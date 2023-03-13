Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 13 март

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

5 инженери поддръжка Висше образование

1 главен счетоводител Висше образование

4 социални работници Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 159 МЕСТА

6 продавач-консултанти Средно, основно образование

1 бояджия Средно образование

1 заварчик Средно образование

12 производител,обувки/ръчно Средно, основно образование

6 кроячи,кожа Средно, основно образование

10 гранульори Средно образование

5 техници отопление и вентилация Средно образование

8 шивачи,облекло/дамско,детско/ Средно, основно образование

6 опаковачи Средно образование

5 шивачи, обувки Ср.,основно образование, обект гр. София

1 секретар Средно образование

2 тапицери Средно,основно образование

2 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование

18 шивачи,мъжко/дамско облекло Средно,основно образование

10 работници спомагателни шивашики дейности Средно и по-ниско образование

1 чистач,производствени помещения Средно и по-ниско образование

5 помощници кухня,заведение за бързо хранене Средно,основно образование

1 оператор,въвеждане на данни Средно образование

3 готвачи Ср. основно образование,обект гр. Дупница

5 сервитьори Ср. основно образование,обект гр. Дупница

1 помощник,готвач Ср. основно образование,обект гр. Дупница

1 мияч,съдове/ръчно Средно и по-ниско образование

2 майстори,производство на тестени изделия Средно образование

11 отчетници,кредити Средно образование

2 гладачи Средно,основно образование

1 оператор,сигурност Средно образование

2 работници,строителството Основно и по-ниско образование

1 оперативен счетоводител Средно образование

1 касиер Средно образование

1 касиер, гише в съобщенията Средно образование, обект гр. Бобошево

4 общи работници Средно и по-ниско образование

2 механици,машинни инструменти Средно образование

3 шофьори,тежкотоварен автомобил 12 т. Средно образование

2 машинни оператори Средно образование

2 машинисти еднокофов багер Средно образование

1 шофьор,тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно образование

2 общи работници Средно образование

2 кранисти Средно образование

1 шофьор,лек автомобил до 9 места Средно образование

1 организатор Средно образование

1 диспечер Средно образование

6 здравни медиатори Средно образование

1 координатор,дейности Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 33 МЕСТА

6 камериер/ки Средно,основно образование

7 сервитьори Средно,основно образование,обект к.с. Паничище

1 чистач/хигиенист Средно,основно образование,обект к.с. Паничище

3 майстори,производство на тестени изделия Средно,основно образование

2 готвачи Средно,основно образование

3 миячи, съдове (ръчно) Средно и по-ниско образование

1 работник,кухня Средно образование

1 помощник-готвач Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 барман Средно образование

1 офис мениджър Средно образование

2 работници, спомагателни шивашки Основно образование

2 гладачи Основно образование

2 кроячи, текстил Основно образование

1 шивач/мъжко,дамско облекло Основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 22 МЕСТА

4 монтьори, турбини/турбинно оборудване Средно, основно образование

6 заварчици Средно, основно образование

2 машинисти, булдозер Средно, основно образование

6 монтьори, котелно оборудване Средно, основно образование

2 автомонтьори Средно, основно образование

2 стругари Средно, основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 4 МЕСТА

1 експерт,системен софтуер за база данни Висше образование

1 музеен педагог Висше образование

1 ръководител,лаборатория за консервация и реставрация Висше образование

1 маркетинг мениджър Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА

2 шивачи Средно,основно образование

1 техник-механик, технолог (студена обработка Средно образование

1 заварчик Средно,основно образование

3 общи работници, промишлеността Основно образование

1 обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно,основно образование

1 книговезец Средно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

2 чистачи,производствени помещения - осиг.на з-т Срочен договор

2 обслужващи работници,промишлено производство - осиг.на з-т Срочен договор

1 отчетник,счетоводство - осиг.на з-т Срочен договор

1 машинен оператор,обработка на метали- осиг.на з-т Срочен договор

1 стругар- осиг.на з-т Срочен договор

1 фрезист- осиг.на з-т Срочен договор

1 галванотехник- осиг.на з-т Срочен договор

1 бобиньор- осиг.на з-т Срочен договор

2 продавач-консултанти- осиг.на з-т Срочен договор

2 продавач-консултанти - осиг.на з-т обект с. Джерман Срочен договор

1 работник,товаро-разтоварна дейност обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 сладкар- осиг.на з-т обект гр. Кюстендил Срочен договор

4 сервитьори- осиг.на з-т Срочен договор

3 бармани- осиг.на з-т Срочен договор

3 готвачи- осиг.на з-т Срочен договор

1 снабдител,доставчик- осиг.на з-т Срочен договор

1 продавач-консултант- осиг.на з-т Срочен договор

1 технически сътрудник- осиг.на з-т Срочен договор

2 фризьори- осиг.на з-т Срочен договор

1 брокер,недвижими имоти - осиг.на з-т обект гр. Благоевград Срочен договор

1 младши счетоводител- осиг.на з-т обект гр. Благоевград Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

5 машинни оператори,шиене обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 работник, кухня обект с. Мало село Срочен договор

1 шивач,мъжко/дамско облекло обект гр. Сапарева баня Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони

16 администратори, хотел обект гр. Варна Срочен договор

5 бармани обект гр. Варна Срочен договор

12 главни готвачи/готвачи обект гр. Варна Срочен договор

4 градинари обект гр. Варна Срочен договор

3 калкуланти обект гр. Варна Срочен договор

29 камериери обект гр. Варна Срочен договор

4 миячи,съдове/ръчно обект гр. Варна Срочен договор

6 общи работници обект гр. Варна Срочен договор

4 работници, поддръжка обект гр. Варна Срочен договор

2 работници, поддържка на спортни съоръжения обект гр. Варна Срочен договор

18 работници,кухня обект гр. Варна Срочен договор

25 сервитьори обект гр. Варна Срочен договор

2 шофьори обект гр. Варна Срочен договор

1 старши камериер обект гр. Варна Срочен договор

1 помощник кухня,заведение за бързо хранене обект гр. Созопол Срочен договор

3 сервитьори обект гр. Созопол Срочен договор

Чистач/хигиенисти; камериери; перачи обект гр. Созопол Срочен договор

сервитьори; общи работници; миячи,съдове обект гр. Созопол Срочен договор

помощник,готвачи; аниматори; готвачи; портиери обект гр. Созопол Срочен договор

бармани; работници,озеленяване и пиколо обект гр. Созопол Срочен договор