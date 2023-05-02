Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 2 май

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 старши химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 96 МЕСТА

3 общи работници Средно и по-ниско образование

2 механици,машинни инструменти Средно образование

4 шофьори,тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно образование

2 машинни оператори Средно образование

1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил Средно образование

2 сервитьори Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

1 камериер/ка,хотел Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

1 продавач-консултант Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

1 готвач Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

1 майстор, производство на тестени изделия Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

2 общи работници,промишленост Основно и по-ниско образование

8 пласьори,стоки Средно,основно образование

10 общи работници Средно,основно образование

2 водачи, мотокар Средно,основно образование

2 шофьори,автобус Средно образование

3 готвачи Средно образование

3 помощник-готвачи Средно образование

2 сервитьори Средно образование

1 търговски представител Средно образование

1 продавач,разносна търговия Средно образование

1 технически сътрудник Средно образование

2 шофьори,товарен автомобил Средно образование

1 продавач-консултант/бензиностанция Средно образование

5 работници,строителството Средно и по-ниско образование

10 шивачи Средно,основно образование

10 ръчници Средно,основно образование

1 касиер,гише в съобщенията Средно образование, обект гр. Бобошево

9 шивачи/униформено облекло/ Средно,основно образование,обект гр. София

1 работник,кухня Средно,основно образование, обект к.с. Паничище

2 сервитьори Средно,основно образование, обект к.с. Паничище

1 камериер/ка Средно,основно образование, обект к.с. Паничище

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 23 МЕСТА

1 майстор,производство на тестени изделия Средно,основно образование

1 помощник-готвач Средно образование

1 офис мениджър Средно образование

5 бармани Средно образование

4 сервитьори Средно,основно образование

2 работници, спомагателни шивашки дейности Основно образование

2 гладачи Основно образование

2 кроячи, текстил Основно образование

1 шивач/мъжко,дамско облекло Основно образование

2 камериер/ки Основно образование

1 шофьор, товарен автомобил Средно образование/шоф.книжка, кат. „С”

1 администратор,хотел Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

4 пробовземачи Средно образование

1 оператор,химически контрол Средно образование

1 търговски посредник Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

1 обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно,основно образование

1 книговезец Средно образование

1 камериер/ка Средно,основно образование

2 сервитьори Средно,основно образование

2 готвачи Средно,основно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант- осиг.на з-т Срочен договор

1 работник,кухня - осиг.на з-т /Благоевград/обект Дупница Срочен договор

1 технически сътрудник- осиг.на з-т Срочен договор

1 продавач-консултант- осиг.на з-т Срочен договор

3 работници,кухня - осиг.на з-т Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Нидерландия- бране на зеленчуци-марули, целина, ендивия и зеле, 4-берачи на карфиол

Ирландия- 10 мазачи – полагане на мазилки за поставяне на изолации: подготвителни и довършителни дейности



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

16 администратори, хотел обект гр. Варна Срочен договор

5 бармани обект гр. Варна Срочен договор

12 главни готвачи/готвачи обект гр. Варна Срочен договор

4 градинари обект гр. Варна Срочен договор

3 калкуланти обект гр. Варна Срочен договор

29 камериери обект гр. Варна Срочен договор

4 миячи,съдове/ръчно обект гр. Варна Срочен договор

6 общи работници обект гр. Варна Срочен договор

4 работници, поддръжка обект гр. Варна Срочен договор

2 работници, поддържка на спортни съоръжения обект гр. Варна Срочен договор

18 работници,кухня обект гр. Варна Срочен договор

25 сервитьори обект гр. Варна Срочен договор

2 шофьори обект гр. Варна Срочен договор

1 старши камериер обект гр. Варна Срочен договор

Чистач/хигиенисти; камериери; перачи обект гр. Созопол Срочен договор

сервитьори; общи работници; миячи,съдове обект гр. Созопол Срочен договор

помощник,готвачи; аниматори; готвачи; портиери обект гр. Созопол Срочен договор

бармани; работници,озеленяване и пиколо обект гр. Созопол Срочен договор

20 монтажници на соларни панели обекти Португалия Безсрочен договор

10 машинни оператори,фармацевтични продукти обект гр. Радомир Безсрочен договор

1 началник смяна обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 химик-аналитици обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 биолози обект гр. Радомир Безсрочен договор

3 лаборанти обект гр. Радомир Безсрочен договор

2 техник-механици обект гр. Радомир Безсрочен договор