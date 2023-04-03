Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 3 април

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 учител по английски и български език Висше образование

1 старши химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ

1 химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 130 МЕСТА

18 шивачи,мъжко/дамско/ детско облекло Средно,основно образование

5 опаковачи Средно образование

14 машинни оператори,обувно производство Средно,основно образование

12 работници спомагателни шивашики дейности Средно и по-ниско образование

4 кроячи,кожа Средно,основно образование



2 чистачи,производствени помещения Средно и по-ниско образование

3 готвачи Ср. основно образование,обект гр. Дупница

3 производител,обувки/ръчно Средно,основно и по-ниско образование

2 гладачи Средно,основно образование

1 оператор,сигурност Средно образование

2 работници,строителството Основно и по-ниско образование

1 оперативен счетоводител Средно образование

1 касиер Средно образование

3 общи работници Средно и по-ниско образование

2 механици,машинни инструменти Средно образование

4 шофьори,тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно образование

2 машинни оператори Средно образование

10 отчетници,кредити Средно образование

2 машинисти еднокофов багер Средно образование

2 кранисти Средно образование

1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил Средно образование

35 домашни помощници Средно и по-ниско образование

2 сервитьори Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

1 камериер/ка,хотел Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

1 продавач-консултант Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

1 готвач Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

1 майстор,производство на тестени изделия Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда

5 бармани/сервитьори Основно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 22 МЕСТА

3 камериер/ки Средно,основно образование

3 сервитьори Средно,основно образование

1 майстор,производство на тестени изделия Средно,основно образование

2 готвачи Средно,основно образование

1 помощник-готвач Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

2 бармани Средно образование

1 офис мениджър Средно образование

2 работници, спомагателни шивашки дейности Основно образование

2 гладачи Основно образование

2 кроячи, текстил Основно образование

1 шивач/мъжко,дамско облекло Основно образование

1 шофьор, товарен автомобил Средно образование/шоф.книжка, кат. „С”

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

Учител по английски и руски език Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 26 МЕСТА

1сервитьор Средно образование

2 машинни оператори, товарачни машини (мини и кариери) Средно образование

1 монтьор, котелно оборудване Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно,основно образование

1 книговезец Средно образование

1 общ работник Средно и по –ниско образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант- осиг.на з-т Срочен договор

4 продавачи,павилион- осиг.на з-т Срочен договор

1 камериер,/ка- осиг.на з-т Срочен договор

2 сервитьори- осиг.на з-т обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 отчетник,счетоводство- осиг.на з-т Срочен договор

1 шивач- осиг.на з-т Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

5 машинни оператори,шиене обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 шивач,мъжко/дамско облекло обект Сапарева баня Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

16 администратори, хотел обект гр. Варна Срочен договор

5 бармани обект гр. Варна Срочен договор

12 главни готвачи/готвачи обект гр. Варна Срочен договор

4 градинари обект гр. Варна Срочен договор

3 калкуланти обект гр. Варна Срочен договор

29 камериери обект гр. Варна Срочен договор

4 миячи,съдове/ръчно обект гр. Варна Срочен договор

6 общи работници обект гр. Варна Срочен договор

4 работници, поддръжка обект гр. Варна Срочен договор

2 работници, поддържка на спортни съоръжения обект гр. Варна Срочен договор

18 работници,кухня обект гр. Варна Срочен договор

25 сервитьори обект гр. Варна Срочен договор

2 шофьори обект гр. Варна Срочен договор

1 старши камериер обект гр. Варна Срочен договор

1 помощник кухня,заведение за бързо хранене обект гр. Созопол Срочен договор

3 сервитьори обект гр. Созопол Срочен договор

Чистач/хигиенисти; камериери; перачи обект гр. Созопол Срочен договор

сервитьори; общи работници; миячи,съдове обект гр. Созопол Срочен договор

помощник,готвачи; аниматори; готвачи; портиери обект гр. Созопол Срочен договор

бармани; работници,озеленяване и пиколо обект гр. Созопол Срочен договор

20 монтажници на соларни панели обекти Португалия Безсрочен договор