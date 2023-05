НАТО разполага в Косово допълнителни сили в повишена готовност

Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол обяви днес, че е започнало разполагането на допълнителни сили в Косово в подкрепа на силите на КФОР, докато генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг каза, че до няколко дни те ще разположат още 700 войници в Косово.

„В отговор на неотдавнашните безредици и раняването на 30 членове на Силите на НАТО за Косово, НАТО нареди разполагането на Оперативни резервни сили (ORF) в Западните Балкани, които бяха в готовност през последния ден“, се казва в изявлени на Йенс Столтенберг в Туитър.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg: we have decided to deploy within days 700 more troops to #Kosovo, and put additional forces on higher readiness. These are prudent steps, ensuring @NATO_KFOR has the forces & capabilities it needs to fulfil its UN mandate.



