Феноменално представяне на Везенков на старта в шампионата в Гърция

Отборът на Олимпиакос започна с успех защитата на титлата си в плейофите на гръцкото първенство. Възпитаниците на Йоргос Барцокас откриха участието си в заключителната фаза от кампанията с категорична победа над Арис с 97:73 (28:12, 25:24, 20:18, 24:19) в мач №1 от четвъртфиналната серия между двата тима в шампионата, проведен в “Двореца на мира и приятелството” в Пирея.

Така Олимпиакос повежда с 1-0 победи в дуела преди втория двубой, който ще се състои след само два дни - в събота от 16:00 в Солун.

Лидерът на “червено-белите” Александър Везенков се погрижи да убие мечтите за сензация на бившия си отбор, след като за само 20 минути на терена постигна 23 точки, 8 борби, 1 асистенция и 1 чадър при 7/12 стрелба от игра и 9/9 от наказателната линия за коефициент на полезно действие от 28.

