредник Средно образование
2 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование
4 работници, механично почистване на енергийни съоръжения Основно образование
2 домашни санитари Средно,основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА
1 сервитьор Средно,основно образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”
1 общ работник Ср.и по-ниско образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”
1 готвач Средно,основно образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно,основно образование обект гр. Рила
5 работници, спомагателни шивашки дейност Ср. и по-ниско образование,обект гр.Рила
5 шивачи Ср. и по-ниско образование,обект гр. РИЛА
2 общи работници обект гр. Рила-рибарници-Средно,основно образовани
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - СЕЗОННА ЗЕАТОСТ
2 сервитьори обект община Бургас с. Равда Средно образование
1 продавач-консултант обект община Бургас с. Равда Средно образование
1 готвач обект община Бургас с. Равда Средно образование
1 майстор,пр-ство на тестени изделия/пицаробект община Бургас с. Равда
1 сервитьор обект гр. Бобошево Средно образование
1 спасител,басейн обект гр. Бобошево Средно образование
1 барман обект гр. Бобошево Средно образование
1 помощник,готвач обект с. Паничище Средно,основно образование
3 камериери/камериерки обект с. Паничище Средно,основно образование
1 сервитьор обект с. Паничище Средно,основно образование
1 готвач обект с. Паничище Средно образование
1 рецепционист, хотел обект с. Паничище Средно образование
1 помощник,кухня обект с. Паничище Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 продавач-консултант - осиг.на з-т обект гр. Благоевград Срочен договор
10 машинни оператори,шиене на облекла - осиг.на з-т Срочен договор
1 обслужващ работник,промишлено производство - осиг.на з-т Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
5 обслужващ,бензиностанция/газостанция обект гр. Кюстендил Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Нидерландия- бране на зеленчуци-марули, целина, ендивия и зеле, 4-берачи на карфиол
Белгия /Антверпен/- Си Джей Съпорт Сървис ЕООД – 20 електротехници;10 монтажници,скеле;15 подкранови работници;15 тръбопроводчици;
Германия- Marx & Sohn GmbH & Co. KG -3-4 строителни работници за скеле
Испания - Naturf Develop S.L.- 1 склададжия и 3 строителни работници
Австрия- Kremsmüller Anlagenbau GmbH 5 -ръководители механични инсталации;15 -монтажници на хидравлични свръзки тип „ERMETO” - тръбопровод с малък отвор;5-ръководители електрически инсталации; 5 -ръководители изграждане и ремонт на резервоари; 15 индустриални електротехници;15 монтажници на контролни табла;15 монтажници на тръбни конструкции за топлофикационни тръби; 15 заварчици газово заваряване AUTOGEN (311); 15 машинисти, монтьори, индустриални механици за поддръжка на завод; 15 заварчици TIG/MAG (141/135) за изграждане и ремонт на резервоари; 5 ръководители тръбопроводи; 5 строители на тръби в съответствие с ISO;15 заварчици TIG/E (141/111) на тръбопроводи; 15 заварчици TIG (141) на тръбопроводи (FM1,2,3,5,6)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони
15 камериери обект гр. Варна Срочен договор
6 общи работници обект гр. Варна Срочен договор
10 машинни оператори,фармацевтични продукти обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 химик-аналитици обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 биолози обект гр. Радомир Безсрочен договор
3 лаборанти обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 техник-механици обект гр. Радомир Безсрочен договор
10 общи работници,строителството обекти Франция, Холандия, Полша
4 сервитьори; 5 машинни оператори пералня/перачница; 5 общи работници; 20 камериери/ки; 15 сервитьори; 10 помощник-сервитьори; 2 администратори,хотел; 10 пикола; 10 работници,кухня; 5 готвачи; 5 сладкари; 5 помощник-готвачи и 6 перачи –обект к.к. Златни пясъци, област Варна
17 шлосери;7 стругари;5 заварчици;19 електромонтьори; 8 монтьори ел. оборудване; 7 монтьори, ремонт на машини и оборудване; 3 монтажници; 1 работник,озеленяване;
5 тенекеджии; 1 експерт,качество;
5 работници,топлоизолация гр. Козлодуй, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД