Кралицата на рокендрола Тина Търнър пое към звездите

Певицата Тина Търнър, чиито соул класики и поп хитове като The Best и What's Love Got to Do With It я превърнаха в суперзвезда, почина на 83-годишна възраст, информира Би Би Си.

Търнър страдаше от редица здравословни проблеми през последните години, включително рак, инсулт и бъбречна недостатъчност.

Тя стана известна заедно със съпруга си Айк през 60-те години на миналия век с песни, включително Proud Mary и River Deep, Mountain High.

Тя се развежда с обидчивия Айк през 1978 г. и постига още по-голям успех като соло изпълнител през 80-те години.



Наричана кралицата на рокендрола, Тина Търнър беше известна със своите груби и енергични сценични изпълнения и дрезгав, мощен вокал.

Тя спечели осем награди Грами и бе въведена в Залата на славата на рокендрола през 2021 г. като соло изпълнител, след като за първи път беше въведена заедно с Айк Търнър през 1991 г.

При въвеждането й в соло Залата на славата отбелязва как тя е „разширила някога ограничената идея за това как една чернокожа жена може да завладее сцена и да бъде едновременно сила и многоизмерно същество“.

Сред по-младите звезди, които са усетили нейното влияние, са Бионсе, Джанет Джексън, Джанел Монае и Риана.

Родена в Тенеси в семейство на земеделци, тя за първи път се прочува като една от подгряващите певици на групата на съпруга си The Kings of Rhythm.

Скоро тя става фронтмен на групата и двойката изживява търговски успех с Fool in Love и It's Gonna Work Out Fine, който влиза в американските класации в началото на 60-те години.

Другите им хитове включват Nutbush City Limits от 1973 г. за малкия град, в който е родена Тина. Но физическото и емоционално малтретиране на Айк си вземаше жертва.

Именно той промени името й от рожденото й име, Анна Мей Бълок, на Тина Търнър - решение, което той взе без нейното знание, един пример за неговото контролиращо поведение.

Тя си припомни травмата, която е претърпяла по време на връзката им в мемоарите си от 2018 г. „Моята любовна история“, в които тя сравни секса с покойния музикант с „вид изнасилване“.

„Той използва носа ми като боксова круша толкова много пъти, че можех да усетя кръвта, която се стичаше в гърлото ми, когато пеех“, пише тя.

След като избяга от насилника си, тя продължи да възстановява кариерата си и се превърна в една от най-големите поп и рок звезди на 80-те и 90-те години с хитове, включително Let's Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, темата за Джеймс Бонд GoldenEye, I Don't Wanna Fight and It Takes Two, дует с Род Стюарт.

Тя също участва във филма от 1985 г. Mad Max Beyond Thunderdome - който включва друг от нейните хитове, We Don't Need Another Hero - и рок операта на The Who от 1975 г. Tommy като Acid Queen.

Тя намери щастието с втория си съпруг, немския музикален изпълнител Ервин Бак. Двамата започват да се срещат в средата на 80-те и се женят през 2013 г.

Двойката живееше в Швейцария, като Търнър взе швейцарско гражданство. Той й дари един от бъбреците си през 2017 г., след като беше открито, че тя страда от бъбречна недостатъчност.

Тя също претърпя трагедия със загубата на най-големия си син Крейг, който се самоуби през 2018 г. Баща му беше бившият колега на Търнър, Реймънд Хил.

Друг син, Рони, чийто баща беше Айк Търнър, почина през 2022 г. Тя също имаше двама осиновени сина, Айк младши и Майкъл, децата на Айк от предишна връзка.

Историята на живота на Тина породи биографичен филм от 1993 г., озаглавен What's Love Got To Do With It, който спечели на Анджела Басет номинация за Оскар за ролята на звездата; и хитов сценичен мюзикъл - подходящо озаглавен Тина: Мюзикълът. Тя също беше обект на документален филм на HBO Тина през 2021 г.

В интервю за Marie Claire Южна Африка през 2018 г. Търнър каза: „Хората смятат, че животът ми е бил труден, но аз мисля, че това беше прекрасно пътуване. Колкото по-възрастен ставаш, толкова повече осъзнаваш, че не е това, което се е случило, а как се справяш с него."