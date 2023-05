Убиха в Южна Африка Красимир Каменов-Къро, жена му, детето и детегледачката

Издирваният с червена бюлетине на Интерпол български бизнесмен Красимир Каменов-Къро и съпругата му, детете им и детегледачката са убити в дома им Кейптаун в Южна Африка. Красамир Каменов от 15 години живее в Южна Африка. Припомняме, Красимир Каменов по прякор Къро беше обявен за издирване с червена бюлетина на Интерпол преди около месец. Каменов е издирван за убийство, заплаха за убийство и изнудване.

В края на март 2023 г. Къро бе задочно обвинен от Софийска градска прокуратура като поръчител на убийството на Любомир Иванов, бивш служител на МВР. Името му бе свързано и със записи, в които се споменава името на Цветан Василев в заговор за дискредитиране на висши магистрати и полицаи.

От полицията в Кейптаун излязоха със следното прессъобщение:

Експерти от местопрестъплението все още претърсват местопроизшествието в Констанция, където бяха открити телата на четирима души в четвъртък сутринта. Около 08:20 часа бяха открити телата на две жени и двама мъже на възраст между 40 и 50 години с огнестрелни рани. Смята се, че жертвите са от български произход.

След разкритието на местопрестъплението е извикана полиция. Мотивите за множеството убийства все още не са установени, като детективите работят усилено в търсене на улики. Детективите за тежки и тежки престъпления са започнали разследване на убийствата.



[WATCH]



Police say they were called out to the crime scene just after 8am this morning, and found 2 males and 2 females aged between 40 and 50 years old with gunshot wounds. The motive of the shooting is unknown at this stage @NtuthuzeloNene pic.twitter.com/gfwFAgZ0ro