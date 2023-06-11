Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 12 юни

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 старши химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 счетоводител,оперативен Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 128 МЕСТА

7 общи работници Средно и по-ниско образование

2 шофьори,автобус Средно образование

1 технически сътрудник Средно образование

27 шивачи/машинни оператори,шиене Средно,основно образование

10 работници,спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

3 машинни оператори,фармацевтични продукти Средно образование

4 опаковачи Средно образование

1 оператор,сигурност /видеонаблюдение Средно образование

1 патрул, служба сигурност Средно образование

10 работник, сортировачи обект гр. Костинброд

10 шивачи, обувки обект гр. София Средно, основно образование

2 машинни оператори Средно, основно образование

15 продавач-консултанти Средно образование,обекти гр. Дупница и гр. Бобошево

1 чистач/домашен Средно образование

1 рецепционист Ср.образование, обект Рилски манастир

2 работници,кухня Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

2 камериерки Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

1 помощник,готвач Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

1 готвач Ср.образование, обект Рилски манастир

2 сервитьори Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

2 заварчици Безсрочен договор,обект гр. Рила

1 експедитор, стоки и товари/хлебозавод Средно образование,обект Нови Искър

1 камериерка Средно и по-ниско образование

1 управител,магазин Средно образование

2 заместник,управители магазин Средно образование

3 общ работник,промишлеността Средно,основно образование

1 сервитьор Средно образование,обект с. Дяково

1 работнки,кухня Средно образование

1 помощник, готвач/пицар Средно образование

1 общ работник/електроизграждане Средно образование

5 касиери Средно образование

1 подготвител,горница на обувки Средно,основно образование

1 мошинен оператор,дървообработване Средно и по-ниско образование,обект гр. Бобошево

1 автомонтьор Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –2 МЕСТА

2 медицински сестри Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 23 МЕСТА

1 барман Средно образование

6 сервитьори Средно,основно образование

2 камериери/ки Основно образование

1 шофьор, товарен автомобил Средно образование/шоф.книжка, кат. „С”

2 администратори,хотел Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

4 домашни помощници Основно образование

2 работници,кухня Средно образование

1 водолечител Завършен курс/квалификация

3 санитари Средно,основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 технически сътрудник Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА

2 пробовземачи Средно образование

1 търговски посредник Средно образование

2 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование

4 работници, механично почистване на енергийни съоръжения Основно образование

2 домашни санитари Средно,основно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 16 МЕСТА

1 сервитьор Средно,основно образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”

1 общ работник Ср.и по-ниско образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”

1 готвач Средно,основно образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно,основно образование обект гр. Рила

5 работници, спомагателни шивашки дейност Ср. и по-ниско образование,обект гр.Рила

5 шивачи Ср. и по-ниско образование,обект гр. РИЛА

2 общи работници обект гр. Рила-рибарници-Средно,основно образовани

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - СЕЗОННА ЗЕАТОСТ

2 сервитьори обект община Бургас с. Равда Средно образование

1 камериер/ка хотел обект община Бургас с. Равда Средно образование

1 продавач-консултант обект община Бургас с. Равда Средно образование

1 готвач обект община Бургас с. Равда Средно образование

1 майстор,пр-ство на тестени изделия/пицаробект община Бургас с. Равда

1 сервитьор обект гр. Китен Средно образование

1 мияч,съдове/ръчно обект гр. Китен Средно и по-ниско образование

1 сервитьор обект гр. Бобошево Средно образование

1 спасител,басейн обект гр. Бобошево Средно образование

1 барман обект гр. Бобошево Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант - осиг.на з-т обект гр. Благоевград Срочен договор

10 машинни оператори,шиене на облекла - осиг.на з-т Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

5 машинни оператори,шиене обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 машинен оператор,преса за гладене обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 обслужващ работник, промишлено производство обект гр. Кюстендил Срочен договор

5 обслужващ,бензиностанция/газостанция обект гр. Кюстендил Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Нидерландия- бране на зеленчуци-марули, целина, ендивия и зеле, 4-берачи на карфиол

Австрия- 15 монтажници на хидравлични свръзки тип „ERMETO; 10 ръководители на механични и електрически инсталации, 5 ръководители изграждане и ремонт на резервоари; 5 индустриални електротехници; 15 монтажници на контролни табла;15 монтажници на тръбни конструкции за топлофикационни тръби; 15 заварчици на газово заваряване;15 машинисти; монтьори и индустриални механици за поддръжка на предприятия;45 заварчици TIG/ MAG/ E … за изграждане и ремонт на резервоари;5 ръководители на тръбопроводи; 15 строители на тръби в съответствие с ISO;

България -60 специалисти по поддръжка на клиенти с френски език-ниво С1, испански език-ниво С1, немски език-нивоС1, румънски език-ниво С1, полски език-ниво С1, норвежки език-ниво С1 и английски език-ниво В2, и владеене на функциите на iOS и Android OS.

10 консултанти за пътуване с френски език-ниво С1 и английски език ниво –В2

10 представители за поддръжка на игри с немски език-ниво С1 и английски език-ниво В2.

10 съветници за поддръжка при пътуване с немски език-ниво С1 и английски език-ниво В2.

10 консултанти по технически решения с италиански език-ниво С1 и английски език-ниво В2.

40 специалисти по поддръжка на клиенти с финландски език-ниво С1; датски език-ниво С1; чешки език –ниво С1; норвежки език-ниво С1 и английски език-ниво В2.

10 бек офис специалисти с датски език-ниво С1 и английски език-ниво В2

10 специалисти по обслужване на клиенти с италиански език –ниво С1 и английски език-ниво В2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

15 камериери обект гр. Варна Срочен договор

6 общи работници обект гр. Варна Срочен договор

10 машинни оператори,фармацевтични продукти обект гр. Радомир Безсрочен договор

1 началник смяна обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 химик-аналитици обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 биолози обект гр. Радомир Безсрочен договор

3 лаборанти обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 техник-механици обект гр. Радомир Безсрочен договор

10 общи работници,строителството обекти Франция, Холандия, Полша

4 сервитьори; 5 машинни оператори пералня/перачница; 5 общи работници; 20 камериери/ки; 15 сервитьори; 10 помощник-сервитьори; 2 администратори,хотел; 10 пикола; 10 работници,кухня; 5 готвачи; 5 сладкари; 5 помощник-готвачи и 6 перачи –обект к.к. Златни пясъци, област Варна

17 шлосери;7 стругари;5 заварчици;19 електромонтьори; 8 монтьори ел. оборудване; 7 монтьори, ремонт на машини и оборудване; 3 монтажници; 1 работник,озеленяване;

5 тенекеджии; 1 експерт,качество;

5 работници,топлоизолация гр. Козлодуй, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД