Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 22 май
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 старши химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 счетоводител Висше образование
1 счетоводител,оперативен Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 146 МЕСТА
2 общи работници Средно и по-ниско образование
2 механици,машинни инструменти Средно образование
3 шофьори,тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно образование
2 машинни оператори Средно образование
2 сервитьори Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда
1 камериер/ка,хотел Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда
1 продавач-консултант Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда
1 готвач Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда
1 майстор, производство на тестени изделия Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда
8 пласьори,стоки Средно,основно образование
12 общи работници Средно,основно образование
2 водачи, мотокар Средно,основно образование
2 шофьори,автобус Средно образование
3 готвачи Средно образование
1 технически сътрудник Средно образование
2 шофьори,товарен автомобил Средно образование
1 продавач-консултант/бензиностанция Средно образование
5 работници,строителството Средно и по-ниско образование
10 шивачи Средно,основно образование
10 ръчници Средно,основно образование
1 касиер,гише в съобщенията Средно образование, обект гр. Бобошево
9 шивачи/униформено облекло/ Средно,основно образование,обект гр. София
1 работник,кухня Средно,основно образование, обект к.с. Паничище
2 сервитьори Средно,основно образование, обект к.с. Паничище
1 камериер/ка Средно,основно образование, обект к.с. Паничище
1 арматурист Средно и по-ниско образование
3 работници,строителството Средно и по-ниско образование
3 бармани/сервитьори Средно,основно образование
1 чистач,производствено оборудване Средно, основно образование
3 машинни оператори,фармацевтични продукти Средно образование
5 опаковачи Средно образование
1 оператор,сигурност /видеонаблюдение Средно образование
1 патрул, служба сигурност Средно образование
10 работник, сортировачи обект гр. Костинброд
10 шивачи, обувки обект гр. София Средно, основно образование
2 машинни оператори Средно, основно образование
7 продавач-консултанти Средно образование,обекти гр. Дупница и гр. Бобошево
1 чистач/домашен Средно образование
1 рецепционист Ср.образование, обект Рилски манастир
2 работници,кухня Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
2 камериерки Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
1 помощник,готвач Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
1 готвач Ср.образование, обект Рилски манастир
2 сервитьори Ср.основно обр-ие ,обект Рилски манастир
2 заварчици Безсрочен договор,обект гр. Рила
1 общ работник/градинар Средно и по-ниско образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”
1 експедитор, стоки и товари/хлебозавод Средно образование,обект Нови Искър
1 работник,сглобяване на детайли Средно и по-ниско образование
1 камериерка Средно и по-ниско образование
1 работник,кухня Ср.основно образование,обект гр. Китен
1 мияч,съдове/ръчно Ср.и по-ниско образование, обект гр. Китен
1 сервитьор Средно образование,обект гр. Китен
1 управител Средно образование
3 заместник,управители Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 29 МЕСТА
6 бармани Средно образование
6 сервитьори Средно,основно образование
2 работници, спомагателни шивашки дейности Основно образование
2 гладачи Основно образование
2 кроячи, текстил Основно образование
1 шивач/мъжко,дамско облекло Основно образование
2 камериер/ки Основно образование
1 шофьор, товарен автомобил Средно образование/шоф.книжка, кат. „С”
1 администратор,хотел Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
5 домашни помощници Основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
3 пробовземачи Средно образование
1 търговски посредник Средно образование
2 работници, ремонт на топлинна изолация Средно образование
4 работници, механично почистване на енергийни съоръжения Основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
1 обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно,основно образование
1 книговезец Средно образование
1 камериер/ка Средно,основно образование
2 сервитьори Средно,основно образование
2 готвачи Средно,основно образование
1 сервитьор Средно,основно образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”
1 готвач Средно,основно образование, обект комплекс „Валдис” ,местност „Жабокрек”
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно,основно образование обект гр. Рила
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 работник,кухня - осиг.на з-т /Благоевград/обект Дупница Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Благоевград Срочен договор
1 продавач-консултант- осиг.на з-т Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
5 машинни оператори,шиене обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 машинен оператор,преса за гладене обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 обслужващ работник,промишлено производство обект гр. Кюстендил Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Нидерландия- бране на зеленчуци-марули, целина, ендивия и зеле, 4-берачи на карфиол
Австрия- 15 монтажници на хидравлични свръзки тип „ERMETO; 10 ръководители на механични и електрически инсталации, 5 ръководители изграждане и ремонт на резервоари; 5 индустриални електротехници; 15 монтажници на контролни табла;15 монтажници на тръбни конструкции за топлофикационни тръби; 15 заварчици на газово заваряване;15 машинисти; монтьори и индустриални механици за поддръжка на предприятия;45 заварчици TIG/ MAG/ E … за изграждане и ремонт на резервоари;5 ръководители на тръбопроводи; 15 строители на тръби в съответствие с ISO;
Финландия- 10 арматуристи
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони
16 администратори, хотел обект гр. Варна Срочен договор
5 бармани обект гр. Варна Срочен договор
12 главни готвачи/готвачи обект гр. Варна Срочен договор
4 градинари обект гр. Варна Срочен договор
3 калкуланти обект гр. Варна Срочен договор
29 камериери обект гр. Варна Срочен договор
4 миячи,съдове/ръчно обект гр. Варна Срочен договор
6 общи работници обект гр. Варна Срочен договор
4 работници, поддръжка обект гр. Варна Срочен договор
2 работници, поддържка на спортни съоръжения обект гр. Варна Срочен договор
18 работници,кухня обект гр. Варна Срочен договор
25 сервитьори обект гр. Варна Срочен договор
2 шофьори обект гр. Варна Срочен договор
1 старши камериер обект гр. Варна Срочен договор
Чистач/хигиенисти; камериери; перачи обект гр. Созопол Срочен договор
сервитьори; общи работници; миячи,съдове обект гр. Созопол Срочен договор
помощник,готвачи; аниматори; готвачи; портиери обект гр. Созопол Срочен договор
бармани; работници,озеленяване и пиколо обект гр. Созопол Срочен договор
10 машинни оператори,фармацевтични продукти обект гр. Радомир Безсрочен договор
1 началник смяна обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 химик-аналитици обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 биолози обект гр. Радомир Безсрочен договор
3 лаборанти обект гр. Радомир Безсрочен договор
2 техник-механици обект гр. Радомир Безсрочен договор
Камериери; сервитьори, готвачи обекти гр. Китен и гр. Несебър Срочен договор
4 сервитьори; 5 машинни оператори пералня/перачница; 5 общи работници; 20 камериери/ки; 15 сервитьори; 10 помощник-сервитьори; 2 администратори,хотел; 10 пикола; 10 работници,кухня; 5 готвачи; 5 сладкари; 5 помощник-готвачи и 6 перачи –обект к.к. Златни пясъци, област Варна
1 главен камериер/камериерка, хотел; 3 администратори,хотел; 3 пикола; 5 готвачи; 8 сервитьори и 4 бармани обект гр. Бяла, област Варна