Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 13 март
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
5 инженери поддръжка Висше образование
1 главен счетоводител Висше образование
4 социални работници Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 159 МЕСТА
6 продавач-консултанти Средно, основно образование
1 бояджия Средно образование
1 заварчик Средно образование
12 производител,обувки/ръчно Средно, основно образование
6 кроячи,кожа Средно, основно образование
10 гранульори Средно образование
5 техници отопление и вентилация Средно образование
8 шивачи,облекло/дамско,детско/ Средно, основно образование
6 опаковачи Средно образование
5 шивачи, обувки Ср.,основно образование, обект гр. София
1 секретар Средно образование
2 тапицери Средно,основно образование
2 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование
18 шивачи,мъжко/дамско облекло Средно,основно образование
10 работници спомагателни шивашики дейности Средно и по-ниско образование
1 чистач,производствени помещения Средно и по-ниско образование
5 помощници кухня,заведение за бързо хранене Средно,основно образование
1 оператор,въвеждане на данни Средно образование
3 готвачи Ср. основно образование,обект гр. Дупница
5 сервитьори Ср. основно образование,обект гр. Дупница
1 помощник,готвач Ср. основно образование,обект гр. Дупница
1 мияч,съдове/ръчно Средно и по-ниско образование
2 майстори,производство на тестени изделия Средно образование
11 отчетници,кредити Средно образование
2 гладачи Средно,основно образование
1 оператор,сигурност Средно образование
2 работници,строителството Основно и по-ниско образование
1 оперативен счетоводител Средно образование
1 касиер Средно образование
1 касиер, гише в съобщенията Средно образование, обект гр. Бобошево
4 общи работници Средно и по-ниско образование
2 механици,машинни инструменти Средно образование
3 шофьори,тежкотоварен автомобил 12 т. Средно образование
2 машинни оператори Средно образование
2 машинисти еднокофов багер Средно образование
1 шофьор,тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно образование
2 общи работници Средно образование
2 кранисти Средно образование
1 шофьор,лек автомобил до 9 места Средно образование
1 организатор Средно образование
1 диспечер Средно образование
6 здравни медиатори Средно образование
1 координатор,дейности Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 33 МЕСТА
6 камериер/ки Средно,основно образование
7 сервитьори Средно,основно образование,обект к.с. Паничище
1 чистач/хигиенист Средно,основно образование,обект к.с. Паничище
3 майстори,производство на тестени изделия Средно,основно образование
2 готвачи Средно,основно образование
3 миячи, съдове (ръчно) Средно и по-ниско образование
1 работник,кухня Средно образование
1 помощник-готвач Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 барман Средно образование
1 офис мениджър Средно образование
2 работници, спомагателни шивашки Основно образование
2 гладачи Основно образование
2 кроячи, текстил Основно образование
1 шивач/мъжко,дамско облекло Основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 22 МЕСТА
4 монтьори, турбини/турбинно оборудване Средно, основно образование
6 заварчици Средно, основно образование
2 машинисти, булдозер Средно, основно образование
6 монтьори, котелно оборудване Средно, основно образование
2 автомонтьори Средно, основно образование
2 стругари Средно, основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 4 МЕСТА
1 експерт,системен софтуер за база данни Висше образование
1 музеен педагог Висше образование
1 ръководител,лаборатория за консервация и реставрация Висше образование
1 маркетинг мениджър Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 МЕСТА
2 шивачи Средно,основно образование
1 техник-механик, технолог (студена обработка Средно образование
1 заварчик Средно,основно образование
3 общи работници, промишлеността Основно образование
1 обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно,основно образование
1 книговезец Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
2 чистачи,производствени помещения - осиг.на з-т Срочен договор
2 обслужващи работници,промишлено производство - осиг.на з-т Срочен договор
1 отчетник,счетоводство - осиг.на з-т Срочен договор
1 машинен оператор,обработка на метали- осиг.на з-т Срочен договор
1 стругар- осиг.на з-т Срочен договор
1 фрезист- осиг.на з-т Срочен договор
1 галванотехник- осиг.на з-т Срочен договор
1 бобиньор- осиг.на з-т Срочен договор
2 продавач-консултанти- осиг.на з-т Срочен договор
2 продавач-консултанти - осиг.на з-т обект с. Джерман Срочен договор
1 работник,товаро-разтоварна дейност обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 сладкар- осиг.на з-т обект гр. Кюстендил Срочен договор
4 сервитьори- осиг.на з-т Срочен договор
3 бармани- осиг.на з-т Срочен договор
3 готвачи- осиг.на з-т Срочен договор
1 снабдител,доставчик- осиг.на з-т Срочен договор
1 продавач-консултант- осиг.на з-т Срочен договор
1 технически сътрудник- осиг.на з-т Срочен договор
2 фризьори- осиг.на з-т Срочен договор
1 брокер,недвижими имоти - осиг.на з-т обект гр. Благоевград Срочен договор
1 младши счетоводител- осиг.на з-т обект гр. Благоевград Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
5 машинни оператори,шиене обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 работник, кухня обект с. Мало село Срочен договор
1 шивач,мъжко/дамско облекло обект гр. Сапарева баня Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони
16 администратори, хотел обект гр. Варна Срочен договор
5 бармани обект гр. Варна Срочен договор
12 главни готвачи/готвачи обект гр. Варна Срочен договор
4 градинари обект гр. Варна Срочен договор
3 калкуланти обект гр. Варна Срочен договор
29 камериери обект гр. Варна Срочен договор
4 миячи,съдове/ръчно обект гр. Варна Срочен договор
6 общи работници обект гр. Варна Срочен договор
4 работници, поддръжка обект гр. Варна Срочен договор
2 работници, поддържка на спортни съоръжения обект гр. Варна Срочен договор
18 работници,кухня обект гр. Варна Срочен договор
25 сервитьори обект гр. Варна Срочен договор
2 шофьори обект гр. Варна Срочен договор
1 старши камериер обект гр. Варна Срочен договор
1 помощник кухня,заведение за бързо хранене обект гр. Созопол Срочен договор
3 сервитьори обект гр. Созопол Срочен договор
Чистач/хигиенисти; камериери; перачи обект гр. Созопол Срочен договор
сервитьори; общи работници; миячи,съдове обект гр. Созопол Срочен договор
помощник,готвачи; аниматори; готвачи; портиери обект гр. Созопол Срочен договор
бармани; работници,озеленяване и пиколо обект гр. Созопол Срочен договор