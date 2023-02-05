Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 6 февруари

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

5 инженери поддръжка

Висше образование

1 главен счетоводител

Висше образование



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 140 МЕСТА

2 продавач-консултанти

Средно, основно образование

1 месач

Средно образование

12 касиер-продавачи/обслужващи, магазин

Средно образование, обекти гр. София

1 склададжия

Средно образование

1 бояджия

Средно образование

1 заварчик

Средно образование

10 производител,обувки/ръчно

Средно, основно образование

5 шивачи,обувки

Средно, основно образование

6 кроячи,кожа

Средно, основно образование

10 гранульори

Средно образование

5 техници отопление и вентилация

Средно образование

4 шивачи,облекло/дамско,детско/

Средно, основно образование

1 водач,мотокар

Средно, основно образование

8 опаковачи

Средно образование

1 охранител/инкасо

Средно образование

24 шивачи, обувки

Ср.,основно образование, обект гр. София

2 секретари

Средно образование

1 техник-механик

Средно образование

2 тапицери

Средно,основно образование

2 монтажници,мебели от дърво

Средно,основно образование

1 касиер,гише в съобщенията

Средно образование,обект гр. Бобошево

1 шофьор,пощенски автомобил

Средно образование

1 счетоводител,оперативен

Средно образование

15 шивачи,мъжко/дамско облекло

Средно,основно образование

17 работници спомагателни шивашики дейности

Средно и по-ниско образование

1 шофьор,лекотоварен автомобил

Средно,основно образование

2 печатари,текстил/щампьори

Средно,основно образование

2 машинни оператори,печатарство

Средно,основно образование

2 чистачи,производствени помещения

Средно и по-ниско образование

1 общ работнки,промишленост

Средно,основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 12 МЕСТА

2 сервитьори

Средно образование

2 камериерки

Средно,основно образование

2 бармани

Средно,основно образование

2 сервитьори

Средно,основно образование,обект к.с. Паничище

1 чистач/хигиенист

Средно,основно образование,обект к.с. Паничище

1 помощник,готвач

Средно,основно образование

1 майстор,производство на тестени изделия

Средно,основно образование

1 готвач

Средно,основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 22 МЕСТА

4 монтьори, турбини/турбинно оборудване

Средно, основно образование

6 заварчици

Средно, основно образование

2 машинисти, булдозер

Средно, основно образование

6 монтьори, котелно оборудване

Средно, основно образование

2 автомонтьори

Средно, основно образование

2 стругари

Средно, основно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 прислужник, хотел

Средно, основно образование, м-ст „Картарница”,хотел

1 помощник-готвач

Средно, основно образование, м-ст „Картарница”,хотел

2 шивачи

Средно,основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант-/осиг.на з-т/ обект гр.Кочериново Срочен договор

1 снабдител-доставчик- осиг.на з-т/ обект гр.Кочериново Срочен договор

2 снабдител,доставчик - осиг.на з-т/ / Срочен договор

1 работник, подготовка на заваръчни материали - осиг.на з-т/ Срочен договор

2 продавачи,хранителни стоки- осиг.на з-т/ Срочен договор

4 продавач-консултанти- осиг.на з-т/ Срочен договор

1 продавач-консултант- осиг.на з-т обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 технически сътрудник- осиг.на з-т обект, гр. Кюстендил Срочен договор

1 общ работник - осиг.на з-т обект гр. Бобошево Срочен договор

1 търговски представител- осиг.на з-т обект гр. Бобошево Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб – етап 2”

1 маникюрист Срочен договор

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор

1 готвач обект гр. Кюстендил Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Солидарност”

1 продавач-консултант обект гр. Кюстендил Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА от други региони