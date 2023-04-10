Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 10 април
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 старши химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 химик Висше образование по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 социален работник,хора с увреждания и социални услуги Висше образование,обект гр. Кочериново
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 161 МЕСТА
18 шивачи,мъжко/дамско/ детско облекло Средно,основно образование
5 опаковачи Средно образование
14 машинни оператори,обувно производство Средно,основно образование
12 работници спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
4 кроячи,кожа Средно,основно образование
2 чистачи,производствени помещения Средно и по-ниско образование
3 готвачи Ср. основно образование,обект гр. Дупница
3 производител,обувки/ръчно Средно,основно и по-ниско образование
2 гладачи Средно,основно образование
1 оператор,сигурност Средно образование
2 работници,строителството Основно и по-ниско образование
1 оперативен счетоводител Средно образование
1 касиер Средно образование
3 общи работници Средно и по-ниско образование
2 механици,машинни инструменти Средно образование
4 шофьори,тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно образование
2 машинни оператори Средно образование
10 отчетници,кредити Средно образование
2 машинисти еднокофов багер Средно образование
2 кранисти Средно образование
1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил Средно образование
35 домашни помощници Средно и по-ниско образование
2 сервитьори Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда
1 камериер/ка,хотел Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда
1 продавач-консултант Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда
1 готвач Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда
1 майстор,производство на тестени изделия Ср. Образование, обект общ. Бургас/Равда
5 бармани/сервитьори Основно образование
5 общи работници,промишленост Основно и по-ниско
8 пласьори,стоки Средно,основно образование
4 общи работници Средно,основно образование
2 водачи, мотокар Средно,основно образование
2 шофьори,автобус Средно образование
1 счетоводител, оперативен Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 23 МЕСТА
4 камериер/ки Средно,основно образование
3 сервитьори Средно,основно образование
1 майстор,производство на тестени изделия Средно,основно образование
2 готвачи Средно,основно образование
1 помощник-готвач Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
2 бармани Средно образование
1 офис мениджър Средно образование
2 работници, спомагателни шивашки дейности Основно образование
2 гладачи Основно образование
2 кроячи, текстил Основно образование
1 шивач/мъжко,дамско облекло Основно образование
1 шофьор, товарен автомобил Средно образование/шоф.книжка, кат. „С”
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1сервитьор Средно образование
2 машинни оператори, товарачни машини (мини и кариери) Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно,основно образование
1 книговезец Средно образование
1 общ работник Средно и по –ниско образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 продавач-консултант- осиг.на з-т Срочен договор
4 продавачи,павилион- осиг.на з-т Срочен договор
2 сервитьори- осиг.на з-т обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 отчетник,счетоводство- осиг.на з-т Срочен договор
1 шивач- осиг.на з-т Срочен договор
1 технически секретар- осиг.на з-т Срочен договор
1 маникюрист- осиг.на з-т Срочен договор
1 продавач-консултант - осиг.на з-т Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
5 машинни оператори,шиене обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 машинен оператор,преса за гладене обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 обслужващ работник,промишлено производство обект гр. Кюстендил Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони
16 администратори, хотел обект гр. Варна Срочен договор
5 бармани обект гр. Варна Срочен договор
12 главни готвачи/готвачи обект гр. Варна Срочен договор
4 градинари обект гр. Варна Срочен договор
3 калкуланти обект гр. Варна Срочен договор
29 камериери обект гр. Варна Срочен договор
4 миячи,съдове/ръчно обект гр. Варна Срочен договор
6 общи работници обект гр. Варна Срочен договор
4 работници, поддръжка обект гр. Варна Срочен договор
2 работници, поддържка на спортни съоръжения обект гр. Варна Срочен договор
18 работници,кухня обект гр. Варна Срочен договор
25 сервитьори обект гр. Варна Срочен договор
2 шофьори обект гр. Варна Срочен договор
1 старши камериер обект гр. Варна Срочен договор
1 помощник кухня,заведение за бързо хранене обект гр. Созопол Срочен договор
3 сервитьори обект гр. Созопол Срочен договор
Чистач/хигиенисти; камериери; перачи обект гр. Созопол Срочен договор
сервитьори; общи работници; миячи,съдове обект гр. Созопол Срочен договор
помощник,готвачи; аниматори; готвачи; портиери обект гр. Созопол Срочен договор
бармани; работници,озеленяване и пиколо обект гр. Созопол Срочен договор
20 монтажници на соларни панели обекти Португалия Безсрочен договор