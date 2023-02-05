Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 6 февруари
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
5 инженери поддръжка
Висше образование
1 главен счетоводител
Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 140 МЕСТА
2 продавач-консултанти
Средно, основно образование
1 месач
Средно образование
12 касиер-продавачи/обслужващи, магазин
Средно образование, обекти гр. София
1 склададжия
Средно образование
1 бояджия
Средно образование
1 заварчик
Средно образование
10 производител,обувки/ръчно
Средно, основно образование
5 шивачи,обувки
Средно, основно образование
6 кроячи,кожа
Средно, основно образование
10 гранульори
Средно образование
5 техници отопление и вентилация
Средно образование
4 шивачи,облекло/дамско,детско/
Средно, основно образование
1 водач,мотокар
Средно, основно образование
8 опаковачи
Средно образование
1 охранител/инкасо
Средно образование
24 шивачи, обувки
Ср.,основно образование, обект гр. София
2 секретари
Средно образование
1 техник-механик
Средно образование
2 тапицери
Средно,основно образование
2 монтажници,мебели от дърво
Средно,основно образование
1 касиер,гише в съобщенията
Средно образование,обект гр. Бобошево
1 шофьор,пощенски автомобил
Средно образование
1 счетоводител,оперативен
Средно образование
15 шивачи,мъжко/дамско облекло
Средно,основно образование
17 работници спомагателни шивашики дейности
Средно и по-ниско образование
1 шофьор,лекотоварен автомобил
Средно,основно образование
2 печатари,текстил/щампьори
Средно,основно образование
2 машинни оператори,печатарство
Средно,основно образование
2 чистачи,производствени помещения
Средно и по-ниско образование
1 общ работнки,промишленост
Средно,основно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА
2 сервитьори
Средно образование
2 камериерки
Средно,основно образование
2 бармани
Средно,основно образование
2 сервитьори
Средно,основно образование,обект к.с. Паничище
1 чистач/хигиенист
Средно,основно образование,обект к.с. Паничище
1 помощник,готвач
Средно,основно образование
1 майстор,производство на тестени изделия
Средно,основно образование
1 готвач
Средно,основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 22 МЕСТА
4 монтьори, турбини/турбинно оборудване
Средно, основно образование
6 заварчици
Средно, основно образование
2 машинисти, булдозер
Средно, основно образование
6 монтьори, котелно оборудване
Средно, основно образование
2 автомонтьори
Средно, основно образование
2 стругари
Средно, основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА
1 прислужник, хотел
Средно, основно образование, м-ст „Картарница”,хотел
1 помощник-готвач
Средно, основно образование, м-ст „Картарница”,хотел
2 шивачи
Средно,основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”
1 продавач-консултант-/осиг.на з-т/ обект гр.Кочериново Срочен договор
1 снабдител-доставчик- осиг.на з-т/ обект гр.Кочериново Срочен договор
2 снабдител,доставчик - осиг.на з-т/ / Срочен договор
1 работник, подготовка на заваръчни материали - осиг.на з-т/ Срочен договор
2 продавачи,хранителни стоки- осиг.на з-т/ Срочен договор
4 продавач-консултанти- осиг.на з-т/ Срочен договор
1 продавач-консултант- осиг.на з-т обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 технически сътрудник- осиг.на з-т обект, гр. Кюстендил Срочен договор
1 общ работник - осиг.на з-т обект гр. Бобошево Срочен договор
1 търговски представител- осиг.на з-т обект гр. Бобошево Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”
1 маникюрист Срочен договор
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор
1 готвач обект гр. Кюстендил Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”
1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони