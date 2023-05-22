Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 22 май

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 старши химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 счетоводител Висше образование

1 счетоводител,оперативен Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 146 МЕСТА

2 общи работници Средно и по-ниско образование

2 механици,машинни инструменти Средно образование

3 шофьори,тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно образование

2 машинни оператори Средно образование

2 сервитьори Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

1 камериер/ка,хотел Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

1 продавач-консултант Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

1 готвач Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

1 майстор, производство на тестени изделия Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

8 пласьори,стоки Средно,основно образование

12 общи работници Средно,основно образование

2 водачи, мотокар Средно,основно образование

2 шофьори,автобус Средно образование

3 готвачи Средно образование

1 технически сътрудник Средно образование

2 шофьори,товарен автомобил Средно образование

1 продавач-консултант/бензиностанция Средно образование

5 работници,строителството Средно и по-ниско образование

10 шивачи Средно,основно образование

10 ръчници Средно,основно образование

1 касиер,гише в съобщенията Средно образование, обект гр. Бобошево

9 шивачи/униформено облекло/ Средно,основно образование,обект гр. София

1 работник,кухня Средно,основно образование, обект к.с. Паничище

2 сервитьори Средно,основно образование, обект к.с. Паничище

1 камериер/ка Средно,основно образование, обект к.с. Паничище

1 арматурист Средно и по-ниско образование

3 работници,строителството Средно и по-ниско образование

3 бармани/сервитьори Средно,основно образование

1 чистач,производствено оборудване Средно, основно образование

3 машинни оператори,фармацевтични продукти Средно образование

5 опаковачи Средно образование

1 оператор,сигурност /видеонаблюдение Средно образование

1 патрул, служба сигурност Средно образование

10 работник, сортировачи обект гр. Костинброд

10 шивачи, обувки обект гр. София Средно, основно образование

2 машинни оператори Средно, основно образование

7 продавач-консултанти Средно образование,обекти гр. Дупница и гр. Бобошево

1 чистач/домашен Средно образование

1 рецепционист Ср.образование, обект Рилски манастир

2 работници,кухня Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

2 камериерки Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

1 помощник,готвач Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

1 готвач Ср.образование, обект Рилски манастир

2 сервитьори Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир

2 заварчици Безсрочен договор,обект гр. Рила

1 общ работник/градинар Средно и по-ниско образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”

1 експедитор, стоки и товари/хлебозавод Средно образование,обект Нови Искър

1 работник,сглобяване на детайли Средно и по-ниско образование

1 камериерка Средно и по-ниско образование

1 работник,кухня Ср.основно образование,обект гр. Китен

1 мияч,съдове/ръчно Ср.и по-ниско образование, обект гр. Китен

1 сервитьор Средно образование,обект гр. Китен

1 управител Средно образование

3 заместник,управители Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 29 МЕСТА

6 бармани Средно образование

6 сервитьори Средно,основно образование

2 работници, спомагателни шивашки дейности Основно образование

2 гладачи Основно образование

2 кроячи, текстил Основно образование

1 шивач/мъжко,дамско облекло Основно образование

2 камериер/ки Основно образование

1 шофьор, товарен автомобил Средно образование/шоф.книжка, кат. „С”

1 администратор,хотел Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

5 домашни помощници Основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

3 пробовземачи Средно образование

1 търговски посредник Средно образование

2 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование

4 работници, механично почистване на енергийни съоръжения Основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

1 обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно,основно образование

1 книговезец Средно образование

1 камериер/ка Средно,основно образование

2 сервитьори Средно,основно образование

2 готвачи Средно,основно образование

1 сервитьор Средно,основно образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”

1 готвач Средно,основно образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно,основно образование обект гр. Рила

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 работник,кухня - осиг.на з-т /Благоевград/обект Дупница Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Благоевград Срочен договор

1 продавач-консултант- осиг.на з-т Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

5 машинни оператори,шиене обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 машинен оператор,преса за гладене обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 обслужващ работник,промишлено производство обект гр. Кюстендил Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Нидерландия- бране на зеленчуци-марули, целина, ендивия и зеле, 4-берачи на карфиол

Австрия- 15 монтажници на хидравлични свръзки тип „ERMETO; 10 ръководители на механични и електрически инсталации, 5 ръководители изграждане и ремонт на резервоари; 5 индустриални електротехници; 15 монтажници на контролни табла;15 монтажници на тръбни конструкции за топлофикационни тръби; 15 заварчици на газово заваряване;15 машинисти; монтьори и индустриални механици за поддръжка на предприятия;45 заварчици TIG/ MAG/ E … за изграждане и ремонт на резервоари;5 ръководители на тръбопроводи; 15 строители на тръби в съответствие с ISO;

Финландия- 10 арматуристи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

16 администратори, хотел обект гр. Варна Срочен договор

5 бармани обект гр. Варна Срочен договор

12 главни готвачи/готвачи обект гр. Варна Срочен договор

4 градинари обект гр. Варна Срочен договор

3 калкуланти обект гр. Варна Срочен договор

29 камериери обект гр. Варна Срочен договор

4 миячи,съдове/ръчно обект гр. Варна Срочен договор

6 общи работници обект гр. Варна Срочен договор

4 работници, поддръжка обект гр. Варна Срочен договор

2 работници, поддържка на спортни съоръжения обект гр. Варна Срочен договор

18 работници,кухня обект гр. Варна Срочен договор

25 сервитьори обект гр. Варна Срочен договор

2 шофьори обект гр. Варна Срочен договор

1 старши камериер обект гр. Варна Срочен договор

Чистач/хигиенисти; камериери; перачи обект гр. Созопол Срочен договор

сервитьори; общи работници; миячи,съдове обект гр. Созопол Срочен договор

помощник,готвачи; аниматори; готвачи; портиери обект гр. Созопол Срочен договор

бармани; работници,озеленяване и пиколо обект гр. Созопол Срочен договор

10 машинни оператори,фармацевтични продукти обект гр. Радомир Безсрочен договор

1 началник смяна обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 химик-аналитици обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 биолози обект гр. Радомир Безсрочен договор

3 лаборанти обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 техник-механици обект гр. Радомир Безсрочен договор

Камериери; сервитьори, готвачи обекти гр. Китен и гр. Несебър Срочен договор

4 сервитьори; 5 машинни оператори пералня/перачница; 5 общи работници; 20 камериери/ки; 15 сервитьори; 10 помощник-сервитьори; 2 администратори,хотел; 10 пикола; 10 работници,кухня; 5 готвачи; 5 сладкари; 5 помощник-готвачи и 6 перачи –обект к.к. Златни пясъци, област Варна

1 главен камериер/камериерка, хотел; 3 администратори,хотел; 3 пикола; 5 готвачи; 8 сервитьори и 4 бармани обект гр. Бяла, област Варна